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https://sputnikarabic.ae/20240510/حوادث-المسيرات-الأمريكية-إم-كيو---9-منذ-2012--1088714850.html
حوادث الطائرات المسيرة الأمريكية "إم كيو - 9" منذ 2012
حوادث الطائرات المسيرة الأمريكية "إم كيو - 9" منذ 2012
سبوتنيك عربي
نشرت جماعة "أنصار الله" اليمنية فيديو للحظة استهدافها طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو - 9" في سماء اليمن، لتصبح الطائرة رقم 3، من هذا الطراز، التي تتحطم في... 10.05.2024, سبوتنيك عربي
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وتعتمد الولايات المتحدة على الطائرة دون طيار "إم كيو - 9" في مهام الاستطلاع والمهام القتالية على السواء، لكنه لا يكاد يمر عام حتى يتم تدمير هذه الطائرة، التي تستخدمها واشنطن في محاولات متكررة لانتهاك سيادة الدول والتجسس عليها أو لتنفيذ مهام قتالية.
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انفوجرافيك, أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, инфографика
انفوجرافيك, أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, инфографика

حوادث الطائرات المسيرة الأمريكية "إم كيو - 9" منذ 2012

16:02 GMT 10.05.2024 (تم التحديث: 16:03 GMT 10.05.2024)
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نشرت جماعة "أنصار الله" اليمنية فيديو للحظة استهدافها طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو - 9" في سماء اليمن، لتصبح الطائرة رقم 3، من هذا الطراز، التي تتحطم في اليمن أو بالقرب منه خلال 6 أشهر.
وتعتمد الولايات المتحدة على الطائرة دون طيار "إم كيو - 9" في مهام الاستطلاع والمهام القتالية على السواء، لكنه لا يكاد يمر عام حتى يتم تدمير هذه الطائرة، التي تستخدمها واشنطن في محاولات متكررة لانتهاك سيادة الدول والتجسس عليها أو لتنفيذ مهام قتالية.
حوادث الدرونز الأمريكية إم كيو - 9 منذ 2012 - سبوتنيك عربي
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