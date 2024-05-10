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العراق يدعو 60 دولة إلى استعادة رعاياها من أسر "داعش" من مخيم الهول
العراق يدعو 60 دولة إلى استعادة رعاياها من أسر "داعش" من مخيم الهول
سبوتنيك عربي
أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الجمعة، أن 24 دولة من أصل 60 بدأت بسحب رعاياها من أُسر عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي من مخيم الهول في سوريا. 10.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-10T07:15+0000
2024-05-10T07:15+0000
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وقال الأعرجي على حسابه الرسمي بموقع "إكس"، "في مخيم الهول توجد عوائل الدواعش لـ 60 دولة، وبعد جهود العراق المستمرة بدأت 24 دولة بعملية سحب رعاياها".وأضاف "من تلك الدول روسيا التي سحبت مؤخرا 32 طفلا (12 فتاة و20 فتى) تتراوح أعمارهم من (5 - 17 سنة)".وأتم قائلا "في الوقت الذي نشكر موقف الحكومة الروسية نطالب الدول الأخرى بسحب رعاياها تمهيدا لغلقه".وكان العراق قد أعلن في نهاية أبريل/ نيسان الماضي، أنه أعاد نحو 700 شخص مرتبطين بتنظيم "داعش"، وذلك بعد أن كانوا محتجزين لسنوات في مخيم الهول.وأوضح أنهم سيخضعون لبرنامج إعادة تأهيل بمساعدة وكالات دولية وذلك بغية إبعادهم عن الفكر المتطرف.وأشار إلى أنه "على الرغم من أن العائدين معظمهم من النساء والأطفال، فإنهم ما زالوا يحملون الأيديولوجية المتطرفة لتنظيم داعش".ويسعى العراق لإغلاق مخيم الهول الذي يؤوي عشرات الآلاف من زوجات وأبناء مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور دوليا)، ويضم أيضا مناصرين للتنظيم المتشدد، وذلك بهدف الحد من مخاطر التهديدات المسلحة عبر الحدود مع سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20230703/مخيم-الهول-ما-خطورته-على-سوريا-والعراق-ومن-صاحب-المصلحة-في-بقائه؟-1078694126.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي, الأخبار

العراق يدعو 60 دولة إلى استعادة رعاياها من أسر "داعش" من مخيم الهول

07:15 GMT 10.05.2024
© Sputnik . ATTIA AL-ATTIAمخيم الهول
مخيم الهول - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
© Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
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أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الجمعة، أن 24 دولة من أصل 60 بدأت بسحب رعاياها من أُسر عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي من مخيم الهول في سوريا.
وقال الأعرجي على حسابه الرسمي بموقع "إكس"، "في مخيم الهول توجد عوائل الدواعش لـ 60 دولة، وبعد جهود العراق المستمرة بدأت 24 دولة بعملية سحب رعاياها".
وأضاف "من تلك الدول روسيا التي سحبت مؤخرا 32 طفلا (12 فتاة و20 فتى) تتراوح أعمارهم من (5 - 17 سنة)".
وأتم قائلا "في الوقت الذي نشكر موقف الحكومة الروسية نطالب الدول الأخرى بسحب رعاياها تمهيدا لغلقه".
وكان العراق قد أعلن في نهاية أبريل/ نيسان الماضي، أنه أعاد نحو 700 شخص مرتبطين بتنظيم "داعش"، وذلك بعد أن كانوا محتجزين لسنوات في مخيم الهول.
نساء وأطفال مرتبطون بمقاتلي تنظيم داعش الإرهابي في انتظار ركوب الحافلات والشاحنات تاركين مخيم الهول المكتظ للعودة إلى ديارهم - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
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3 يوليو 2023, 15:21 GMT
وأوضح أنهم سيخضعون لبرنامج إعادة تأهيل بمساعدة وكالات دولية وذلك بغية إبعادهم عن الفكر المتطرف.
وأشار إلى أنه "على الرغم من أن العائدين معظمهم من النساء والأطفال، فإنهم ما زالوا يحملون الأيديولوجية المتطرفة لتنظيم داعش".
ويسعى العراق لإغلاق مخيم الهول الذي يؤوي عشرات الآلاف من زوجات وأبناء مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور دوليا)، ويضم أيضا مناصرين للتنظيم المتشدد، وذلك بهدف الحد من مخاطر التهديدات المسلحة عبر الحدود مع سوريا.
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