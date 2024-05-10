https://sputnikarabic.ae/20240510/إعلام-ماكرون-وكاميرون-يقودان-الحلف-لحرب-مدمرة-1088701315.html

إعلام: ماكرون وكاميرون يقودان "الناتو" لحرب مدمرة

إعلام: ماكرون وكاميرون يقودان "الناتو" لحرب مدمرة

سبوتنيك عربي

ذكرت صحيفة إيطالية، أن التصريحات العدائية التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون تشير إلى تحول خطير لاستراتيجية... 10.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-10T07:22+0000

2024-05-10T07:22+0000

2024-05-10T07:39+0000

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وقالت الصحيفة: "يجب أن تأخذ أنشطته (الناتو) التنظيمية، كما كان الحال خلال الحرب الباردة، في الاعتبار... "الخطوط الحمراء" التي لا يمكن تجاوزها تحت الخوف من صدام عالمي مع روسيا. ويقترح ماكرون وكاميرون تجاوز هذه "الخطوط الحمراء".وتخشى الصحيفة أن تكون لتصرفات ماكرون وكاميرون التصعيدية عواقب وخيمة على دول الناتو الأخرى في أوروبا.تم استدعاء السفير البريطاني نايجل كيسي والسفير الفرنسي بيير ليفي يوم الإثنين إلى وزارة الخارجية الروسية. وفي وقت لاحق، ذكرت وزارة الخارجية أنها قدمت احتجاجا للممثل البريطاني بسبب تصريحات كاميرون بشأن ضربات على الأراضي الروسية. تحتفظ روسيا بالحق في الرد على الهجمات التي تشنها الأسلحة البريطانية على أراضيها بهجمات مماثلة ضد المنشآت والمعدات العسكرية البريطانية في أوكرانيا وخارجها.وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن تصريحات الدول الغربية بشأن استعدادها لإرسال قوات إلى أوكرانيا تتطلب ردا مسؤولا وسريعا وفعالا من موسكو. ووفقا له، فإن المناورات النووية التي أعلنتها روسيا ترتبط ارتباطا مباشرا بالتصريحات التهديدية والاستفزازية والمتصاعدة الأخيرة في القارة من قبل بعض الدول الأوروبية

https://sputnikarabic.ae/20240503/بريطانيا-إرسال-قوات-عسكرية-إلى-أوكرانيا-كما-يقترح-ماكرون-تصعيد-خطير-1088507904.html

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