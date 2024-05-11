https://sputnikarabic.ae/20240511/إعلام-أمريكا-وعدت-إسرائيل-بتحديد-موقع-قادة-حماس-مقابل-وقف-اجتياح-رفح-1088744008.html

إعلام: أمريكا وعدت إسرائيل بتحديد "موقع قادة حماس" مقابل وقف اجتياح رفح

إعلام: أمريكا وعدت إسرائيل بتحديد "موقع قادة حماس" مقابل وقف اجتياح رفح

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عرضت على إسرائيل معلومات استخباراتية سرية تساعد في تحديد مكان قادة حركة حماس الفلسطينية والعثور... 11.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-11T18:54+0000

2024-05-11T18:54+0000

2024-05-11T18:54+0000

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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "إدارة بايدن، التي تعمل بشكل عاجل لمنع اجتياح إسرائيلي واسع النطاق لرفح، تقدم مساعدة قيمة لإسرائيل إذا امتنعت عن دخول رفح، بما في ذلك المعلومات الاستخبارية السرية التي ستساعد الجيش الإسرائيلي في تحديد موقع قادة حماس والعثور على أنفاق الحركة المخفية"، على حد قولهم.وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" فقد عرض المسؤولون الأمريكيون أيضا المساعدة في توفير الآلاف من الملاجئ.وفي وقت سابق من اليوم، أكد الجيش الإسرائيلي، توسيع عملياته العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، بعد إجلاء بعض سكان المدينة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب" بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماس.وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

https://sputnikarabic.ae/20240511/بعد-إجلاء-بعض-سكان-المدينة-الجيش-الإسرائيلي-يوسع-عملياته-العسكرية-في-رفح-1088740670.html

https://sputnikarabic.ae/20240511/حماس-تطالب-المجتمع-الدولي-بتحرك-عاجل-لـوقف-الكارثة-الإنسانية-في-ظل-تصاعد-الهجوم-على-رفح-1088731075.html

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أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل