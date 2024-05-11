https://sputnikarabic.ae/20240511/الأرض-تتعرض-لعاصفة-شمسية-شديدة-للمرة-الأولى-منذ-21-عاما-1088725719.html

الأرض تتعرض لعاصفة شمسية شديدة للمرة الأولى منذ 21 عاما

الأرض تتعرض لعاصفة شمسية شديدة للمرة الأولى منذ 21 عاما

سبوتنيك عربي

تعرض كوكب الأرض، أمس الجمعة، لعاصفة "جيومغناطيسية" من المستوى الخامس على مقياس من 5 درجات، ما يعني تصنيفها بأنها "شديدة"، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2003. 11.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-11T07:18+0000

2024-05-11T07:18+0000

2024-05-11T07:18+0000

مجتمع

علوم

منوعات

الأخبار

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/17/1082344871_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_43af64ffd85388d192dba731f20b875d.jpg

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، عن الوكالة الأمريكية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، قولها بأن هذه العاصفة ناجمة عن وصول سلسلة من الانبعاثات الكتلية الإكليلية من الشمس إلى الأرض.يأتي ذلك بعدما أبلغ علماء الفلك، في أبريل/ نيسان الماضي، عن ظاهرة نادرة، حيث حدثت أربعة انفجارات في وقت واحد على سطح الشمس. وأضافت الوكالة انه من الممكن أن تتسبب الانبعاثات في حدوث عاصفة مغناطيسية على الأرض في الأيام المقبلة.وكانت مصادر الانبعاثات عبارة عن ثلاث بقع شمسية وخيوط مغناطيسية "حلقة" من البلازما، لقد انفجرت في غضون دقائق على مسافة مئات الآلاف من الكيلومترات من بعضها بعضا، وتم تصنيف قوتها الإجمالية على أنها M3.4.تسمى مثل هذه الأحداث بـ"الانفجارات التعاطفية"، حيث تتوهج أزواج من البقع الشمسية في ذات الوقت، حتى لو كانت بعيدة بعضها عن بعض.في السابق، كان العلماء ينسبون ذلك إلى مجرد الصدفة، لكن دراسة أجريت عام 2002، أظهرت أن البقع الشمسية مترابطة بواسطة حلقات مغناطيسية في الإكليل الشمسي، وعندما يحدث انفجار في إحداها، يحدث تفاعل متسلسل في الأخرى.وقال العلماء إن التوهجات التي حدثت في 23 أبريل الماضي، تبيّن أنها كانت "رباعية معقدة" غطت المنطقة المواجهة للأرض بالكامل تقريبًا. في السابق، وقعت أحداث مماثلة في عام 2010، وفقًا لتقارير بوابة "SpaceWeather".

https://sputnikarabic.ae/20240503/رصد-مشهد-غريب-على-سطح-الشمس-فيديو-1088506366.html

https://sputnikarabic.ae/20240422/اكتشاف-454-كويكبا-جديدا-في-النظام-الشمسي-1088186983.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, منوعات, الأخبار