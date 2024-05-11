https://sputnikarabic.ae/20240511/أستاذ-في-القانون-الدولي-لـسبوتنيك-الاعتراف-بدولة-فلسطين-في-الأمم-المتحدة-يؤشر-إلى-حل-الدولتين-1088728500.html

أستاذ في القانون الدولي لـ"سبوتنيك": الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة يؤشر إلى حل الدولتين

أستاذ في القانون الدولي لـ"سبوتنيك": الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة يؤشر إلى حل الدولتين

سبوتنيك عربي

صرح الأستاذ في القانون الدولي، أكثم سليمان، بأن "الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، يؤشر إلى أننا ذاهبون إلى حل الدولتين". 11.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-11T10:01+0000

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2024-05-11T10:01+0000

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وقال سليمان، في حديث لإذاعة "سبوتنيك: "الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، له مزايا عديدة بالنسبة للشعب الفلسطيني، ومنها الاعتراف الصريح بأهلية الشعب الفلسطيني بإدارة بلاده".وأشار سليمان إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية اليوم باتت محرجة أمام شعبها وهي الدولة التي تتغنى بالحرية والديمقراطية، تتعرض اليوم للمساءلة من قبل دافعي الضرائب الذين يسألون أين تذهب".واردف، قائلا: "الاعتراف بحق فلسطين بمقعد في الأمم المتحدة هو مقدمة للاعتراف أو بمثابة استفتاء لدول العالم أجمع بأحقية هذا الشعب وبالتالي هذا يعني أننا ذاهبون إلى حل الدولتين".وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم أمس الجمعة، اعتماد قرار ينص على أحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر بهذه المسألة إيجابيا.يذكر أنه في وقت سابق، اقترحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، عشية نظر الأمم المتحدة في مسألة وضع فلسطين في المنظمة، مشروع قانون لرفض تمويل أولئك الذين يؤيدون الحكم الذاتي.واقترح مشروع القانون 24 عضوًا في مجلس الشيوخ بقيادة الجمهوري جيم ريش، من لجنة العلاقات الخارجية، وفقًا للمشروع. وبحسب المشروع، فإن الالتزام بهذه القاعدة قد يؤدي إلى "إنهاء الولايات المتحدة للمساعدات التي تقدم للمنظمات التي تقدم حقوقًا وامتيازات إضافية للسلطة الفلسطينية".

https://sputnikarabic.ae/20240511/السعودية-ترحب-بتصويت-الأمم-المتحدة-لصالح-عضوية-كاملة-لفلسطين-1088722750.html

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