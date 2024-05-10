https://sputnikarabic.ae/20240510/ماذا-تستفيد-فلسطين-من-قرار-الأمم-المتحدة-بأحقيتها-بالعضوية-الكاملة-الجامعة-العربية-توضح-1088721380.html

ماذا تستفيد فلسطين من قرار الأمم المتحدة بأحقيتها بالعضوية الكاملة.. الجامعة العربية توضح

ماذا تستفيد فلسطين من قرار الأمم المتحدة بأحقيتها بالعضوية الكاملة.. الجامعة العربية توضح

سبوتنيك عربي

قال رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، ماجد عبد الفتاح، إن المجموعة العربية في نيويورك تعد لدعم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حصول دولة... 10.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-10T20:52+0000

2024-05-10T20:52+0000

2024-05-10T20:52+0000

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

أخبار الفنانين في مصر

جامعة الدول العربية

منظمة الأمم المتحدة

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/1f/1069661831_0:0:1387:781_1920x0_80_0_0_bfc872458cea52e584f940da76d69cde.jpg

وتابع، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: "بدأ عمل المجموعة العربية مع جامعة الدول العربية على هذا الأمر عقب استخدام "الفيتو" الأمريكي ضد مشروع القرار العربي الذي تم تقديمه الشهر الماضي".وحول الاستفادة التي تحققها فلسطين من قرار الأمم المتحدة بأحقيتها بالعضوية الكاملة، أوضح عبد الفتاح أن هذا الأمر يحقق 3 أهداف رئيسية أولها الإقرار باستيفاء فلسطين لشروط العضوية وأنه يجب ضمها للمنظمة الدولية بتأييد الدول التي صوتت لصالح القرار.وتابع: "الهدف الثاني يتمثل في دعوة مجلس الأمن لإعادة النظر في الموضوع بصورة إيجابية، بينما الهدف الثالث فيتمثل في الامتيازات الإضافية التي تحصل عليها دولة فلسطين إضافة ما حصلت عليه من امتيازات في عام 2012 بصفة دولة مراقب".وقال رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة إن فلسطين لن تجلس مع المراقبين وستجلس في القاعة الرئيسية، وسيتم وضع اسمها ضمن الدور الأبجدى، إضافة إلى حصولها على حق تقديم مشروعات قرارات باسمها أو نيابة عن مجموعات سياسية أو إقليمية.كما سيكون من حق فلسطين المساهمة في المفاوضات الخاصة بمشاريع قرارات واتخاذ مواقف احتجاجية، لكنها لن تحصل على الحق في التصويت أو الترشح للأجهزة الرقابية الأممية قبل موافقة مجلس الأمن على القرار الخاص بالعضوية.وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، اعتماد قرار ينص على أحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر بهذه المسألة إيجابيا.وقالت وكالة "وفا" الفلسطينية إن اعتماد القرار جاء بعدما صوتت لصالحه 143 دولة، وامتنعت 25 عن التصويت، ورفضت القرار 9 دول.يشار إلى أن مشروع القرار ينص على أن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق، ومن ثم ينبغي قبولها في عضوية الأمم المتحدة، وبناء على ذلك، يوصي القرار مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي، في ضوء هذا القرار وفي ضوء فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 28 أيار/مايو 1948.

https://sputnikarabic.ae/20240510/اعتماد-قرار-بأحقية-فلسطين-في-العضوية-الكاملة-بالأمم-المتحدة---عاجل-1088714256.html

https://sputnikarabic.ae/20240510/وزير-خارجية-إسرائيل-تصويت-الأمم-المتحدة-بشأن-منح-فلسطين-العضوية-الكاملة-يظهر-أن-العنف-يؤتي-ثماره-1088717182.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم الآن, الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين, أخبار الفنانين في مصر, جامعة الدول العربية, منظمة الأمم المتحدة