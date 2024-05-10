https://sputnikarabic.ae/20240510/واشنطن-تقول-إنه-من-المعقول-تقييم-أن-استخدام-إسرائيل-لأسلحة-أمريكية-انتهك-القانون-الإنساني-1088721768.html

واشنطن تقول إنه من المعقول تقييم أن استخدام إسرائيل لأسلحة أمريكية انتهك القانون الإنساني

واشنطن تقول إنه من المعقول تقييم أن استخدام إسرائيل لأسلحة أمريكية انتهك القانون الإنساني

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير للكونغرس، مساء الجمعة، أنه "من المعقول تقييم" أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة قد انتهكت القانون الدولي،... 10.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-10T21:59+0000

2024-05-10T21:59+0000

2024-05-10T21:59+0000

طوفان الأقصى

الولايات المتحدة الأمريكية

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

إسرائيل

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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن التقرير قوله، "خلصت إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن إلى أنه "من المعقول تقييم" أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة قد انتهكت القانون الدولي، لكنها لم تجد حالات محددة تبرر حجب المساعدات العسكرية لإسرائيل".وذكر التقرير أن "إسرائيل "تمتلك المعرفة والخبرة والأدوات اللازمة لتنفيذ أفضل الممارسات لتخفيف الأضرار المدنية في عملياتها العسكرية"، مشيرًا إلى أن "النتائج على الأرض، بما في ذلك المستويات المرتفعة من الضحايا المدنيين، تثير تساؤلات جوهرية حول ما إذا كان الجيش الإسرائيلي يستخدمها بشكل كافٍ".وكشف تقرير الخارجية الأمريكية أن نتائجه تستند جزئيًا إلى صعوبة جمع معلومات موثوقة من منطقة الحرب والطريقة التي تعمل بها حركة حماس في المناطق المكتظة بالسكان، لافتًا إلى أن إسرائيل بدأت عملية السعي للمساءلة عن الانتهاكات المحتملة للقانون.ودعا التقرير وزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن إلى تقييم "أي تقارير أو ادعاءات موثوقة" تفيد بأن الأسلحة الأمريكية ربما استخدمت في انتهاك للقانون الدولي.ووجد هذا التقرير ما أسماه "تجاهل إسرائيل المنهجي للمبادئ الأساسية للقانون الدولي"، بما في ذلك "شن الهجمات على الرغم من الضرر المتوقع غير المتناسب للمدنيين" في المناطق المكتظة بالسكان.في سياق متصل، وافق مجلس الحرب والمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) في إسرائيل، على توسيع نطاق العملية العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة، وتجديد تفويض الفريق المفاوض في مباحثات تبادل الأسرى مع حركة حماس.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "مجلس الحرب وافق على توسيع العملية في رفح، كما جدد التأكيد على تفويض الفريق المفاوض في صفقة الرهائن".وأفاد موقع "والا" الإسرائيلي بأن "الكابينيت قرر يوم أمس الخميس بالإجماع "توسيع العملية العسكرية في رفح مع اعتبارها عملية محدودة، ولا تتجاوز خطوط الإدارة الأميركية الحمراء".وأضاف الموقع نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أنه "بالمقابل أقر (الكابينيت) تجديد التفويض للطاقم المفوض لاستكمال الجهود للتوصل إلى صفقة الرهائن، ومحاولة صياغة مبادرة جديدة من شأنها أن تؤدي إلى انفراجة".وبحسب الموقع "صوت وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريش ضد هذا القرار".يأتي ذلك فيما تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.وقتل القصف الإسرائيلي على غزة 35 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب و78,572 آخرين، ولا يزال الآلاف تحت الأنقاض، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

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طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل