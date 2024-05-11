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الجيش الأمريكي يفرض حظرا للتجوال بمحيط أكبر قواعده "النفطية" اللاشرعية شرقي سوريا
الجيش الأمريكي يفرض حظرا للتجوال بمحيط أكبر قواعده "النفطية" اللاشرعية شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
فرض الجيش الأمريكي حظراً للتجوال الكامل في عدد من القرى والبلدات في ريف دير الزور السورية، بعد ساعات من استهداف إحدى نقاط العسكرية للمسلحين الموالين له عند... 11.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-11T19:25+0000
2024-05-11T19:25+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، إن قوات "قسد" بتوجيه من الجيش الأمريكي فرضت حظرا شاملا للتجوال في أسواق وشوارع بلدتي ذيبان والحوايج ومدينة الشحيل وقراها المحيطة بريف دير الزور الشرقي، وأجبرت أصحاب المحال التجارية والأسواق الشعبية على إيقاف أعمالهم، مع منعهم من الخروج من منزلهم، بعد استهداف حاجز الشحيل الذي أسفر عن مقتل وإصابة 12 مسلحاً من قوات "الكوماندوس" التي تشرف عليها القوات الأمريكية بشكل مباشر.وكان 5 من مسلحي من قوات "الكوماندوس" التابعة لقوات "قسد" التي تشرف عليها ويدربها ضباط في الجيش الأمريكي، قتلوا وأصيب 7 آخرون بجروح متفاوتة في حصيلة أولية، إثر انفجار سيارة مفخخة تم ركنها بجانب حاجز نقطة "الهندي" في مدينة الشحيل شرقي دير الزور، التي تعتبر المدخل الرئيس لقاعدة حقل "العمر" النفطي الذي يعتبر أكبر القواعد الأمريكية اللاشرعية في سوريا.وقال أحمد العلي هو أحد سكان مدينة الشحيل ويعمل في مجال التعليم في تصريحات لــ"سبوتنيك":وكشف العلي أن السكان متخوفون من استخدام الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له، هذه الحادثة التي لم تعرف الجهة التي تقف وراءها، في التضييق عليهم وشن حملات اعتقال بحق أبناء القبائل العربية والذين ينظمون أنفسهم ضمن مجموعات متفرقة لمهاجمة النقاط العسكرية التابعة لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، والمستمرة منذ 9 اشهر متواصلة، تعبيراً عن رفضهم لسيطرتها عل منطقتهم.وبين العلي أن قوات "قسد" استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة من محافظة الحسكة إلى مناطق الذيبان والشحيل والحوايج وقرى ما يسمى الخط الغربي لمحافظة دير الزور، والتي تعتبر هي الأخرى المعقل الرئيس لأبناء "قبيلة البكارة العربية".
https://sputnikarabic.ae/20240510/مقتل-5-مسلحين-على-أحد-مداخل-قاعدة-نفطية-للجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا--1088716633.html
https://sputnikarabic.ae/20240507/الحصار-الغربي-واستمرار-الجيش-الأمريكي-بسرقة-النفط-يدفع-سوريا-إلى-الطاقة-المتجددة-1088605941.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

الجيش الأمريكي يفرض حظرا للتجوال بمحيط أكبر قواعده "النفطية" اللاشرعية شرقي سوريا

19:25 GMT 11.05.2024
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANالجيش الأمريكي في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا
الجيش الأمريكي في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2024
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
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فرض الجيش الأمريكي حظراً للتجوال الكامل في عدد من القرى والبلدات في ريف دير الزور السورية، بعد ساعات من استهداف إحدى نقاط العسكرية للمسلحين الموالين له عند مدخل أكبر قواعده النفطية اللاشرعية في سوريا حقل "العمر" النفطي، عبر سيارة مفخخة أدت لمقتل وإصابة 12 مسلحاً.
وقال مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، إن قوات "قسد" بتوجيه من الجيش الأمريكي فرضت حظرا شاملا للتجوال في أسواق وشوارع بلدتي ذيبان والحوايج ومدينة الشحيل وقراها المحيطة بريف دير الزور الشرقي، وأجبرت أصحاب المحال التجارية والأسواق الشعبية على إيقاف أعمالهم، مع منعهم من الخروج من منزلهم، بعد استهداف حاجز الشحيل الذي أسفر عن مقتل وإصابة 12 مسلحاً من قوات "الكوماندوس" التي تشرف عليها القوات الأمريكية بشكل مباشر.

ونقل المراسل عن سكان محليين في الشحيل وذيبان والحوايج التي تعتبر المعقل الرئيس لأبناء "قبيلة العكيدات العربية"، أن قوات "قسد" بعد فرضها لحظر التجوال في مناطقهم، أعلنت حالة الطوارئ، وأبلغت ما تسمى "العلاقات العسكرية" التابعة لـ "قسد" في ساحة "الكسرة"، شيوخ ووجهاء ريف ديرالزور الغربي بضرورة التزام السكان بمنازلهم، محذرة من الاقتراب من خط نهر الفرات لأي سبب كان مهما كان الظرف.

الغارات التركية تقطع المياه والكهرباء عن شرقي سوريا وتدمر منشآت الغاز والنفط - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
مقتل 5 مسلحين على أحد مداخل قاعدة "نفطية" للجيش الأمريكي شرقي سوريا
أمس, 17:10 GMT
وكان 5 من مسلحي من قوات "الكوماندوس" التابعة لقوات "قسد" التي تشرف عليها ويدربها ضباط في الجيش الأمريكي، قتلوا وأصيب 7 آخرون بجروح متفاوتة في حصيلة أولية، إثر انفجار سيارة مفخخة تم ركنها بجانب حاجز نقطة "الهندي" في مدينة الشحيل شرقي دير الزور، التي تعتبر المدخل الرئيس لقاعدة حقل "العمر" النفطي الذي يعتبر أكبر القواعد الأمريكية اللاشرعية في سوريا.
وقال أحمد العلي هو أحد سكان مدينة الشحيل ويعمل في مجال التعليم في تصريحات لــ"سبوتنيك":

فريق عسكري أمريكي ضم 6 مدرعات عسكرية قام، اليوم السبت 11 أيار/ مايو، بتفقد مقر لقوات "قسد" في مدينة الشحيل شرق دير الزور، بعد الهجوم على نقطة الهندي العسكرية بسيارة مفخخة، يوم أمس الجمعة، وسط تحليق للطيران المروحي على علو منخفض في أجواء المنطقة لتأمين حماية للقوات.

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الحصار الغربي واستمرار الجيش الأمريكي بسرقة النفط يدفع سوريا إلى "الطاقة المتجددة"... صور وفيديو
7 مايو, 12:20 GMT
وكشف العلي أن السكان متخوفون من استخدام الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له، هذه الحادثة التي لم تعرف الجهة التي تقف وراءها، في التضييق عليهم وشن حملات اعتقال بحق أبناء القبائل العربية والذين ينظمون أنفسهم ضمن مجموعات متفرقة لمهاجمة النقاط العسكرية التابعة لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، والمستمرة منذ 9 اشهر متواصلة، تعبيراً عن رفضهم لسيطرتها عل منطقتهم.
وبين العلي أن قوات "قسد" استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة من محافظة الحسكة إلى مناطق الذيبان والشحيل والحوايج وقرى ما يسمى الخط الغربي لمحافظة دير الزور، والتي تعتبر هي الأخرى المعقل الرئيس لأبناء "قبيلة البكارة العربية".
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