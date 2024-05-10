https://sputnikarabic.ae/20240510/ليبيا-تنضم-لجنوب-أفريقيا-في-قضية-الإبادة-الجماعية-المرفوعة-ضد-إسرائيل-لدى-محكمة-العدل-الدولية-1088720665.html

ليبيا تنضم إلى جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية

ليبيا تنضم إلى جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية

سبوتنيك عربي

أعلنت السفارة الليبية في هولندا، اليوم الجمعة، استيفاء شروط تقدم دولة ليبيا رسميا إلى محكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية الوقاية والمعاقبة... 10.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-10T20:28+0000

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وذكرت السفارة في بيان لها أن "الجانب الليبي تم إخطاره رسميا من المحكمة بأن التقديم قد جرى على النحو الواجب وفقًا للمادة 83 من قواعد المحكمة"، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.وتابعت أنه "لا يسعها سوى الانتظار تاريخ يوم الأربعاء 10 يوليو/ تموز المقبل بفارغ الصبر، كونه المهلة الممنوحة للطرفين الأساسيين لإبداء ملاحظاتهم المكتوبة بشأن طلب ليبيا".وأضافت: "نثق جازمين أن اختيار المادة 63 للتقديم كفيل بقبول انضمامنا دون إمكانية اعتراض أي طرف".وبخطوة ليبيا اليوم الجمعة، تكون قد انضمت إلى جنوب أفريقيا، في دعواها المقامة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، والتي تتهمها فيها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.وأعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، تقديم ليبيا "إعلان تدخل" في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أمام المحكمة، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في غزة.وكانت جنوب أفريقيا طلبت، اليوم الجمعة، من محكمة العدل الدولية، اتخاذ اجراءات طارئة جديدة ضد إسرائيل، بسبب هجومها الأخير على مدينة رفح في قطاع غزة، حسبما ذكرت المحكمة في بيان لها.وهذه هي المرة الثالثة منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي تقوم فيها جنوب أفريقيا بإجراءات ضد إسرائيل بسبب حرب غزة، وأدانت تل أبيب مزاعم جنوب أفريقيا بأنها شنت "إبادة جماعية" ضد الأراضي الفلسطينية.

https://sputnikarabic.ae/20240306/جنوب-أفريقيا-تطلب-من-العدل-الدولية-إصدار-أمر-بتدابير-إضافية-لحماية-الفلسطينيين-في-غزة-1086739265.html

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