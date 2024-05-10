https://sputnikarabic.ae/20240510/حوادث-المسيرات-الأمريكية-إم-كيو---9-منذ-2012--1088714850.html
حوادث الطائرات المسيرة الأمريكية "إم كيو - 9" منذ 2012
حوادث الطائرات المسيرة الأمريكية "إم كيو - 9" منذ 2012
سبوتنيك عربي
نشرت جماعة "أنصار الله" اليمنية فيديو للحظة استهدافها طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو - 9" في سماء اليمن، لتصبح الطائرة رقم 3، من هذا الطراز، التي تتحطم في... 10.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-10T16:02+0000
2024-05-10T16:02+0000
2024-05-10T16:03+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
أنصار الله
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/05/0a/1088714465_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_30f4688a291148df399a6406c6102b69.png
وتعتمد الولايات المتحدة على الطائرة دون طيار "إم كيو - 9" في مهام الاستطلاع والمهام القتالية على السواء، لكنه لا يكاد يمر عام حتى يتم تدمير هذه الطائرة، التي تستخدمها واشنطن في محاولات متكررة لانتهاك سيادة الدول والتجسس عليها أو لتنفيذ مهام قتالية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/05/0a/1088714465_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_f3811dd2fe8e53af7748b84d688aee56.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, инфографика
انفوجرافيك, أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, инфографика
حوادث الطائرات المسيرة الأمريكية "إم كيو - 9" منذ 2012
16:02 GMT 10.05.2024 (تم التحديث: 16:03 GMT 10.05.2024)
نشرت جماعة "أنصار الله" اليمنية فيديو للحظة استهدافها طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو - 9" في سماء اليمن، لتصبح الطائرة رقم 3، من هذا الطراز، التي تتحطم في اليمن أو بالقرب منه خلال 6 أشهر.
وتعتمد الولايات المتحدة على الطائرة دون طيار "إم كيو - 9" في مهام الاستطلاع والمهام القتالية على السواء، لكنه لا يكاد يمر عام حتى يتم تدمير هذه الطائرة، التي تستخدمها واشنطن في محاولات متكررة لانتهاك سيادة الدول والتجسس عليها أو لتنفيذ مهام قتالية.