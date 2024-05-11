https://sputnikarabic.ae/20240511/أوكرانيا-تستخدم-المرتزقة-الأجانب-كـمواد-استهلاكية-1088734693.html

أوكرانيا تستخدم المرتزقة الأجانب كـ"مواد استهلاكية"

أوكرانيا تستخدم المرتزقة الأجانب كـ"مواد استهلاكية"

سبوتنيك عربي

ذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن خبراء ومرتزقة أجانب سابقين قاتلو إلى جانت قوات كييف، أن أوكرانيا تستخدم المرتزقة كـ"مواد استهلاكية". 11.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-11T13:52+0000

2024-05-11T13:52+0000

2024-05-11T13:52+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

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واشتكى أحد المرتزقة الذين قاتلوا في أوكرانيا للصحيفة، قائلا: "كنا نشكل حاجزًا صغيرًا فقط، "عقبة"، إذا جاء الروس فيمكننا صدهم لمدة ساعة واحدة فقط".ووفقا له، فإن وحدته كانت مصممة "للتضحية بالنفس" وأن العديد من زملائه لم يكونوا مستعدين لظروف القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة وقتلوا في هجمات الطائرات المسيرة.العثور على شارة العلم الفرنسي على جثة مرتزق قتل في جمهورية لوغانسك الشعبيةمن جانبه صرح ماتيو بوغليسي، وهو باحث إسباني من جامعة برشلونة، لصحيفة "Business Insider"، بأن المرتزقة الأجانب في مناطق القتال تبين أنهم يتم استخدامهم في العمليات الخطرة أكثر من جنود الجيش الأوكراني.وحذرت روسيا مرارا المواطنين الأجانب من السفر إلى أوكرانيا وأكدت أن المرتزقة ليسوا جنودا بموجب القانون الإنساني الدولي ولا يحق لهم الحصول على وضع أسرى الحرب.وصنّفت وزارة الدفاع الروسية، بولندا في المرتبة الأولى من حيث عدد قتلى "المرتزقة"، إذ قدم 2960 مرتزقا من هناك للقتال إلى جانب قوات نظام كييف، تم القضاء على 1497 منهم.وتأتي جورجيا في المرتبة التالية بـ561 من أصل 1,042 مرتزقًا، وفقد القادمون من الولايات المتحدة 491 مرتزقًا من أصل 1113، كما تم القضاء على 422 مرتزقا من أصل 1,005 مقاتل كندي، و360 من أصل 822 مرتزق بريطاني، و349 من أصل 784 مرتزق روماني، وجاء من ألمانيا 235 مقاتلًا مرتزقًا، وتم القضاء على 88 منهم.ألمانيا... العثور على قبر قائد وحدة مرتزقة قاتلت في أوكرانيا

https://sputnikarabic.ae/20240428/الجيش-الروسي-يسهدف-فندقا-للمرتزقة-ومصنعا-في-نيكولاييف-1088346829.html

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