https://sputnikarabic.ae/20240511/الاتحاد-الأوروبي-يوافق-على-مسودة-اتفاق-بشأن-الضمانات-الأمنية-لأوكرانيا-1088726080.html

الاتحاد الأوروبي يعلن الموافقة على مسودة اتفاق بشأن "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يعلن الموافقة على مسودة اتفاق بشأن "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا

سبوتنيك عربي

ذكرت صحيفة ألمانية، أن الاتحاد الأوروبي وافق على مسودة اتفاق لتوفير "ضمانات أمنية" لكييف، لا تنص على المشاركة المباشرة لجنود الاتحاد الأوروبي في الأعمال... 11.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-11T07:29+0000

2024-05-11T07:29+0000

2024-05-11T07:53+0000

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وقال الصحيفة بالإشارة إلى مسودة الوثيقة: "توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق (بشأن مسألة) الضمانات الأمنية لكييف... المسودة تجري مناقشتها حاليا مع كييف".وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يريد تقديم هذه الضمانات على أبعد تقدير، في أوائل يوليو/ تموز المقبل.وتابعت: "المشاركة المباشرة لجنود الاتحاد الأوروبي إلى جانب الجنود الأوكرانيين في الأعمال العدائية ضد روسيا، مستبعدة".وقال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في 23 أبريل/ نيسان الماضي، إن "أوكرانيا والولايات المتحدة بدأتا العمل على اتفاق بشأن الضمانات الأمنية".وتأمل كييف أن يتم وضع "الضمانات الأمنية" قبل قمة الناتو في واشنطن عام 2024.وفي نهاية أغسطس/آب 2023، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، تعليقا على المفاوضات بشأن "الضمانات الأمنية" لكييف، إن جوهر هذه العملية غير واضح، ولا يذكر مخاوف روسيا، ودون مشاركتها، فإن حل مثل هذه القضايا سيكون من جانب واحد.

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