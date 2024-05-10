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https://sputnikarabic.ae/20240510/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-الإشارة-التي-أرسلها-بوتين-إلى-الغرب-1088720287.html
ضابط أمريكي يكشف عن الإشارة التي أرسلها بوتين إلى الغرب
ضابط أمريكي يكشف عن الإشارة التي أرسلها بوتين إلى الغرب
سبوتنيك عربي
صرح ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أرسل إشارة إلى الدول الغربية مفادها أن روسيا مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية... 10.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-10T20:24+0000
2024-05-10T20:24+0000
روسيا
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وقال ريتر خلال مقابلة: "لقد أوضح الرئيس فلاديمير بوتين تمامًا أن روسيا لن تتسامح مع أي تدخل لحلف شمال الأطلسي في القضية الأوكرانية".وأوضح أن التدريبات النووية الروسية تشير للغرب إلى أن روسيا مستعدة لاستخدام أي أسلحة ضرورية لحماية مصالحها الحيوية.وأضاف: "الروس لا يمزحون ولا يخادعون، وهذا ليس جديدا، لقد قالوا دائما، ابتعدوا عن أوكرانيا، لن تتمكنوا من جعلها جزءا من حلف شمال الأطلسي، لن نسمح بذلك، بالنسبة لنا هذه مسألة وجودية، ولهذا السبب سنستخدم كل الأسلحة المتاحة لنا".ووفقا له، فإن التدريبات النووية التي أعلنتها روسيا ترتبط بشكل مباشر بالتصريحات التهديدية والاستفزازية والمتصاعدة الأخيرة في القارة من قبل بعض الممثلين الأوروبيين.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تنفذ ضربة جماعية على منشآت الطاقة والمجمعات العسكرية الأوكرانيةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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ضابط أمريكي يكشف عن الإشارة التي أرسلها بوتين إلى الغرب

20:24 GMT 10.05.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
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تابعنا عبر
صرح ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أرسل إشارة إلى الدول الغربية مفادها أن روسيا مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية إذا تجاوزت (الدول الغربية) الخطوط الحمراء في الصراع في أوكرانيا.
وقال ريتر خلال مقابلة: "لقد أوضح الرئيس فلاديمير بوتين تمامًا أن روسيا لن تتسامح مع أي تدخل لحلف شمال الأطلسي في القضية الأوكرانية".
وتابع: "هذه إشارة إلى الولايات المتحدة مفادها أنه إذا سمحت بريطانيا باستخدام صواريخ "ستورم شادو" ضد أهداف استراتيجية في روسيا، فسوف تدفع ثمن ذلك، وإذا نشرت فرنسا قوات على الأراضي الأوكرانية، فستدفع فرنسا ثمن ذلك".
وأوضح أن التدريبات النووية الروسية تشير للغرب إلى أن روسيا مستعدة لاستخدام أي أسلحة ضرورية لحماية مصالحها الحيوية.
إسكندر الروسي يدمر منظومة باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"إسكندر" الروسي يدمر منظومة "باتريوت" الأمريكية على محور زابوروجيه... فيديو
17:05 GMT
وأضاف: "الروس لا يمزحون ولا يخادعون، وهذا ليس جديدا، لقد قالوا دائما، ابتعدوا عن أوكرانيا، لن تتمكنوا من جعلها جزءا من حلف شمال الأطلسي، لن نسمح بذلك، بالنسبة لنا هذه مسألة وجودية، ولهذا السبب سنستخدم كل الأسلحة المتاحة لنا".

من جانبه، أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن تصريحات ممثلي الدول الغربية حول استعدادهم لإرسال قوات إلى أوكرانيا تتطلب ردا مسؤولا وسريعا وفعالا من موسكو.

ووفقا له، فإن التدريبات النووية التي أعلنتها روسيا ترتبط بشكل مباشر بالتصريحات التهديدية والاستفزازية والمتصاعدة الأخيرة في القارة من قبل بعض الممثلين الأوروبيين.
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة خلال أسبوع
11:51 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
القوات الروسية تنفذ ضربة جماعية على منشآت الطاقة والمجمعات العسكرية الأوكرانية
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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