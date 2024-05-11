https://sputnikarabic.ae/20240511/الجيش-الإسرائيلي-إطلاق-4-صواريخ-من-غزة-باتجاه-كرم-أبو-سالم-1088735832.html

الجيش الإسرائيلي: إطلاق 4 صواريخ من غزة باتجاه كرم أبو سالم

الجيش الإسرائيلي: إطلاق 4 صواريخ من غزة باتجاه كرم أبو سالم

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إطلاق 4 صواريخ من قطاع غزة باتجاه منطقة كرم أبو سالم. 11.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-11T14:24+0000

2024-05-11T14:24+0000

2024-05-11T14:24+0000

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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أنه تم رصد أربع عمليات إطلاق نار اخترقت منطقة رفح من داخل قطاع غزة، وذلك بعد تنبيهات أو تحذيرات إسرائيلية متتالية من احتمال إطلاق نار وصواريخ من داخل القطاع باتجاه منطقة كرم أبو سالم.وأفادت الإذاعة نقلا عن بيان للجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراض عملية إطلاق واحدة، في حين سقطت عمليات الإطلاق الثلاث الأخرى في منطقة مفتوحة، ولم تقع إصابات بين صفوف الإسرائيليين.وفي السياق ذاته، أكدت حركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، أن "استمرار سيطرة جيش الاحتلال المجرم على معبر رفح، وإغلاقه لليوم الخامس على التوالي، ينذر بكارثة إنسانية وتفاقم لحالة المجاعة في كافة أنحاء القطاع المحاصر".وقالت الحركة، في بيان لها، إن "السيطرة الإسرائيلية على معبر رفح، تسببت في تعطيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية لشعبنا الفلسطيني في ظل استمرار العدوان، إضافة لتوقف خروج الجرحى لتلقي العلاج في الخارج"، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عنها".وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدًا أن "معبر كرم أبو سالم، مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماس.وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

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