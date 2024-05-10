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القوات الروسية تستهدف منشآت عسكرية في مقاطعة خاركوف
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مجلس الشيوخ الأميركي يقترح وقف تمويل الأمم المتحدة إذا تم قبول فلسطين
مجلس الشيوخ الأميركي يقترح وقف تمويل الأمم المتحدة إذا تم قبول فلسطين
سبوتنيك عربي
اقترحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، عشية نظر الأمم المتحدة في مسألة وضع فلسطين في المنظمة، مشروع قانون لرفض تمويل أولئك الذين يؤيدون الحكم الذاتي. 10.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-10T05:04+0000
2024-05-10T05:04+0000
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قد اقترح مشروع القانون 24 عضوًا في مجلس الشيوخ بقيادة الجمهوري جيم ريش من لجنة العلاقات الخارجية، وفقًا للمشرع. وبحسب المشروع فإن الالتزام بهذه القاعدة قد يؤدي إلى "إنهاء الولايات المتحدة للمساعدات التي تقدم للمنظمات التي تقدم حقوقًا وامتيازات إضافية للسلطة الفلسطينية".رفض مكتب الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة طلب وكالة "سبوتنيك" للتعليق على مشروع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي.دول مختلفة في العالم اعترفت ولوّحت بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتزايد هذا التوجه بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فمن تلويح بلجيكا وإسبانيا مرورا بموقف كولومبيا واعتراف جمهورية ترينيداد وتوباغو وأيضا بربادوس وصولا إلى جزر البهاما، التي انضمت إلى قائمة تضم أكثر من 100 دولة تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية، لتصبح بذلك الدولة الـ 144.تقارير إعلامية أكدت أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بينها أيرلندا وإسبانيا، تدرس الاعتراف بدولة فلسطين، وأن الاتصالات تكثفت بين أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, العالم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي

مجلس الشيوخ الأميركي يقترح وقف تمويل الأمم المتحدة إذا تم قبول فلسطين

05:04 GMT 10.05.2024
© AP Photo / Charles Rex Arbogastالعلم الأمريكي
العلم الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
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اقترحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، عشية نظر الأمم المتحدة في مسألة وضع فلسطين في المنظمة، مشروع قانون لرفض تمويل أولئك الذين يؤيدون الحكم الذاتي.
قد اقترح مشروع القانون 24 عضوًا في مجلس الشيوخ بقيادة الجمهوري جيم ريش من لجنة العلاقات الخارجية، وفقًا للمشرع. وبحسب المشروع فإن الالتزام بهذه القاعدة قد يؤدي إلى "إنهاء الولايات المتحدة للمساعدات التي تقدم للمنظمات التي تقدم حقوقًا وامتيازات إضافية للسلطة الفلسطينية".

قال ريش: "إعطاء منظمة التحرير الفلسطينية صوتا في الأمم المتحدة هو أمر سخيف ولا يأخذ في الاعتبار دور منظمة التحرير الفلسطينية في دعم الأعمال الإرهابية، التي ألهمت أجيالا من الفلسطينيين.

رفض مكتب الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة طلب وكالة "سبوتنيك" للتعليق على مشروع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي.

ومن المتوقع عقد جلسة خاصة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول موضوع قبول فلسطين في الأمم المتحدة في 10 مايو. وتتمتع فلسطين بوضع مراقب في الأمم المتحدة، بينما تتمتع إسرائيل بعضوية كاملة في المنظمة منذ عام 1948. ويتطلب قبول دولة جديدة في الأمم المتحدة موافقة ثلثي أعضاء الجمعية.

منظمة التعاون الإسلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
منظمة المؤتمر الإسلامي تدعو للاعتراف بدولة فلسطين بعد قرار ترينيداد وتوباغو
4 مايو, 14:22 GMT
دول مختلفة في العالم اعترفت ولوّحت بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتزايد هذا التوجه بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فمن تلويح بلجيكا وإسبانيا مرورا بموقف كولومبيا واعتراف جمهورية ترينيداد وتوباغو وأيضا بربادوس وصولا إلى جزر البهاما، التي انضمت إلى قائمة تضم أكثر من 100 دولة تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية، لتصبح بذلك الدولة الـ 144.

وترى تلك الدول أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع، احترامًا للقانون الدولي والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

تقارير إعلامية أكدت أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بينها أيرلندا وإسبانيا، تدرس الاعتراف بدولة فلسطين، وأن الاتصالات تكثفت بين أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
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