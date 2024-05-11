https://sputnikarabic.ae/20240511/أبو-الغيط-مرحبا-بقرار-الجمعية-العامة-يعزز-أهلية-فلسطين-لعضوية-الأمم-المتحدة-1088728271.html

أبو الغيط مرحبا بقرار الجمعية العامة: يعزز أهلية فلسطين لعضوية الأمم المتحدة

أبو الغيط مرحبا بقرار الجمعية العامة: يعزز أهلية فلسطين لعضوية الأمم المتحدة

سبوتنيك عربي

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة والذي يوصي مجلس الأمن... 11.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-11T09:55+0000

2024-05-11T09:55+0000

2024-05-11T09:55+0000

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وقال أبو الغيط، في بيان له، إن "التصويت الكاسح لصالح القرار يُشير بوضوح لبوصلة الإرادة العالمية ولاتجاه الرأي العام الدولي، وأن الصوت القادم من الجمعية العامة كان عالياً وواضحاً بحيث يصعب على أي طرف أن يصم آذانه عنه أو يتغافل عن دلالته".وشدد على أن "الدول المقتنعة بحل الدولتين عليها تسريع الخُطى لتحويل هذه الرؤية إلى واقع، وأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ونيلها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة تُمثل خطواتٍ مهمة على هذا الطريق لأنها تضع فلسطين في المكانة التي تستحقها وتعكس واقع أهليتها للحصول على دولة مستقلة، كما تُرسل للفلسطينيين الرسالة الصحيحة في وقتٍ يتعرضون فيه لمأساة متكاملة الأركان، ويشعرون بأن العالم عاجز عن وقف المذبحة التي تُرتكب بحقهم".وأكد أبو الغيط أن "رد الفعل المتعجرف لممثلي إسرائيل على هذا الصوت الكاسح، الذي عبّرت عنه الجمعية العامة يعكس حقيقة موقف دولة الاحتلال من قواعد النظام الدولي، ونظرتها للمنظمة الأممية وما تُعبر عنه من أعراف وقوانين"، مشيرا إلى أهمية استمرار الضغوط الدبلوماسية لإحراج الأطراف التي مازالت توفر الغطاء السياسي لإسرائيل داخل المنظمة الأممية، وبالأخص في مجلس الأمن، بحسب قوله.وأمس الجمعة، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية، قرارًا يدعو إلى قبول منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويوصي القرار مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب، بعدما منع الـ"فيتو" الأمريكي تبني المجلس لمشروع قرار مماثل قدمته الجزائر، الشهر الماضي.وأظهرت نتائج التصويت الذي تقدمت به المجموعة العربية ودول أخرى بالأمم المتحدة، موافقة 143 دولة على القرار، مقابل تصويت 9 دول ضده، وامتناع 25 دولة عن التصويت.ووفقًا للموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، يؤكد القرار قناعة الجمعية العامة بأن دولة فلسطين مؤهلة تماما لعضوية الأمم المتحدة، وفقا لميثاقها، ويشير إلى التأييد الواسع النطاق من الدول الأعضاء في المنظمة لقبول فلسطين عضوا بها.وتقرر الجمعية العامة، وفق القرار على أساس استثنائي ودون أن يشكل ذلك سابقة، اعتماد طرق عدة تتعلق بمشاركة دولة فلسطين في دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية، التي تعقد تحت رعايتها وسائر أجهزة الأمم المتحدة، ابتداء من الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة.وتشمل تلك الطرق الحق في الجلوس بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي، وحق التسجيل في قائمة المتحدثين في إطار بنود جدول الأعمال، غير البنود المتعلقة بقضيتي فلسطين والشرق الأوسط، والحق في الإدلاء ببيانات باسم مجموعة ما بما في ذلك إلى جانب ممثلي المجموعات الرئيسية.كما تشمل طرق مشاركة فلسطين في أعمال الجمعية العامة وأجهزة الأمم المتحدة الحق في تقديم والمشاركة في تقديم مقترحات وتعديلات وعرضها بما في ذلك باسم مجموعة ما، والحق في تقديم تعديلات للتصويت باسم الدول الأعضاء في مجموعة ما، وحق الرد فيما يتعلق بمواقف مجموعة ما، والحق في أن يُنتخب أعضاء وفد دولة فلسطين لعضوية مكتب الجمعية العامة ومكاتب اللجان الرئيسية التابعة لها، والحق في المشاركة الكاملة والفعالة في مؤتمرات الأمم المتحدة والمؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة.من جانبه، رحب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار الداعم لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن التصويت الرمزي في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، يبعث برسالة إلى حركة "حماس" الفلسطينية، مفادها بأن "العنف يؤتي ثماره".

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