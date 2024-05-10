https://sputnikarabic.ae/20240510/إعلام-البنتاغون-يتعاون-مع-ماسك-لمنع-وصول-روسيا-إلى-ستارلينك-1088707532.html
إعلام: البنتاغون يتعاون مع ماسك لمنع وصول روسيا إلى "ستارلينك"
إعلام: البنتاغون يتعاون مع ماسك لمنع وصول روسيا إلى "ستارلينك"
سبوتنيك عربي
صرح مساعد وزير الدفاع الأمريكي، جون بلامب، أن البنتاغون يعمل مع كييف وشركة "SpaceX" على منع الجيش الروسي من الاستخدام غير المصرح به لمحطات إنترنت "ستارلينك" في... 10.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-10T12:20+0000
2024-05-10T12:20+0000
2024-05-10T13:04+0000
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وقال بلامب: "تتعاون الولايات المتحدة بنشاط مع الحكومة الأوكرانية وSpaceX لمواجهة الاستخدام غير القانوني لروسيا لمحطات ستارلينك".وكان القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، قد أشار سابقًا إلى أن السيطرة على الطائرات دون طيار الأوكرانية تتم بشكل أساسي من خلال محطات "ستارلينك".صرح نائب رئيس الوزراء الأوكراني، ميخائيل فيدوروف، أيضًا أن تعطيل محطات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" في مناطق جديدة من روسيا سيؤدي إلى عواقب وخيمة للغاية على كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231127/إعلام-غربي-يحذر-من-استهداف-روسيا-لأقمار-ستارلينك-1083525749.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
إعلام: البنتاغون يتعاون مع ماسك لمنع وصول روسيا إلى "ستارلينك"
12:20 GMT 10.05.2024 (تم التحديث: 13:04 GMT 10.05.2024)
صرح مساعد وزير الدفاع الأمريكي، جون بلامب، أن البنتاغون يعمل مع كييف وشركة "SpaceX" على منع الجيش الروسي من الاستخدام غير المصرح به لمحطات إنترنت "ستارلينك" في أوكرانيا.
وقال بلامب: "تتعاون الولايات المتحدة بنشاط مع الحكومة الأوكرانية وSpaceX لمواجهة الاستخدام غير القانوني لروسيا لمحطات ستارلينك".
ورفض في مقابلة مع "بلومبرغ" الكشف عن الخطوات التي اتخذها البنتاغون في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أنه تمكن من التوصل إلى حل وسط مع صاحب الشركة الملياردير إيلون ماسك.
وكان القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، قد أشار سابقًا إلى أن السيطرة على الطائرات دون طيار الأوكرانية تتم بشكل أساسي من خلال محطات "ستارلينك".
27 نوفمبر 2023, 13:38 GMT
صرح نائب رئيس الوزراء الأوكراني، ميخائيل فيدوروف، أيضًا أن تعطيل محطات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" في مناطق جديدة من روسيا سيؤدي إلى عواقب وخيمة للغاية على كييف.