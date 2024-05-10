https://sputnikarabic.ae/20240510/الربابة-5-آلاف-عام-من-موسيقا-البادية-على-وشك-الصمت-1088712887.html

"الربابة".. 5 آلاف عام من موسيقا البادية على وشك الصمت

"الربابة".. 5 آلاف عام من موسيقا البادية على وشك الصمت

سبوتنيك عربي

يعمل الباحث التراثي في محافظة الحسكة السورية، عايش حسين الكليب، جاهداً للحفاظ على الموروث التاريخي والشعبي لمنطقته الثرية بتراثها وعاداتها وموروثها الحضاري... 10.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-10T15:15+0000

2024-05-10T15:15+0000

2024-05-10T15:15+0000

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يتناول الباحث الموسيقي "الربابة" بوصفها علاجاً روحياً لمختلف الحالات التي تمر فيها النفس الإنسانية، ولذلك فقد اعتلت الموسيقا مكاناً رفيعاً في حياة بني البشر.في خصوصية الجزيرة السورية، أكد الباحث الكليب بأن سكان الجزيرة الفراتية والبادية بشكل عام، عكفوا عبر آلاف السنين على خلق الآلات التي أنتجت لهم الموسيقا التي تعبر عن هويتهم وتحمي لهم خصوصيتهم، لتتفتق روحهم الموسيقية عن "الربابة" أو "الفاطر" كما تسمى في هذه المنطقة.ألة العرب منذ 5 آلاف عامقال الباحث التراثي الكليب، وهو رئيس دائرة المسرح المدرسي في محافظة الحسكة، لـ "سبوتنيك":وأوضح الكليب: "تعتبر الربابة آلة سكان الجزيرة الفراتية بامتياز ولكافة مكوناتها".وتابع:وأوضح الباحث التراثي الفراتي أن "الربابة كانت ومازالت آلة الفرح والحزن معاً لسكان الجزيرة الفراتية وذلك منذ مئات السنين، فهي تعتبر عن أفراحهم وأتراحهم وتكون نغماتها والحانها مرتبطة بقصائد الشعر التي تعتبر عن الحالة الموجودة".آلة من وحي الصحراءوعن أجزاء هذه الآلة، قال الكليب: "لأن الربابة من وحي الصحراء والبادية لذلك كان من البديهي أن تكون أجزاؤها من طبيعة هذه المنطقة بحيواناتها ونباتاتها، حيث تتألف الربابة من مجموعة أجزاء، "الخابور" وهو عبارة عن عصا طويلة يركب عليها الوتر ويوجد في أعلاها مجرى يثبت فيه "الكراب".أما "القوس" ويصنع في الغالب من خشب الرمان أو الخيزران نظراً لمرونته وله وتر مربوط فيه وله اسم آخر وهو "السواق" وذلك لمروره جيئة وذهاباً على وتر الربابة."الفرس" قطعة خشبية توضع تحت الوتر من الأسفل لترفعه عن "جسم الربابة" حتى لا يلامسها عند العزف عليه. "المخدة" قطعة خشبية توضع تحت الوتر من الأعلى وله ذات الدور الذي يقوم فيه "الفرس"، ولكي تصدر الربابة ألحاناً جميلة لابد من مسح وترها وقوسها "بحصى البان" وهو مأخوذ من أشجار الصنوبر أو السرو" بحسب الكليب.حرب هويةوأوضح الكليب أنه يعمل جاهداً للحفاظ على التراث الشعبي والموروث الثقافي في الجزيرة السورية بالتعاون مع مجموعة من الباحثين والجمعيات الثقافية ومنها "جمعية صفاف الخابور الثقافية" في مدينة الحسكة ، ومنها آلة الربابة والمنسوجات الشعبية بهدف الحفاظ عليها من الانقراض الحتمي.ودعا الكليب جميع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية ذات الصلة والمراكز الثقافية في منطقة الجزيرة على افتتاح مراكز تعليمة لتدريب الشباب والمهتمين على العزف على الآلات الموسيقية القديمة وفي مقدمتها آلة الربابة للحفاظ عليها من الاندثار لأنها تاريخ هذه المنطقة الثرية بحضارتها.وأكد الكليب بأن التراث وتاريخ الشعوب في هذه المنطقة يتعرض لحرب شعواء من قبل الغرب لتدمير هويتهم الثقافية وتاريخيهم القديم، لأن الحرب اليوم هي حرب هوية وانتماء وأرض بما تعنيه هذه الكلمة من معنى كبير.

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