https://sputnikarabic.ae/20240511/الجيش-الإسرائيلي-نحو-300-ألف-فلسطيني-خرجوا-من-شرقي-رفح-منذ-صدور-أمر-إخلاء-المدينة-1088729823.html

الجيش الإسرائيلي: نحو 300 ألف فلسطيني خرجوا من شرقي رفح منذ صدور أمر إخلاء المدينة

الجيش الإسرائيلي: نحو 300 ألف فلسطيني خرجوا من شرقي رفح منذ صدور أمر إخلاء المدينة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن نحو 300 ألف شخص خرجوا من شرقي رفح إلى منطقة إنسانية، منذ أن أمر بإخلاء المدينة جنوبي قطاع غزة، هذا الأسبوع. 11.05.2024, سبوتنيك عربي

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وقال الجيش، في بيان نشره عبر "تلغرام": "استمرارا لعمليات الجيش الإسرائيلي في مناطق محددة في شرق رفح، وفي أعقاب الأنشطة الإرهابية وإطلاق النار الذي نفذته حماس من المنطقة، وفي أعقاب توجيهات الحكومة، دعا الجيش الإسرائيلي السكان من مناطق إضافية في شرق رفح إلى الإخلاء مؤقتا إلى المنطقة الإنسانية الموسعة في المواصي".في سياق متصل، قرر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، "العودة للعمل عسكريا في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة، وإجلاء سكان بعد محاولات حماس استعادة قدراتها هناك".ودعا الجيش الإسرائيلي، في بيان له، "سكان جباليا والأحياء في محيطها إلى الإجلاء والتوجه إلى غربي مدينة غزة"، مؤكدا أنه "سيقوم بتوسيع العمليات في مدنة رفح الفلسطينية"، داعيا سكان شرقي رفح للتوجه إلى منطقة المواصي جنوبي قطاع غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدًا أن "معبر كرم أبو سالم، مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماسوأعلنت حركة "حماس"، مساء الاثنين الماضي، أن "إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، أبلغ رئيس الوزراء القطري (محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني) ومدير المخابرات العامة في مصر(عباس كامل)، موافقة حماس على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار".

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