https://sputnikarabic.ae/20240511/الجيش-الإسرائيلي-يطالب-سكان-أجزاء-من-شمالي-وجنوبي-قطاع-غزة-بإخلاء-جديد-1088725253.html

الجيش الإسرائيلي يطالب سكان أجزاء من شمالي وجنوبي قطاع غزة بإخلاء جديد

الجيش الإسرائيلي يطالب سكان أجزاء من شمالي وجنوبي قطاع غزة بإخلاء جديد

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، من سكان بعض مناطق شمالي وجنوبي قطاع غزة بـ"الإخلاء فورا". 11.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-11T06:25+0000

2024-05-11T06:25+0000

2024-05-11T06:25+0000

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس": "نداء إلى جميع السكان والنازحين المتواجدين في منطقة جباليا وأحياء السلام والنور وتل الزعتر ومشروع بيت لاهيا ومعسكر جباليا وعزبة ملين والروضة والنزهة، الجرن، النهضة، والزهور، توجهوا فورًا إلى المآوي غرب مدينة غزة".وتابع: "كما ندعو بعض الأحياء الأخرى في شرق رفح، تشهد أنشطة إرهابية لحماس في الأيام والأسابيع الأخيرة، إلى جانب بنية إرهابية أخرى وتحديدًا في مخيمي رفح والشابورة وأحياء الإداري والجنينة وخربة العدس في بلوكات: 6-9, 17, 25-27, 31 - عليكم التوجه فورًا إلى المنطقة الإنسانية الموسعة في المواصي".وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

https://sputnikarabic.ae/20240508/حزب-الله-يستهدف-9-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1088628697.html

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