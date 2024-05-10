https://sputnikarabic.ae/20240510/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-يعلق-على-تخصيص-المساعدات-الأمريكية-الجديدة-لأوكرانيا-1088720869.html

السفير الروسي لدى واشنطن يعلق على تخصيص المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا

السفير الروسي لدى واشنطن يعلق على تخصيص المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفاد السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، بأن كييف تتجاهل الوعود بعدم استخدام الأسلحة الأمريكية ضد أهداف مدنية في روسيا، بما في ذلك المباني السكنية... 10.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-10T20:48+0000

2024-05-10T20:48+0000

2024-05-10T20:48+0000

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وقال أنطونوف: "البيت الأبيض يتنصل نفاقاً من مسؤوليته عن هذه الضربات، وفي الوقت نفسه، تتساقط الصواريخ على المباني السكنية والمدارس في دونباس وشبه جزيرة القرم ومنطقة بيلغورود، ويموت الأطفال والنساء".ولفت أنطونوف إلى أن المساعدة الأمريكية الجديدة لأوكرانيا هي اعتراف بالنجاحات التي حققتها القوات الروسية.وتابع: "محاولات واشنطن وأمثالها لتشويه التاريخ وجعل الإنسانية تنسى دروس الماضي لن تنجح. إن تزويد النظام المفلس بالسلاح لن يكون قادرًا على التأثير على العملية العسكرية الخاصة. النصر سيكون لنا".وفي وقت سابق من اليوم، وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على تخصيص 400 مليون دولار كمساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا.وجاء في مذكرة موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: "بموجب السلطة المخولة لي كرئيس في دستور وقوانين الولايات المتحدة، أفوض وزير الخارجية السلطة لتوجيه سحب بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية لوزارة الدفاع، والتعليم والتدريب العسكري، لمساعدة أوكرانيا".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

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