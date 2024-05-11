https://sputnikarabic.ae/20240511/الجيش-الروسي-يعلن-أسر-34-عسكريًا-أوكرانيا-1088729292.html
الجيش الروسي يعلن أسر 34 عسكريا أوكرانيا في مقاطعة خاركوف
الجيش الروسي يعلن أسر 34 عسكريا أوكرانيا في مقاطعة خاركوف
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وحدات من القوات الروسية، تمكنت من أسر 34 جنديا أوكرانيا. 11.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-11T10:38+0000
2024-05-11T10:38+0000
2024-05-11T10:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية، في بيان: "تم أسر 34 جنديا أوكرانيا في مناطق مختلقة من مقاطعة خاركوف".وأوضح البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 46 طائرة مسيرة أوكرانية، وصاروخا تكتيكيا أمريكي الصنع من طراز "أتاكمس" وثماني قنابل موجهة من طراز "هيمار" فرنسية الصنع، و43 صاروخًا من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع، وصاروخا من طراز "فامبير" وصاروخا من طراز "أولخا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديووأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. المدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240511/زيلينسكي-نحتاج-إلى-إمدادات-الأسلحة-وليس-الإعلان-عن-حزم-المساعدات-1088727280.html
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روسيا
الجيش الروسي يعلن أسر 34 عسكريا أوكرانيا في مقاطعة خاركوف
10:38 GMT 11.05.2024 (تم التحديث: 10:52 GMT 11.05.2024)
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وحدات من القوات الروسية، تمكنت من أسر 34 جنديا أوكرانيا.
وقالت الدفاع الروسية، في بيان: "تم أسر 34 جنديا أوكرانيا في مناطق مختلقة من مقاطعة خاركوف".
وأضاف البيان: "دمر الطيران التشغيلي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، مستودعا لمعدات عسكرية تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، وورشة لإنتاج الطائرات المسيرة، ومنظومة صواريخ "باتريوت" الأمريكية الصنع، وكذلك تم استهداف القوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية في 133 منطقة".
وأوضح البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 46 طائرة مسيرة أوكرانية، وصاروخا تكتيكيا أمريكي الصنع من طراز "أتاكمس" وثماني قنابل موجهة من طراز "هيمار" فرنسية الصنع، و43 صاروخًا من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع، وصاروخا من طراز "فامبير" وصاروخا من طراز "أولخا".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.