https://sputnikarabic.ae/20240510/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-الإشارة-التي-أرسلها-بوتين-إلى-الغرب-1088720287.html

ضابط أمريكي يكشف عن الإشارة التي أرسلها بوتين إلى الغرب

ضابط أمريكي يكشف عن الإشارة التي أرسلها بوتين إلى الغرب

سبوتنيك عربي

صرح ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أرسل إشارة إلى الدول الغربية مفادها أن روسيا مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية... 10.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-10T20:24+0000

2024-05-10T20:24+0000

2024-05-10T20:24+0000

روسيا

أخبار العالم الآن

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0b/1081906915_0:0:3034:1706_1920x0_80_0_0_0bc6ee886610e9faf0033953a4c4d2ee.jpg

وقال ريتر خلال مقابلة: "لقد أوضح الرئيس فلاديمير بوتين تمامًا أن روسيا لن تتسامح مع أي تدخل لحلف شمال الأطلسي في القضية الأوكرانية".وأوضح أن التدريبات النووية الروسية تشير للغرب إلى أن روسيا مستعدة لاستخدام أي أسلحة ضرورية لحماية مصالحها الحيوية.وأضاف: "الروس لا يمزحون ولا يخادعون، وهذا ليس جديدا، لقد قالوا دائما، ابتعدوا عن أوكرانيا، لن تتمكنوا من جعلها جزءا من حلف شمال الأطلسي، لن نسمح بذلك، بالنسبة لنا هذه مسألة وجودية، ولهذا السبب سنستخدم كل الأسلحة المتاحة لنا".ووفقا له، فإن التدريبات النووية التي أعلنتها روسيا ترتبط بشكل مباشر بالتصريحات التهديدية والاستفزازية والمتصاعدة الأخيرة في القارة من قبل بعض الممثلين الأوروبيين.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تنفذ ضربة جماعية على منشآت الطاقة والمجمعات العسكرية الأوكرانيةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240510/إسكندر-الروسي-يدمر-منظومة-باتريوت-الأمريكية-على-محور-زابوروجيه-فيديو-1088716367.html

https://sputnikarabic.ae/20240510/القوات-الروسية-تكبد-الجيش-الأوكراني-خسائر-فادحة-خلال-أسبوع--1088706624.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار العالم الآن