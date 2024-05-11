https://sputnikarabic.ae/20240511/إعلام-الناتو-يجري-مناورات-في-إستونيا-ويكشف-عما-يستعد-له-1088733644.html

إعلام: الناتو يجري مناورات في إستونيا ويكشف عما يستعد له

إعلام: الناتو يجري مناورات في إستونيا ويكشف عما يستعد له

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية بأن قوات حلف شمال الأطلسي تجري مناورات "الرد السريع" في إستونيا، بقيادة بريطانيا، مع "التركيز على روسيا". 11.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-11T13:18+0000

2024-05-11T13:18+0000

2024-05-11T13:18+0000

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ووصف المنشور التدريبات الجارية بأنها تحاكي: "تحليق مروحية هجومية من طراز "أباتشي" لدعم قوات برية تهاجم مواقع روسية".وتابع المنشور: "خلال القتال العنيف المتلاحم، تم تطهير عدد من الخنادق المحصنة، وتم صد الهجوم المضاد بمساعدة الطائرات دون طيار والصواريخ".وشدد المنشور على أن قوات الناتو في إستونيا، تحت قيادة بريطانيا، تعمل على وضع خيارات بشأن الشكل الذي سيبدو عليه الصراع الذي بدأ على الجانب الشرقي للحلف.ماكرون: مستقبلنا وأمننا على المحك في أوكرانياوأضاف: "يقوم الجيش البريطاني بتحليل مسار الأعمال القتالية في أوكرانيا ويستخدم البيانات التي تم الحصول عليها خلال التدريبات".وأكدت موسكو مراراً أنها لا تشكل تهديداً لأي من دول حلف شمال الأطلسي، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطراً على مصالحها. وفي الوقت نفسه، تظل منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن المسار نحو عسكرة أوروبا.وكما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن البلاد لا تريد صراعاً عسكرياً مباشراً مع الناتو، ولكن إذا رغب أحد ما، فإن موسكو مستعدة لذلك.

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