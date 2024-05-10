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https://sputnikarabic.ae/20240510/رصد-22-رحلة-مشبوهة-إلى-ليبيا-خلال-الشهر-الماضي-1088714063.html
رصد 22 "رحلة مشبوهة" إلى ليبيا خلال الشهر الماضي
رصد 22 "رحلة مشبوهة" إلى ليبيا خلال الشهر الماضي
سبوتنيك عربي
أعلنت العملية البحرية الأوروبية في البحر المتوسط "إيريني"، أنها رصدت 22 رحلة وصفتها بالمشبوهة إلى ليبيا خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، من أصل 1400 رحلة. 10.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-10T15:18+0000
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ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن عملية "إيريني" المكلفة بتنفيذ قرار حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة في ليبيا، أنها قامت بالتحقيق مع 628 سفينة تجارية عبر مكالمات لاسلكية من إجمالي 14 ألفًا و120 سفينة، كما أجرت زيارات على متن ثمانية سفن بموافقة ربابنتها، وفق تقرير بعملها الشهري المنشور على الموقع الإلكتروني للعملية.وكانت وزارة الدفاع الألمانية قد كشفت عن أن العملية "إيريني" تتبع نحو 13 ألف سفينة منذ أن بدأت في مارس/ آذار 2020، وجرى الصعود على متن ما لا يقل عن 26 سفينة، وتبين أن ثلاثة منها على الأقل انتهكت حظر الأسلحة، لكن العملية واجهت انتقادات بعد نشر وسائل إعلام دولية أخيرا معلومات عن وصول شحنة أسلحة كبيرة روسية إلى الشرق الليبي، مثيرة تساؤلات عن سبب تغاضي "إيريني" عن ذكرها.وكان وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، قد صرح في يناير/ كانون الثاني الماضي، بأن بلاده تعاونت مع ليبيا وتونس بشأن الحد من موجات الهجرة غير الشرعية، وهو ما منع وصول 121 ألف مهاجر إلى إيطاليا عام 2023 من بينهم أشخاص انتشلت جثثهم في البحر.ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن بيانتيدوسي، تصريحاته خلال جلسة استماع في لجنة تنفيذ اتفاقية "شنغن"، عن القبض على 550 مهربا في عامي 2022 و2023.وأضاف بيانتيدوسي أن 157 ألف مهاجر بينهم 17 ألف قاصر وصلوا إلى إيطاليا دون ذويهم خلال العام الماضي، مقارنة بـ105 آلاف في العام 2022 بينهم 14 ألف قاصر، ما يعني أن هناك زيادة كبيرة ولكن جرى احتوائها على مدار الأشهر إلى أقل من 50%.
https://sputnikarabic.ae/20240509/محلل-سياسي-ليبي-إيطاليا-تبحث-عن-مصالحها-وليس-لديها-نية-لحل-الأزمة-في-ليبيا-1088688306.html
https://sputnikarabic.ae/20240507/هل-سيسهم-الاتحاد-الأفريقي-في-حل-النزاع-بين-الأطراف-المتنازعة-في-ليبيا-1088617454.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار

رصد 22 "رحلة مشبوهة" إلى ليبيا خلال الشهر الماضي

15:18 GMT 10.05.2024
© Sputnik . TIZIANA FABIنائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، في مؤتمر صحفي ضمن زيارة لمقر عملية "إيريني" البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي
نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، في مؤتمر صحفي ضمن زيارة لمقر عملية إيريني البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
© Sputnik . TIZIANA FABI
تابعنا عبر
أعلنت العملية البحرية الأوروبية في البحر المتوسط "إيريني"، أنها رصدت 22 رحلة وصفتها بالمشبوهة إلى ليبيا خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، من أصل 1400 رحلة.
ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن عملية "إيريني" المكلفة بتنفيذ قرار حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة في ليبيا، أنها قامت بالتحقيق مع 628 سفينة تجارية عبر مكالمات لاسلكية من إجمالي 14 ألفًا و120 سفينة، كما أجرت زيارات على متن ثمانية سفن بموافقة ربابنتها، وفق تقرير بعملها الشهري المنشور على الموقع الإلكتروني للعملية.
رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، خلال لقائها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في البيت الأبيض، واشنطن، 27 يوليو/ تموز 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
محلل سياسي ليبي: إيطاليا تبحث عن مصالحها وليس لديها نية لحل الأزمة في ليبيا
أمس, 17:12 GMT
وكانت وزارة الدفاع الألمانية قد كشفت عن أن العملية "إيريني" تتبع نحو 13 ألف سفينة منذ أن بدأت في مارس/ آذار 2020، وجرى الصعود على متن ما لا يقل عن 26 سفينة، وتبين أن ثلاثة منها على الأقل انتهكت حظر الأسلحة، لكن العملية واجهت انتقادات بعد نشر وسائل إعلام دولية أخيرا معلومات عن وصول شحنة أسلحة كبيرة روسية إلى الشرق الليبي، مثيرة تساؤلات عن سبب تغاضي "إيريني" عن ذكرها.
وكان وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، قد صرح في يناير/ كانون الثاني الماضي، بأن بلاده تعاونت مع ليبيا وتونس بشأن الحد من موجات الهجرة غير الشرعية، وهو ما منع وصول 121 ألف مهاجر إلى إيطاليا عام 2023 من بينهم أشخاص انتشلت جثثهم في البحر.
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
هل يسهم الاتحاد الأفريقي في حل النزاع بين الأطراف المتنازعة في ليبيا؟
7 مايو, 15:59 GMT
ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن بيانتيدوسي، تصريحاته خلال جلسة استماع في لجنة تنفيذ اتفاقية "شنغن"، عن القبض على 550 مهربا في عامي 2022 و2023.
وأضاف بيانتيدوسي أن 157 ألف مهاجر بينهم 17 ألف قاصر وصلوا إلى إيطاليا دون ذويهم خلال العام الماضي، مقارنة بـ105 آلاف في العام 2022 بينهم 14 ألف قاصر، ما يعني أن هناك زيادة كبيرة ولكن جرى احتوائها على مدار الأشهر إلى أقل من 50%.
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