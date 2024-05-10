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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240510/مقتل-شخص-وإصابة-7-في-غارة-أوكرانية-على-خزان-نفطي-بجمهورية-لوغانسك-1088722030.html
مقتل شخص وإصابة 7 في غارة أوكرانية على خزان نفطي بجمهورية لوغانسك
مقتل شخص وإصابة 7 في غارة أوكرانية على خزان نفطي بجمهورية لوغانسك
سبوتنيك عربي
قُتل شخص وأصيب 7 آخرون في غارة أوكرانية على خزان نفطي في مدينة روفينكي بجمهورية لوغانسك الشعبية، حسبما قال رئيسها ليونيد باشنيك، اليوم الجمعة. 10.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-10T22:25+0000
2024-05-10T22:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جمهورية لوغانسك الشعبية
مقتل أشخاص
اشتعال النيران في خزانات النفط
روسيا
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وأضاف باشنيك، "فتح العدو النار على بلدة روفينكي المسالمة.. واشتعلت النيران في خزان للنفط، وتضررت المباني السكنية المحيطة نتيجة الهجوم".وأكد رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية مقتل شخص، وإصابة 7 آخرين نقلوا إلى المستشفى، وفقا للبيانات الأولية".وكشف باشنيك أن الضحايا هم عمال الخزان النفطي والسكان المدنيين في المباني المجاورة.ولفت إلى أن رجال الإطفاء وصلوا إلى مكان الحادث.وقال المسؤول الروسي، أيضًا "المهمة الرئيسية الآن هي منع انتشار الحريق إلى المباني السكنية. إن مساعدة المتضررين تقع على عاتقي".
https://sputnikarabic.ae/20240508/روسيا-القوات-الفرنسية-ستصبح-أهدافا-لجيشنا-إذا-ظهرت-في-منطقة-الصراع-بأوكرانيا---1088633154.html
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جمهورية لوغانسك الشعبية, مقتل أشخاص, اشتعال النيران في خزانات النفط, روسيا
جمهورية لوغانسك الشعبية, مقتل أشخاص, اشتعال النيران في خزانات النفط, روسيا

مقتل شخص وإصابة 7 في غارة أوكرانية على خزان نفطي بجمهورية لوغانسك

22:25 GMT 10.05.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورفريق إزلة الألغام المضادة للدبابات في اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية
فريق إزلة الألغام المضادة للدبابات في اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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تابعنا عبر
قُتل شخص وأصيب 7 آخرون في غارة أوكرانية على خزان نفطي في مدينة روفينكي بجمهورية لوغانسك الشعبية، حسبما قال رئيسها ليونيد باشنيك، اليوم الجمعة.
وأضاف باشنيك، "فتح العدو النار على بلدة روفينكي المسالمة.. واشتعلت النيران في خزان للنفط، وتضررت المباني السكنية المحيطة نتيجة الهجوم".
وأكد رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية مقتل شخص، وإصابة 7 آخرين نقلوا إلى المستشفى، وفقا للبيانات الأولية".
وكشف باشنيك أن الضحايا هم عمال الخزان النفطي والسكان المدنيين في المباني المجاورة.
صاروخ روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا: القوات الفرنسية ستصبح أهدافا لجيشنا إذا ظهرت في منطقة الصراع بأوكرانيا
8 مايو, 08:17 GMT
ولفت إلى أن رجال الإطفاء وصلوا إلى مكان الحادث.
وقال المسؤول الروسي، أيضًا "المهمة الرئيسية الآن هي منع انتشار الحريق إلى المباني السكنية. إن مساعدة المتضررين تقع على عاتقي".
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