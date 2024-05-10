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واشنطن تقول إنه من المعقول تقييم أن استخدام إسرائيل لأسلحة أمريكية انتهك القانون الإنساني
واشنطن تقول إنه من المعقول تقييم أن استخدام إسرائيل لأسلحة أمريكية انتهك القانون الإنساني
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير للكونغرس، مساء الجمعة، أنه "من المعقول تقييم" أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة قد انتهكت القانون الدولي،... 10.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-10T21:59+0000
2024-05-10T21:59+0000
طوفان الأقصى
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إسرائيل
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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن التقرير قوله، "خلصت إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن إلى أنه "من المعقول تقييم" أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة قد انتهكت القانون الدولي، لكنها لم تجد حالات محددة تبرر حجب المساعدات العسكرية لإسرائيل".وذكر التقرير أن "إسرائيل "تمتلك المعرفة والخبرة والأدوات اللازمة لتنفيذ أفضل الممارسات لتخفيف الأضرار المدنية في عملياتها العسكرية"، مشيرًا إلى أن "النتائج على الأرض، بما في ذلك المستويات المرتفعة من الضحايا المدنيين، تثير تساؤلات جوهرية حول ما إذا كان الجيش الإسرائيلي يستخدمها بشكل كافٍ".وكشف تقرير الخارجية الأمريكية أن نتائجه تستند جزئيًا إلى صعوبة جمع معلومات موثوقة من منطقة الحرب والطريقة التي تعمل بها حركة حماس في المناطق المكتظة بالسكان، لافتًا إلى أن إسرائيل بدأت عملية السعي للمساءلة عن الانتهاكات المحتملة للقانون.ودعا التقرير وزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن إلى تقييم "أي تقارير أو ادعاءات موثوقة" تفيد بأن الأسلحة الأمريكية ربما استخدمت في انتهاك للقانون الدولي.ووجد هذا التقرير ما أسماه "تجاهل إسرائيل المنهجي للمبادئ الأساسية للقانون الدولي"، بما في ذلك "شن الهجمات على الرغم من الضرر المتوقع غير المتناسب للمدنيين" في المناطق المكتظة بالسكان.في سياق متصل، وافق مجلس الحرب والمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) في إسرائيل، على توسيع نطاق العملية العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة، وتجديد تفويض الفريق المفاوض في مباحثات تبادل الأسرى مع حركة حماس.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "مجلس الحرب وافق على توسيع العملية في رفح، كما جدد التأكيد على تفويض الفريق المفاوض في صفقة الرهائن".وأفاد موقع "والا" الإسرائيلي بأن "الكابينيت قرر يوم أمس الخميس بالإجماع "توسيع العملية العسكرية في رفح مع اعتبارها عملية محدودة، ولا تتجاوز خطوط الإدارة الأميركية الحمراء".وأضاف الموقع نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أنه "بالمقابل أقر (الكابينيت) تجديد التفويض للطاقم المفوض لاستكمال الجهود للتوصل إلى صفقة الرهائن، ومحاولة صياغة مبادرة جديدة من شأنها أن تؤدي إلى انفراجة".وبحسب الموقع "صوت وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريش ضد هذا القرار".يأتي ذلك فيما تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.وقتل القصف الإسرائيلي على غزة 35 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب و78,572 آخرين، ولا يزال الآلاف تحت الأنقاض، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
https://sputnikarabic.ae/20240510/مجلس-الأمن-يدعو-إلى-إجراء-تحقيق-مستقل-وفوري-في-المقابر-الجماعية-المكتشفة-بغزة-1088721634.html
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طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل
طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل

واشنطن تقول إنه من المعقول تقييم أن استخدام إسرائيل لأسلحة أمريكية انتهك القانون الإنساني

21:59 GMT 10.05.2024
© AFP 2023 / EVELYN HOCKSTEINوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
© AFP 2023 / EVELYN HOCKSTEIN
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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير للكونغرس، مساء الجمعة، أنه "من المعقول تقييم" أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة قد انتهكت القانون الدولي، مشيرةً إلى أنها لم تجد حالات محددة تبرر حجب المساعدات العسكرية لإسرائيل.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن التقرير قوله، "خلصت إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن إلى أنه "من المعقول تقييم" أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة قد انتهكت القانون الدولي، لكنها لم تجد حالات محددة تبرر حجب المساعدات العسكرية لإسرائيل".
واعتبر التقرير أن "التأكيدات التي قدمتها إسرائيل في مارس/ آذار بأنها ستستخدم الأسلحة الأمريكية بما يتوافق مع القانون الدولي هي "ذات مصداقية وموثوقة"، وبالتالي تسمح باستمرار تدفق المساعدات العسكرية الأمريكية". لافتًا إلى أن إسرائيل لم تتعمد عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وذكر التقرير أن "إسرائيل "تمتلك المعرفة والخبرة والأدوات اللازمة لتنفيذ أفضل الممارسات لتخفيف الأضرار المدنية في عملياتها العسكرية"، مشيرًا إلى أن "النتائج على الأرض، بما في ذلك المستويات المرتفعة من الضحايا المدنيين، تثير تساؤلات جوهرية حول ما إذا كان الجيش الإسرائيلي يستخدمها بشكل كافٍ".
وكشف تقرير الخارجية الأمريكية أن نتائجه تستند جزئيًا إلى صعوبة جمع معلومات موثوقة من منطقة الحرب والطريقة التي تعمل بها حركة حماس في المناطق المكتظة بالسكان، لافتًا إلى أن إسرائيل بدأت عملية السعي للمساءلة عن الانتهاكات المحتملة للقانون.
ودعا التقرير وزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن إلى تقييم "أي تقارير أو ادعاءات موثوقة" تفيد بأن الأسلحة الأمريكية ربما استخدمت في انتهاك للقانون الدولي.
ووجد هذا التقرير ما أسماه "تجاهل إسرائيل المنهجي للمبادئ الأساسية للقانون الدولي"، بما في ذلك "شن الهجمات على الرغم من الضرر المتوقع غير المتناسب للمدنيين" في المناطق المكتظة بالسكان.
سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، تصوت ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة، خلال جلسة مجلس الأمن 20 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
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21:36 GMT
في سياق متصل، وافق مجلس الحرب والمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) في إسرائيل، على توسيع نطاق العملية العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة، وتجديد تفويض الفريق المفاوض في مباحثات تبادل الأسرى مع حركة حماس.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "مجلس الحرب وافق على توسيع العملية في رفح، كما جدد التأكيد على تفويض الفريق المفاوض في صفقة الرهائن".
وأفاد موقع "والا" الإسرائيلي بأن "الكابينيت قرر يوم أمس الخميس بالإجماع "توسيع العملية العسكرية في رفح مع اعتبارها عملية محدودة، ولا تتجاوز خطوط الإدارة الأميركية الحمراء".
وأضاف الموقع نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أنه "بالمقابل أقر (الكابينيت) تجديد التفويض للطاقم المفوض لاستكمال الجهود للتوصل إلى صفقة الرهائن، ومحاولة صياغة مبادرة جديدة من شأنها أن تؤدي إلى انفراجة".
وبحسب الموقع "صوت وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريش ضد هذا القرار".
يأتي ذلك فيما تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.
وقتل القصف الإسرائيلي على غزة 35 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب و78,572 آخرين، ولا يزال الآلاف تحت الأنقاض، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
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