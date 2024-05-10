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مجلس الأمن يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل وفوري في المقابر الجماعية المكتشفة بغزة
مجلس الأمن يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل وفوري في المقابر الجماعية المكتشفة بغزة
سبوتنيك عربي
أعرب أعضاء مجلس الأمن عن "قلقهم العميق"، اليوم الجمعة، إزاء التقارير التي تفيد باكتشاف مقابر جماعية، داخل وحول مجمعي ناصر والشفاء الطبيين وحولهما في غزة، حيث... 10.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-10T21:36+0000
2024-05-10T21:36+0000
غزة
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وشدد أعضاء المجلس على ضرورة المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي، وطالبوا "بالسماح للمحققين بالوصول دون عوائق إلى جميع مواقع المقابر الجماعية في غزة لإجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة وشفافة ومحايدة لتحديد الملابسات وراء انتهاكات القانون الدولي".كما كرروا مطالبتهم جميع الأطراف "بالامتثال الدقيق" لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما حماية المدنيين والأعيان المدنية.يأتي ذلك فيما تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.وقتل القصف الإسرائيلي على غزة 35 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب و78,572 آخرين، ولا يزال الآلاف تحت الأنقاض، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
https://sputnikarabic.ae/20240510/اعتماد-قرار-بأحقية-فلسطين-في-العضوية-الكاملة-بالأمم-المتحدة---عاجل-1088714256.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, منظمة الأمم المتحدة, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, منظمة الأمم المتحدة, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى

مجلس الأمن يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل وفوري في المقابر الجماعية المكتشفة بغزة

21:36 GMT 10.05.2024
© AP Photo / Seth Wenigسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، تصوت ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة، خلال جلسة مجلس الأمن 20 فبراير 2024.
سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، تصوت ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة، خلال جلسة مجلس الأمن 20 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / Seth Wenig
تابعنا عبر
أعرب أعضاء مجلس الأمن عن "قلقهم العميق"، اليوم الجمعة، إزاء التقارير التي تفيد باكتشاف مقابر جماعية، داخل وحول مجمعي ناصر والشفاء الطبيين وحولهما في غزة، حيث تم العثور على عدة مئات من الجثث، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن.
وشدد أعضاء المجلس على ضرورة المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي، وطالبوا "بالسماح للمحققين بالوصول دون عوائق إلى جميع مواقع المقابر الجماعية في غزة لإجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة وشفافة ومحايدة لتحديد الملابسات وراء انتهاكات القانون الدولي".
كما كرروا مطالبتهم جميع الأطراف "بالامتثال الدقيق" لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما حماية المدنيين والأعيان المدنية.
كما أكد الأعضاء من جديد على أهمية السماح للعائلات بمعرفة مصير ومكان وجود أحبائهم المفقودين.
يأتي ذلك فيما تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.
الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
اعتماد قرار بأحقية فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة
15:41 GMT
وقتل القصف الإسرائيلي على غزة 35 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب و78,572 آخرين، ولا يزال الآلاف تحت الأنقاض، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
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