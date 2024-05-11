https://sputnikarabic.ae/20240511/إعلام-ألماني-الجيش-الروسي-يحرز-تقدما-على-الجبهة-كل-يوم-1088731845.html

إعلام ألماني: الجيش الروسي يحرز تقدما على الجبهة كل يوم

إعلام ألماني: الجيش الروسي يحرز تقدما على الجبهة كل يوم

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام ألمانية، بأن الجيش الروسي يتقدم بنشاط إلى الأمام ويحقق نتائج مهمة كل يوم في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 11.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-11T12:04+0000

2024-05-11T12:04+0000

2024-05-11T12:04+0000

روسيا

أخبار ألمانيا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/12/1081146055_0:128:3186:1920_1920x0_80_0_0_6936235a4f47ab8d7e7a59d769f5c39d.jpg

وجاء في تلك الوسائل: "الروس يحرزون تقدما صغيرا كل يوم، ونحن بحاجة إلى التحدث عن هذا الأمر بشكل مباشر".وأضاف أن الوضع الصعب قد تطور بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية، في جمهورية دونيتسك الشعبية.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن وحدات من القوات الروسية، حررت بلدات بوريسوفكا وأوغورتسوفو وبليتينيفكا وبيلنايا وستريليتشيا في مقاطعة خاركوف، وبلدة كيراميك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تنفذ ضربة جماعية على منشآت الطاقة والمجمعات العسكرية الأوكرانيةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240511/مستقبلنا-وأمننا-على-المحك-ماكرون-معلقا-على-الوضع-في-أوكرانيا-1088730791.html

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار ألمانيا