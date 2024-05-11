https://sputnikarabic.ae/20240511/الجيش-الإسرائيلي-نحو-300-ألف-فلسطيني-خرجوا-من-شرقي-رفح-منذ-صدور-أمر-إخلاء-المدينة-1088729823.html
الجيش الإسرائيلي: نحو 300 ألف فلسطيني خرجوا من شرقي رفح منذ صدور أمر إخلاء المدينة
الجيش الإسرائيلي: نحو 300 ألف فلسطيني خرجوا من شرقي رفح منذ صدور أمر إخلاء المدينة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن نحو 300 ألف شخص خرجوا من شرقي رفح إلى منطقة إنسانية، منذ أن أمر بإخلاء المدينة جنوبي قطاع غزة، هذا الأسبوع. 11.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-11T11:03+0000
2024-05-11T11:03+0000
2024-05-11T11:03+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
طوفان الأقصى
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/05/08/1088641359_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9ea7bc76f4e3c111d4eac2ca6c8ceb34.jpg
وقال الجيش، في بيان نشره عبر "تلغرام": "استمرارا لعمليات الجيش الإسرائيلي في مناطق محددة في شرق رفح، وفي أعقاب الأنشطة الإرهابية وإطلاق النار الذي نفذته حماس من المنطقة، وفي أعقاب توجيهات الحكومة، دعا الجيش الإسرائيلي السكان من مناطق إضافية في شرق رفح إلى الإخلاء مؤقتا إلى المنطقة الإنسانية الموسعة في المواصي".في سياق متصل، قرر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، "العودة للعمل عسكريا في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة، وإجلاء سكان بعد محاولات حماس استعادة قدراتها هناك".ودعا الجيش الإسرائيلي، في بيان له، "سكان جباليا والأحياء في محيطها إلى الإجلاء والتوجه إلى غربي مدينة غزة"، مؤكدا أنه "سيقوم بتوسيع العمليات في مدنة رفح الفلسطينية"، داعيا سكان شرقي رفح للتوجه إلى منطقة المواصي جنوبي قطاع غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدًا أن "معبر كرم أبو سالم، مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماسوأعلنت حركة "حماس"، مساء الاثنين الماضي، أن "إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، أبلغ رئيس الوزراء القطري (محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني) ومدير المخابرات العامة في مصر(عباس كامل)، موافقة حماس على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار".
https://sputnikarabic.ae/20240510/-أونروا-نحو-110-آلاف-شخص-فروا-من-رفح-نتيجة-القصف-الإسرائيلي-1088701742.html
https://sputnikarabic.ae/20240509/الأمم-المتحدة-قصف-رفح-أجبر-عشرات-الآلاف-على-النزوح-1088689438.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/05/08/1088641359_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1cb88711efd3f62d0a21dd8d986a2c37.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, الأخبار
الجيش الإسرائيلي: نحو 300 ألف فلسطيني خرجوا من شرقي رفح منذ صدور أمر إخلاء المدينة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن نحو 300 ألف شخص خرجوا من شرقي رفح إلى منطقة إنسانية، منذ أن أمر بإخلاء المدينة جنوبي قطاع غزة، هذا الأسبوع.
وقال الجيش، في بيان نشره عبر "تلغرام": "استمرارا لعمليات الجيش الإسرائيلي في مناطق محددة في شرق رفح، وفي أعقاب الأنشطة الإرهابية وإطلاق النار الذي نفذته حماس من المنطقة، وفي أعقاب توجيهات الحكومة، دعا الجيش الإسرائيلي السكان من مناطق إضافية في شرق رفح إلى الإخلاء مؤقتا إلى المنطقة الإنسانية الموسعة في المواصي".
وأضاف البيان: "حتى الآن، انتقل ما يقرب من 300 ألف من سكان غزة نحو المنطقة الإنسانية في المواصي، كما يتم إرسال نداءات الإخلاء المؤقت إلى السكان من خلال المنشورات والرسائل النصية القصيرة والمكالمات الهاتفية والبث الإعلامي باللغة العربية".
في سياق متصل، قرر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، "العودة للعمل عسكريا في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة، وإجلاء سكان بعد محاولات حماس استعادة قدراتها هناك".
ودعا الجيش الإسرائيلي، في بيان له، "سكان جباليا والأحياء في محيطها إلى الإجلاء والتوجه إلى غربي مدينة غزة"، مؤكدا أنه "سيقوم بتوسيع العمليات في مدنة رفح الفلسطينية"، داعيا سكان شرقي رفح للتوجه إلى منطقة المواصي جنوبي قطاع غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح
بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدًا أن "معبر كرم أبو سالم، مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس
شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح
، للضغط على حماس
وأعلنت حركة "حماس"، مساء الاثنين الماضي، أن "إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، أبلغ رئيس الوزراء القطري (محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني) ومدير المخابرات العامة في مصر(عباس كامل)، موافقة حماس على مقترح
اتفاق وقف إطلاق النار".