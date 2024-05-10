https://sputnikarabic.ae/20240510/مبابي-يعلن-رحيله-عن-باريس-سان-جيرمان-رسميا-1088719773.html
مبابي يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان رسميا
مبابي يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان رسميا
سبوتنيك عربي
قال كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان، إن مباراة فريقه أمام نادي تولوز، في الدوري الفرنسي، الأحد المقبل، ستكون محطته الأخيرة مع النادي الباريسي. 10.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-10T19:58+0000
2024-05-10T19:58+0000
2024-05-10T19:58+0000
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ونشر مبابي تدوينة على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الجمعة، أعلن فيها رحيله رسميا عن باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الحالي (2023 / 2024).ووجه النجم الفرنسي رسالة لجماهير فريقه، أكد فيها اعتزازه بالسنوات التي قضاها مع الفريق على ملعب حديقة الأمراء، مضيفا: "شرفت بأن أكون ضمن فريق أكبر ناد في فرنسا والعالم.وأردف: "قضية 7 سنوات هنا ولم يكن من السهل أن أعلن مغادرة بلدي والدوري الفرنسي".وتابع: "لعبي مع باريس سان جيرمان منحني الفرصة الأولى لاكتساب الخبرة"، مشيرا إلى أنه سيبدأ تحديا جديدا في مسيرته الكروية.ورغم أنه لم يتم الكشف عن وجهة مبابي، المقبلة بعد الرحيل عن باريس سان جيرمان، إلا أن العديد من التقارير الصحفية تتحدث عن انتقاله إلى نادي ريال مدريد الإسباني.
https://sputnikarabic.ae/20230813/باريس-سان-جيرمان-يعلن-عودة-مبابي-لتدريبات-الفريق-1080023202.html
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رياضة, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن, كيليان مبابي, نادي باريس سان جيرمان, أخبار نادي ريال مدريد
رياضة, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن, كيليان مبابي, نادي باريس سان جيرمان, أخبار نادي ريال مدريد
مبابي يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان رسميا
قال كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان، إن مباراة فريقه أمام نادي تولوز، في الدوري الفرنسي، الأحد المقبل، ستكون محطته الأخيرة مع النادي الباريسي.
ونشر مبابي تدوينة على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الجمعة، أعلن فيها رحيله رسميا عن باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم
الحالي (2023 / 2024).
ووجه النجم الفرنسي رسالة لجماهير فريقه، أكد فيها اعتزازه بالسنوات التي قضاها مع الفريق على ملعب حديقة الأمراء، مضيفا: "شرفت بأن أكون ضمن فريق أكبر ناد في فرنسا
والعالم.
وأردف: "قضية 7 سنوات هنا ولم يكن من السهل أن أعلن مغادرة بلدي والدوري الفرنسي".
وتابع: "لعبي مع باريس سان جيرمان منحني الفرصة الأولى لاكتساب الخبرة"، مشيرا إلى أنه سيبدأ تحديا جديدا في مسيرته الكروية.
ورغم أنه لم يتم الكشف عن وجهة مبابي، المقبلة بعد الرحيل
عن باريس سان جيرمان، إلا أن العديد من التقارير الصحفية تتحدث عن انتقاله إلى نادي ريال مدريد الإسباني.