https://sputnikarabic.ae/20240510/مجلس-الشيوخ-الأميركي-يقترح-وقف-تمويل-الأمم-المتحدة-إذا-تم-قبول-فلسطين-1088698930.html

مجلس الشيوخ الأميركي يقترح وقف تمويل الأمم المتحدة إذا تم قبول فلسطين

مجلس الشيوخ الأميركي يقترح وقف تمويل الأمم المتحدة إذا تم قبول فلسطين

سبوتنيك عربي

اقترحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، عشية نظر الأمم المتحدة في مسألة وضع فلسطين في المنظمة، مشروع قانون لرفض تمويل أولئك الذين يؤيدون الحكم الذاتي. 10.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-10T05:04+0000

2024-05-10T05:04+0000

2024-05-10T05:04+0000

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قد اقترح مشروع القانون 24 عضوًا في مجلس الشيوخ بقيادة الجمهوري جيم ريش من لجنة العلاقات الخارجية، وفقًا للمشرع. وبحسب المشروع فإن الالتزام بهذه القاعدة قد يؤدي إلى "إنهاء الولايات المتحدة للمساعدات التي تقدم للمنظمات التي تقدم حقوقًا وامتيازات إضافية للسلطة الفلسطينية".رفض مكتب الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة طلب وكالة "سبوتنيك" للتعليق على مشروع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي.دول مختلفة في العالم اعترفت ولوّحت بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتزايد هذا التوجه بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فمن تلويح بلجيكا وإسبانيا مرورا بموقف كولومبيا واعتراف جمهورية ترينيداد وتوباغو وأيضا بربادوس وصولا إلى جزر البهاما، التي انضمت إلى قائمة تضم أكثر من 100 دولة تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية، لتصبح بذلك الدولة الـ 144.تقارير إعلامية أكدت أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بينها أيرلندا وإسبانيا، تدرس الاعتراف بدولة فلسطين، وأن الاتصالات تكثفت بين أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

https://sputnikarabic.ae/20240504/منظمة-المؤتمر-الإسلامي-تدعو-للاعتراف-بدولة-فلسطين-بعد-قرار-ترينيداد-وتوباغو-1088533400.html

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