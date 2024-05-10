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https://sputnikarabic.ae/20240510/بلينكن-سينتقد-إسرائيل-دون-اتهامها-بانتهاك-شروط-استخدام-الأسلحة-الأمريكية-1088702866.html
بلينكن سينتقد إسرائيل دون اتهامها بانتهاك شروط استخدام الأسلحة الأمريكية
بلينكن سينتقد إسرائيل دون اتهامها بانتهاك شروط استخدام الأسلحة الأمريكية
سبوتنيك عربي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيقدم تقريرا ينتقد إسرائيل على أفعالها في غزة، دون اتهامها بانتهاك شروط عدم استخدام الأسلحة الأمريكية ضد المدنيين. 10.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-10T08:35+0000
2024-05-10T08:35+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
إسرائيل
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وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين إنه من المتوقع أن يقدم وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الكونغرس، اليوم الجمعة، تقريرا ينتقد بشدة سلوك إسرائيل في غزة، والذي لا يصل إلى حد استنتاج أنها انتهكت شروط استخدامها للأسلحة الأمريكية. وأوضح موقع أمريكي أن وزارة الخارجية انخرطت في عملية داخلية لإعداد التقرير الحساس سياسيًا المطلوب بموجب مذكرة الأمن القومي الجديدة التي أصدرها الرئيس بايدن في فبراير/شباط، وتقوم وزارة الخارجية بمراجعة استخدام الأسلحة من قبل إسرائيل وست دول أخرى منخرطة في صراعات مسلحة مختلفة.و حددت وزارة الخارجية موعدًا نهائيًا لتقديم التقارير حول الدول السبع إلى الكونجرس بحلول 8 مايو، لكنها قالت في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها ستؤجل بضعة أيام.وقال مسؤول أمريكي إن التأخير كان لأسباب فنية إلى حد كبير ويرتبط بعدم جاهزية جميع التقارير السبعة.وقال بريت ماكجورك، كبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، لمجموعة من خبراء الشرق الأوسط من عدة مراكز بحثية يوم الخميس، إن التقرير سيُقدم إلى الكونغرس يوم الجمعة.وبحسب موقع " Axios" فإن السفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك ليو والمبعوث الإنساني الأمريكي المنتهية ولايته في غزة ديفيد ساترفيلد مذكرة إلى بلينكن في الأسابيع الأخيرة قائلين إن إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي في حربها في غزة.وأوضح الاثنان أنه بينما قامت إسرائيل بتقييد المساعدات الإنسانية في الماضي ووضعت عقبات أمام وصول المساعدات إلى غزة، إلا أنها غيرت سياستها منذ أبريل بعد أن قدم الرئيس بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنذارًا نهائيًا.و قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين إن تقرير بلينكن سيدرج سلسلة من الأحداث التي وقعت خلال الحرب في غزة ويشيرون إلى أنها أثارت مخاوف جدية بشأن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.وأفاد مسؤول أمريكي كبير بان تقرير بلينكن تبنى أيضًا استنتاجات ليو وساترفيلد ويؤكد أن إسرائيل لا تنتهك حاليًا مذكرة الأمن القومي عندما يتعلق الأمر بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20240429/الخارجية-الأمريكية-5-وحدات-إسرائيلية-مسؤولة-عن-انتهاكات-جسيمة-لحقوق-الإنسان-1088387374.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل

بلينكن سينتقد إسرائيل دون اتهامها بانتهاك شروط استخدام الأسلحة الأمريكية

08:35 GMT 10.05.2024
© AFP 2023 / EVELYN HOCKSTEINوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
© AFP 2023 / EVELYN HOCKSTEIN
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وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيقدم تقريرا ينتقد إسرائيل على أفعالها في غزة، دون اتهامها بانتهاك شروط عدم استخدام الأسلحة الأمريكية ضد المدنيين.
وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين إنه من المتوقع أن يقدم وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الكونغرس، اليوم الجمعة، تقريرا ينتقد بشدة سلوك إسرائيل في غزة، والذي لا يصل إلى حد استنتاج أنها انتهكت شروط استخدامها للأسلحة الأمريكية.

وبحسب المسؤولين فإن التقرير الذي يقيم ما إذا كانت إسرائيل قد التزمت بالقانون الدولي وقيدت المساعدات الإنسانية لغزة، أثار الجدل الداخلي الأكثر إثارة للجدل في وزارة الخارجية منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأوضح موقع أمريكي أن وزارة الخارجية انخرطت في عملية داخلية لإعداد التقرير الحساس سياسيًا المطلوب بموجب مذكرة الأمن القومي الجديدة التي أصدرها الرئيس بايدن في فبراير/شباط، وتقوم وزارة الخارجية بمراجعة استخدام الأسلحة من قبل إسرائيل وست دول أخرى منخرطة في صراعات مسلحة مختلفة.

وأشار إلى أنه إذا ثبت أن دولة ما قد انتهكت القانون الإنساني الدولي أو أعاقت تسليم المساعدات الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة، فقد يؤدي ذلك إلى تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية.

و حددت وزارة الخارجية موعدًا نهائيًا لتقديم التقارير حول الدول السبع إلى الكونجرس بحلول 8 مايو، لكنها قالت في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها ستؤجل بضعة أيام.
وقال مسؤول أمريكي إن التأخير كان لأسباب فنية إلى حد كبير ويرتبط بعدم جاهزية جميع التقارير السبعة.
وزارة الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2024
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29 أبريل, 17:54 GMT
وقال بريت ماكجورك، كبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، لمجموعة من خبراء الشرق الأوسط من عدة مراكز بحثية يوم الخميس، إن التقرير سيُقدم إلى الكونغرس يوم الجمعة.

وأوصى مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بلينكن بالتوصل إلى أن إسرائيل انتهكت شروط مذكرة الأمن القومي، لكن أجزاء أخرى من الوزارة ضغطت على بلينكن ليشهد بأنها لم تفعل ذلك.

وبحسب موقع " Axios" فإن السفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك ليو والمبعوث الإنساني الأمريكي المنتهية ولايته في غزة ديفيد ساترفيلد مذكرة إلى بلينكن في الأسابيع الأخيرة قائلين إن إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي في حربها في غزة.

وقال مسؤولان أمريكيان إن ليو وساترفيلد أوصا بلينكن بالتصديق في التقرير على أن إسرائيل لا تعرقل المساعدات الإنسانية.

وأوضح الاثنان أنه بينما قامت إسرائيل بتقييد المساعدات الإنسانية في الماضي ووضعت عقبات أمام وصول المساعدات إلى غزة، إلا أنها غيرت سياستها منذ أبريل بعد أن قدم الرئيس بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنذارًا نهائيًا.
08:23 GMT
و قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين إن تقرير بلينكن سيدرج سلسلة من الأحداث التي وقعت خلال الحرب في غزة ويشيرون إلى أنها أثارت مخاوف جدية بشأن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.

وقال المسؤولون إنهم سيصفون الوضع "بعبارات حرجة للغاية" ويذكرون أن وزارة الخارجية لا تزال تحقق في العديد من تلك الحوادث. وأوضح المسؤولون أنه في الوقت نفسه، لن يصل بلينكن إلى حد استنتاج أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي في سياق مذكرة الأمن القومي.

وأفاد مسؤول أمريكي كبير بان تقرير بلينكن تبنى أيضًا استنتاجات ليو وساترفيلد ويؤكد أن إسرائيل لا تنتهك حاليًا مذكرة الأمن القومي عندما يتعلق الأمر بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة.
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