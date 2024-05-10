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https://sputnikarabic.ae/20240510/ليبيا-تنضم-لجنوب-أفريقيا-في-قضية-الإبادة-الجماعية-المرفوعة-ضد-إسرائيل-لدى-محكمة-العدل-الدولية-1088720665.html
ليبيا تنضم إلى جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية
ليبيا تنضم إلى جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية
سبوتنيك عربي
أعلنت السفارة الليبية في هولندا، اليوم الجمعة، استيفاء شروط تقدم دولة ليبيا رسميا إلى محكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية الوقاية والمعاقبة... 10.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-10T20:28+0000
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وذكرت السفارة في بيان لها أن "الجانب الليبي تم إخطاره رسميا من المحكمة بأن التقديم قد جرى على النحو الواجب وفقًا للمادة 83 من قواعد المحكمة"، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.وتابعت أنه "لا يسعها سوى الانتظار تاريخ يوم الأربعاء 10 يوليو/ تموز المقبل بفارغ الصبر، كونه المهلة الممنوحة للطرفين الأساسيين لإبداء ملاحظاتهم المكتوبة بشأن طلب ليبيا".وأضافت: "نثق جازمين أن اختيار المادة 63 للتقديم كفيل بقبول انضمامنا دون إمكانية اعتراض أي طرف".وبخطوة ليبيا اليوم الجمعة، تكون قد انضمت إلى جنوب أفريقيا، في دعواها المقامة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، والتي تتهمها فيها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.وأعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، تقديم ليبيا "إعلان تدخل" في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أمام المحكمة، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في غزة.وكانت جنوب أفريقيا طلبت، اليوم الجمعة، من محكمة العدل الدولية، اتخاذ اجراءات طارئة جديدة ضد إسرائيل، بسبب هجومها الأخير على مدينة رفح في قطاع غزة، حسبما ذكرت المحكمة في بيان لها.وهذه هي المرة الثالثة منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي تقوم فيها جنوب أفريقيا بإجراءات ضد إسرائيل بسبب حرب غزة، وأدانت تل أبيب مزاعم جنوب أفريقيا بأنها شنت "إبادة جماعية" ضد الأراضي الفلسطينية.
https://sputnikarabic.ae/20240306/جنوب-أفريقيا-تطلب-من-العدل-الدولية-إصدار-أمر-بتدابير-إضافية-لحماية-الفلسطينيين-في-غزة-1086739265.html
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محكمة العدل الدولية, أخبار ليبيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى
محكمة العدل الدولية, أخبار ليبيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى

ليبيا تنضم إلى جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية

20:28 GMT 10.05.2024 (تم التحديث: 20:32 GMT 10.05.2024)
© AFP 2023 / REMKO DE WAALتتلي محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.
تتلي محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
تتلي محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.
© AFP 2023 / REMKO DE WAAL
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أعلنت السفارة الليبية في هولندا، اليوم الجمعة، استيفاء شروط تقدم دولة ليبيا رسميا إلى محكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية الوقاية والمعاقبة بشأن جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وذكرت السفارة في بيان لها أن "الجانب الليبي تم إخطاره رسميا من المحكمة بأن التقديم قد جرى على النحو الواجب وفقًا للمادة 83 من قواعد المحكمة"، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.
وتابعت أنه "لا يسعها سوى الانتظار تاريخ يوم الأربعاء 10 يوليو/ تموز المقبل بفارغ الصبر، كونه المهلة الممنوحة للطرفين الأساسيين لإبداء ملاحظاتهم المكتوبة بشأن طلب ليبيا".
وأضافت: "نثق جازمين أن اختيار المادة 63 للتقديم كفيل بقبول انضمامنا دون إمكانية اعتراض أي طرف".
وبخطوة ليبيا اليوم الجمعة، تكون قد انضمت إلى جنوب أفريقيا، في دعواها المقامة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، والتي تتهمها فيها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
محكمة العدل الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2024
جنوب أفريقيا تطلب من العدل الدولية إصدار أمر بتدابير إضافية لحماية الفلسطينيين في غزة
6 مارس, 20:36 GMT
وأعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، تقديم ليبيا "إعلان تدخل" في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أمام المحكمة، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في غزة.
وكانت جنوب أفريقيا طلبت، اليوم الجمعة، من محكمة العدل الدولية، اتخاذ اجراءات طارئة جديدة ضد إسرائيل، بسبب هجومها الأخير على مدينة رفح في قطاع غزة، حسبما ذكرت المحكمة في بيان لها.
وهذه هي المرة الثالثة منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي تقوم فيها جنوب أفريقيا بإجراءات ضد إسرائيل بسبب حرب غزة، وأدانت تل أبيب مزاعم جنوب أفريقيا بأنها شنت "إبادة جماعية" ضد الأراضي الفلسطينية.
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