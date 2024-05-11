https://sputnikarabic.ae/20240511/إعلام-ألماني-الجيش-الروسي-يحرز-تقدما-على-الجبهة-كل-يوم-1088731845.html
إعلام ألماني: الجيش الروسي يحرز تقدما على الجبهة كل يوم
إعلام ألماني: الجيش الروسي يحرز تقدما على الجبهة كل يوم
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام ألمانية، بأن الجيش الروسي يتقدم بنشاط إلى الأمام ويحقق نتائج مهمة كل يوم في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 11.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-11T12:04+0000
2024-05-11T12:04+0000
2024-05-11T12:04+0000
روسيا
أخبار ألمانيا
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وجاء في تلك الوسائل: "الروس يحرزون تقدما صغيرا كل يوم، ونحن بحاجة إلى التحدث عن هذا الأمر بشكل مباشر".وأضاف أن الوضع الصعب قد تطور بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية، في جمهورية دونيتسك الشعبية.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن وحدات من القوات الروسية، حررت بلدات بوريسوفكا وأوغورتسوفو وبليتينيفكا وبيلنايا وستريليتشيا في مقاطعة خاركوف، وبلدة كيراميك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تنفذ ضربة جماعية على منشآت الطاقة والمجمعات العسكرية الأوكرانيةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240511/مستقبلنا-وأمننا-على-المحك-ماكرون-معلقا-على-الوضع-في-أوكرانيا-1088730791.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار ألمانيا
إعلام ألماني: الجيش الروسي يحرز تقدما على الجبهة كل يوم
أفادت وسائل إعلام ألمانية، بأن الجيش الروسي يتقدم بنشاط إلى الأمام ويحقق نتائج مهمة كل يوم في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في تلك الوسائل: "الروس يحرزون تقدما صغيرا كل يوم، ونحن بحاجة إلى التحدث عن هذا الأمر بشكل مباشر".
وشدد الصحفي الألماني، كريستوف فانر، في تقرير لقناة "فيلت" التلفزيونية الألمانية، بأن الجيش الروسي يواصل ممارسة ضغوط خطيرة على القوات المسلحة الأوكرانية.
وأضاف أن الوضع الصعب قد تطور بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن وحدات من القوات الروسية، حررت بلدات بوريسوفكا وأوغورتسوفو وبليتينيفكا وبيلنايا وستريليتشيا في مقاطعة خاركوف، وبلدة كيراميك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.