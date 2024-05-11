https://sputnikarabic.ae/20240511/الإمارات-تدين-مقترح-نتنياهو-للحكم-المدني-في-غزة-1088723989.html
الإمارات تدين مقترح نتنياهو بشأن الإدارة المدنية في غزة
الإمارات تدين مقترح نتنياهو بشأن الإدارة المدنية في غزة
سبوتنيك عربي
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الجمعة، مقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن احتمال مشاركة الإمارات، في الإدارة المدنية لقطاع غزة. 11.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-11T04:57+0000
2024-05-11T04:57+0000
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وكتب وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زيد آل نهيان، عبر منصة "إكس": "تدين الإمارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي دعا فيها دولة الإمارات للمشاركة في الإدارة المدنية لقطاع غزة، الخاضع للاحتلال الإسرائيلي".وأشار الوزير الإماراتي، في الوقت ذاته، إلى أن "السلطات الإماراتية مستعدة لتقديم أي دعم للحكومة الفلسطينية، التي سيتم تشكيلها والتي ستلبي آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، كما ستتمتع بالنزاهة والكفاءة والاستقلالية".وفي وقت سابق، قال نتنياهو، إن "إسرائيل تدرس إنشاء إدارة مدنية في قطاع غزة، بدعم من الإمارات والسعودية ودول أخرى، تريد الاستقرار في المنطقة لهيكلة وضع ما بعد الحرب في القطاع".وكانت حركة حماس الفلسطينية، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على القطاع، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت لسبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق للأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sputnikarabic.ae/20240509/سندخل-رفح-دون-مساعدات-هجوم-إسرائيلي-على-بايدن-بعد-تعليق-شحنات-الأسلحة-1088660201.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة
أخبار الإمارات العربية المتحدة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة
الإمارات تدين مقترح نتنياهو بشأن الإدارة المدنية في غزة
04:57 GMT 11.05.2024 (تم التحديث: 04:58 GMT 11.05.2024)
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الجمعة، مقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن احتمال مشاركة الإمارات، في الإدارة المدنية لقطاع غزة.
وكتب وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زيد آل نهيان، عبر منصة "إكس": "تدين الإمارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي دعا فيها دولة الإمارات للمشاركة في الإدارة المدنية لقطاع غزة، الخاضع للاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف: "تؤكد الإمارات أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، لا يملك صلاحية القيام بمثل هذه الخطوة. دولة الإمارات ترفض الانجرار إلى أي مخطط يهدف إلى التغطية على الوجود الإسرائيلي في قطاع غزة".
وأشار الوزير الإماراتي، في الوقت ذاته، إلى أن "السلطات الإماراتية مستعدة لتقديم أي دعم للحكومة الفلسطينية، التي سيتم تشكيلها والتي ستلبي آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، كما ستتمتع بالنزاهة والكفاءة والاستقلالية".
وفي وقت سابق، قال نتنياهو، إن "إسرائيل تدرس إنشاء إدارة مدنية في قطاع غزة، بدعم من الإمارات والسعودية ودول أخرى، تريد الاستقرار في المنطقة لهيكلة وضع ما بعد الحرب في القطاع".
وكانت حركة حماس الفلسطينية، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على القطاع، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية
داخل القطاع.
وأسفرت الحرب الإسرائيلية في القطاع، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت لسبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة
، منذ صباح يوم الجمعة الموافق للأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.