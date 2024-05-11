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كريم نجا: العالم يتجه إلى المدن الذكية التي تعتمد على الطاقة النظيفة
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المقهى الثقافي
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قوانين الاقتصاد
وزارة السياحة المغربية: هناك ارتفاع ملحوظ في عدد المغاربة الذين يزورون روسيا
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مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
11:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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قوانين الاقتصاد
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عالم سبوتنيك
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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عالم سبوتنيك
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https://sputnikarabic.ae/20240511/إعلام-الناتو-يجري-مناورات-في-إستونيا-ويكشف-عما-يستعد-له-1088733644.html
إعلام: الناتو يجري مناورات في إستونيا ويكشف عما يستعد له
إعلام: الناتو يجري مناورات في إستونيا ويكشف عما يستعد له
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن قوات حلف شمال الأطلسي تجري مناورات "الرد السريع" في إستونيا، بقيادة بريطانيا، مع "التركيز على روسيا". 11.05.2024, سبوتنيك عربي
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2024-05-11T13:18+0000
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ووصف المنشور التدريبات الجارية بأنها تحاكي: "تحليق مروحية هجومية من طراز "أباتشي" لدعم قوات برية تهاجم مواقع روسية".وتابع المنشور: "خلال القتال العنيف المتلاحم، تم تطهير عدد من الخنادق المحصنة، وتم صد الهجوم المضاد بمساعدة الطائرات دون طيار والصواريخ".وشدد المنشور على أن قوات الناتو في إستونيا، تحت قيادة بريطانيا، تعمل على وضع خيارات بشأن الشكل الذي سيبدو عليه الصراع الذي بدأ على الجانب الشرقي للحلف.ماكرون: مستقبلنا وأمننا على المحك في أوكرانياوأضاف: "يقوم الجيش البريطاني بتحليل مسار الأعمال القتالية في أوكرانيا ويستخدم البيانات التي تم الحصول عليها خلال التدريبات".وأكدت موسكو مراراً أنها لا تشكل تهديداً لأي من دول حلف شمال الأطلسي، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطراً على مصالحها. وفي الوقت نفسه، تظل منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن المسار نحو عسكرة أوروبا.وكما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن البلاد لا تريد صراعاً عسكرياً مباشراً مع الناتو، ولكن إذا رغب أحد ما، فإن موسكو مستعدة لذلك.
https://sputnikarabic.ae/20240510/إعلام-ماكرون-وكاميرون-يقودان-الحلف-لحرب-مدمرة-1088701315.html
https://sputnikarabic.ae/20240509/الناتو-لا-يوجد-لدى-روسيا-حاليا-نية-لمهاجمة-أي-دولة-عضو-في-الحلف-1088689291.html
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أخبار العالم الآن, العالم, الناتو
أخبار العالم الآن, العالم, الناتو

إعلام: الناتو يجري مناورات في إستونيا ويكشف عما يستعد له

13:18 GMT 11.05.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowskiقوات مسلحة خلال مناورة عسكرية "التنين-24"، وهي جزء من مناورات "المدافع الصامد 2024"، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024.
قوات مسلحة خلال مناورة عسكرية التنين-24، وهي جزء من مناورات المدافع الصامد 2024، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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أفادت وسائل إعلام غربية بأن قوات حلف شمال الأطلسي تجري مناورات "الرد السريع" في إستونيا، بقيادة بريطانيا، مع "التركيز على روسيا".
ووصف المنشور التدريبات الجارية بأنها تحاكي: "تحليق مروحية هجومية من طراز "أباتشي" لدعم قوات برية تهاجم مواقع روسية".
وتابع المنشور: "خلال القتال العنيف المتلاحم، تم تطهير عدد من الخنادق المحصنة، وتم صد الهجوم المضاد بمساعدة الطائرات دون طيار والصواريخ".
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
إعلام: ماكرون وكاميرون يقودان "الناتو" لحرب مدمرة
أمس, 07:22 GMT
وشدد المنشور على أن قوات الناتو في إستونيا، تحت قيادة بريطانيا، تعمل على وضع خيارات بشأن الشكل الذي سيبدو عليه الصراع الذي بدأ على الجانب الشرقي للحلف.
ماكرون: مستقبلنا وأمننا على المحك في أوكرانيا
وأضاف: "يقوم الجيش البريطاني بتحليل مسار الأعمال القتالية في أوكرانيا ويستخدم البيانات التي تم الحصول عليها خلال التدريبات".
علم الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الناتو: لا يوجد لدى روسيا حاليا نية لمهاجمة أي دولة عضو في الحلف
9 مايو, 17:54 GMT
وأكدت موسكو مراراً أنها لا تشكل تهديداً لأي من دول حلف شمال الأطلسي، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطراً على مصالحها. وفي الوقت نفسه، تظل منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن المسار نحو عسكرة أوروبا.
وكما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن البلاد لا تريد صراعاً عسكرياً مباشراً مع الناتو، ولكن إذا رغب أحد ما، فإن موسكو مستعدة لذلك.
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