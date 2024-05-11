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https://sputnikarabic.ae/20240511/إيران-تعلق-على-قيام-سفير-إسرائيل-لدى-الأمم-المتحدة-بتمزيق-ميثاق-المنظمة-1088732263.html
إيران تعلق على قيام سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة بتمزيق "ميثاق المنظمة"
إيران تعلق على قيام سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة بتمزيق "ميثاق المنظمة"
سبوتنيك عربي
وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، تمزيق سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، نسخة من ميثاق الأمم المتحدة بـ"الوقاحة على الطريقة... 11.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-11T12:46+0000
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وكتب كنعاني عبر حسابه على منصة "إكس": "الوقاحة تعني أن ميثاق الأمم المتحدة له قيمة طالما بقي أعضاء المنظمة صامتين أمام كل هذه الجرائم والوحشية".وكان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، قد صعد يوم أمس الجمعة، إلى منصة الجمعية العامة في الأمم المتحدة، وقام بتمزيق "نسخة من ميثاق الأمم المتحدة" خلال جلسة التصويت على مشروع قرار عضوية فلسطين الكاملة في المنظمة.وقام إردان، بوضع نسخة من ميثاق الأمم المتحدة في آلة تقطيع الورق، قبل أن تصوت الجمعية العامة على قرار العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.
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إيران, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
إيران, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

إيران تعلق على قيام سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة بتمزيق "ميثاق المنظمة"

12:46 GMT 11.05.2024
© AP Photo / Ted Shaffreyعلم الأمم المتحدة
علم الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2024
© AP Photo / Ted Shaffrey
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وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، تمزيق سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، نسخة من ميثاق الأمم المتحدة بـ"الوقاحة على الطريقة الصهيونية".
وكتب كنعاني عبر حسابه على منصة "إكس": "الوقاحة تعني أن ميثاق الأمم المتحدة له قيمة طالما بقي أعضاء المنظمة صامتين أمام كل هذه الجرائم والوحشية".

وأضاف: "الوقاحة على الطريقة الصهيونية... بعد مقتل أكثر من 34 ألف امرأة وطفل ومواطن من الأبرياء الفلسطينيين خلال 7 أشهر، وجريمة حرب وانتهاك صارخ لقوانين ولوائح الحقوق الإنسانية الدولية والإبادة الجماعية، يتوقعون التشجيع من المجتمع الدولي؟".

وكان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، قد صعد يوم أمس الجمعة، إلى منصة الجمعية العامة في الأمم المتحدة، وقام بتمزيق "نسخة من ميثاق الأمم المتحدة" خلال جلسة التصويت على مشروع قرار عضوية فلسطين الكاملة في المنظمة.
وقام إردان، بوضع نسخة من ميثاق الأمم المتحدة في آلة تقطيع الورق، قبل أن تصوت الجمعية العامة على قرار العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.
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