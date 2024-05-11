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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240511/إعلام-يتعين-على-الغرب-وأوكرانيا-أن-يتفقا-على-قرارات-صعبة-من-أجل-السلام-مع-روسيا-1088724692.html
إعلام: يتعين على الغرب وأوكرانيا أن يتفقا على قرارات صعبة من أجل السلام مع روسيا
إعلام: يتعين على الغرب وأوكرانيا أن يتفقا على قرارات صعبة من أجل السلام مع روسيا
سبوتنيك عربي
ذكر المحلل والخبير، مارك إيبيسكوبوس، أنه "يجب على الولايات المتحدة الأمريكية، التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا، في أسرع وقت ممكن، على الرغم من القرارات... 11.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-11T06:03+0000
2024-05-11T06:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وأضاف: "يمكن للبيت الأبيض ... ويجب عليه أن يشارك بجدية في تمهيد الطريق... للتوصل بشكل أسرع إلى اتفاق سلام (بشأن أوكرانيا)... سوف يتطلب أشياء صعبة من الغرب، وقرارات من القيادة الأوكرانية الآن لتجنب نتائج أسوأ في وقت لاحق".وأضاف لصحيفة "هيل": "نظرًا للتفوق الهائل لروسيا في جميع مؤشرات القوة العسكرية، فإن ضعف اهتمام الغرب بشروط السلام التي وضعها الكرملين كان مزعجًا منذ عام 2022. أما اليوم، فإن هذا الوضع يؤدي إلى سوء فهم أكبر".وفي فبراير/شباط الماضي، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، إن المفاوضات مع أوكرانيا في عام 2022، قد اكتملت تقريبًا، ولكن بعد انسحاب القوات الروسية من كييف، "أسقط" الجانب الأوكراني جميع الاتفاقات، ثم حظر فلاديمير زيلينسكي (الرئيس الأوكراني)، بشكل قانوني إجراء مفاوضات مع روسيا.ولم ترفض موسكو قط المفاوضات، وقد تحدث الرئيس الروسي عن ذلك. وفي مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين، قال أيضًا إنه لا يعرف ما إذا كان الغرب يريد تسوية سلمية للصراع الأوكراني، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فإن روسيا مستعدة للحوار.
https://sputnikarabic.ae/20240508/الاتحاد-الأوروبي-يوافق-على-استخدام-الأصول-الروسية-لمساعدة-نظام-كييف-عسكريا---1088646791.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

إعلام: يتعين على الغرب وأوكرانيا أن يتفقا على قرارات صعبة من أجل السلام مع روسيا

06:03 GMT 11.05.2024
© AFP 2023علم الاتحاد الأوروبي وبجواره أعلام أوكرانيا وألمانيا في برلين
علم الاتحاد الأوروبي وبجواره أعلام أوكرانيا وألمانيا في برلين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2024
© AFP 2023
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ذكر المحلل والخبير، مارك إيبيسكوبوس، أنه "يجب على الولايات المتحدة الأمريكية، التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا، في أسرع وقت ممكن، على الرغم من القرارات الصعبة التي تنطوي عليه".
وأضاف: "يمكن للبيت الأبيض ... ويجب عليه أن يشارك بجدية في تمهيد الطريق... للتوصل بشكل أسرع إلى اتفاق سلام (بشأن أوكرانيا)... سوف يتطلب أشياء صعبة من الغرب، وقرارات من القيادة الأوكرانية الآن لتجنب نتائج أسوأ في وقت لاحق".

ووفقاً لإيبيسكوبوس، فإن المحاولات الغربية الإضافية لإلحاق "هزيمة" عسكرية بروسيا لا معنى لها، وأردف بأن موسكو تتمتع بميزة حاسمة، في حين أن وضع نظام كييف يتدهور بسرعة.

وأضاف لصحيفة "هيل": "نظرًا للتفوق الهائل لروسيا في جميع مؤشرات القوة العسكرية، فإن ضعف اهتمام الغرب بشروط السلام التي وضعها الكرملين كان مزعجًا منذ عام 2022. أما اليوم، فإن هذا الوضع يؤدي إلى سوء فهم أكبر".
الاتحاد الأوروبي، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2024
الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام الأصول الروسية لمساعدة نظام كييف عسكريا
8 مايو, 14:27 GMT
وفي فبراير/شباط الماضي، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، إن المفاوضات مع أوكرانيا في عام 2022، قد اكتملت تقريبًا، ولكن بعد انسحاب القوات الروسية من كييف، "أسقط" الجانب الأوكراني جميع الاتفاقات، ثم حظر فلاديمير زيلينسكي (الرئيس الأوكراني)، بشكل قانوني إجراء مفاوضات مع روسيا.
ولم ترفض موسكو قط المفاوضات، وقد تحدث الرئيس الروسي عن ذلك. وفي مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين، قال أيضًا إنه لا يعرف ما إذا كان الغرب يريد تسوية سلمية للصراع الأوكراني، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فإن روسيا مستعدة للحوار.
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