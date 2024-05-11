https://sputnikarabic.ae/20240511/إعلام-يتعين-على-الغرب-وأوكرانيا-أن-يتفقا-على-قرارات-صعبة-من-أجل-السلام-مع-روسيا-1088724692.html

إعلام: يتعين على الغرب وأوكرانيا أن يتفقا على قرارات صعبة من أجل السلام مع روسيا

إعلام: يتعين على الغرب وأوكرانيا أن يتفقا على قرارات صعبة من أجل السلام مع روسيا

سبوتنيك عربي

ذكر المحلل والخبير، مارك إيبيسكوبوس، أنه "يجب على الولايات المتحدة الأمريكية، التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا، في أسرع وقت ممكن، على الرغم من القرارات... 11.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-11T06:03+0000

2024-05-11T06:03+0000

2024-05-11T06:03+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

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وأضاف: "يمكن للبيت الأبيض ... ويجب عليه أن يشارك بجدية في تمهيد الطريق... للتوصل بشكل أسرع إلى اتفاق سلام (بشأن أوكرانيا)... سوف يتطلب أشياء صعبة من الغرب، وقرارات من القيادة الأوكرانية الآن لتجنب نتائج أسوأ في وقت لاحق".وأضاف لصحيفة "هيل": "نظرًا للتفوق الهائل لروسيا في جميع مؤشرات القوة العسكرية، فإن ضعف اهتمام الغرب بشروط السلام التي وضعها الكرملين كان مزعجًا منذ عام 2022. أما اليوم، فإن هذا الوضع يؤدي إلى سوء فهم أكبر".وفي فبراير/شباط الماضي، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، إن المفاوضات مع أوكرانيا في عام 2022، قد اكتملت تقريبًا، ولكن بعد انسحاب القوات الروسية من كييف، "أسقط" الجانب الأوكراني جميع الاتفاقات، ثم حظر فلاديمير زيلينسكي (الرئيس الأوكراني)، بشكل قانوني إجراء مفاوضات مع روسيا.ولم ترفض موسكو قط المفاوضات، وقد تحدث الرئيس الروسي عن ذلك. وفي مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين، قال أيضًا إنه لا يعرف ما إذا كان الغرب يريد تسوية سلمية للصراع الأوكراني، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فإن روسيا مستعدة للحوار.

https://sputnikarabic.ae/20240508/الاتحاد-الأوروبي-يوافق-على-استخدام-الأصول-الروسية-لمساعدة-نظام-كييف-عسكريا---1088646791.html

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