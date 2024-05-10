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قوات الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بحرق أكبر حقول النفط في دارفور
قوات الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بحرق أكبر حقول النفط في دارفور
سبوتنيك عربي
اتهمت قوات الدعم السريع، اليوم الخميس، الجيش السوداني بحرق أكبر حقول النفط في إقليم دارفور، تزامنا مع قصفه بالمسيرات محطة بترول شرق العاصمة الخرطوم. 10.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-10T06:19+0000
2024-05-10T06:19+0000
أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
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وقالت الدعم السريع في بيان، أمس الخميس، إن "استخبارات الجيش السوداني أحرقت آبار النفط بحقل (زرقة أم حديد) بولاية شرق دارفور".وأضاف البيان أن ذلك من شأنه "زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة والإقليم ووقف الإنتاج وتدمير البنى التحتية".وأكد أنه "تم ضبط أحد العناصر المتورطة في الحادثة، والذي أقر بارتكاب الجريمة ضمن آخرين تم تكليفهم بمهمة حرق آبار النفط في حقل زرقة أم حديد النفطي". كما أشار البيان إلى أن الفعل تزامن مع استهداف محطة بترول العيلفون شرق العاصمة الخرطوم بالمسيرات ما أدى إلى حريق جزئي بالمحطة، لافتا إلى القصف الجوي المتكرر على مصفاة الجيلي شمالي الخرطوم.وتتواصل، منذ أكثر من عام، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20240508/منسقية-معسكرات-النازحين-في-دارفور-تعلن-انهيار-الأوضاع-الإنسانية-1088645576.html
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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار

قوات الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بحرق أكبر حقول النفط في دارفور

06:19 GMT 10.05.2024
© AFP 2023دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية.
دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
© AFP 2023
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اتهمت قوات الدعم السريع، اليوم الخميس، الجيش السوداني بحرق أكبر حقول النفط في إقليم دارفور، تزامنا مع قصفه بالمسيرات محطة بترول شرق العاصمة الخرطوم.
وقالت الدعم السريع في بيان، أمس الخميس، إن "استخبارات الجيش السوداني أحرقت آبار النفط بحقل (زرقة أم حديد) بولاية شرق دارفور".
وأضاف البيان أن ذلك من شأنه "زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة والإقليم ووقف الإنتاج وتدمير البنى التحتية".
وأكد أنه "تم ضبط أحد العناصر المتورطة في الحادثة، والذي أقر بارتكاب الجريمة ضمن آخرين تم تكليفهم بمهمة حرق آبار النفط في حقل زرقة أم حديد النفطي".
نساء سودانيات ينقلن المياه على ظهور الحمير في قرية الطويل سعدون ، 85 كيلومترًا جنوب مدينة نيالا، عاصمة جنوب دارفور، 2 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2024
منسقية معسكرات النازحين في دارفور تعلن انهيار الأوضاع الإنسانية
8 مايو, 13:48 GMT
كما أشار البيان إلى أن الفعل تزامن مع استهداف محطة بترول العيلفون شرق العاصمة الخرطوم بالمسيرات ما أدى إلى حريق جزئي بالمحطة، لافتا إلى القصف الجوي المتكرر على مصفاة الجيلي شمالي الخرطوم.
وتتواصل، منذ أكثر من عام، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
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