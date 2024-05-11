https://sputnikarabic.ae/20240511/السعودية-القبض-على-مصريين-لـنشرهما-حملات-حج-وهمية-بغرض-النصب-1088725060.html
السعودية... القبض على مصريين لـ"نشرهما حملات حج وهمية بغرض النصب"
السعودية... القبض على مصريين لـ"نشرهما حملات حج وهمية بغرض النصب"
سبوتنيك عربي
أعلن الأمن العام السعودي، اليوم السبت، "القبض على مقيمين من الجنسية المصرية، لنشرهما إعلانات لحملات حج وهمية بغرض النصب والاحتيال". 11.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-11T06:17+0000
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وقال الأمن العام السعودي، في بيان له، إن "شرطة منطقة مكة المكرمة، قبضت على مقيمين من الجنسية المصرية، لنشرهما إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي".وأضاف البيان أن "الإعلانات تضمنت توفير سكن للحجاج في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ بغرض النصب والاحتيال"، مؤكدة إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد أفادت، في يوليو/ تموز الماضي، بانها اعتقلت مواطنا بعد نشر مقاطع "خادشة للحياء" عبر صفحته على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.ونشرت الداخلية السعودية صورة للمتهم بعد إلقاء القبض عليه، مؤكدةً، بالقول: "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".
https://sputnikarabic.ae/20240223/أول-هجانة-سعودية-تثير-تفاعلا-على-وسائل-التواصل-الاجتماعي-فيديو-1086335171.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية... القبض على مصريين لـ"نشرهما حملات حج وهمية بغرض النصب"
أعلن الأمن العام السعودي، اليوم السبت، "القبض على مقيمين من الجنسية المصرية، لنشرهما إعلانات لحملات حج وهمية بغرض النصب والاحتيال".
وقال الأمن العام السعودي، في بيان له، إن "شرطة منطقة مكة المكرمة، قبضت على مقيمين من الجنسية المصرية، لنشرهما إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضاف البيان أن "الإعلانات تضمنت توفير سكن للحجاج في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ بغرض النصب والاحتيال"، مؤكدة إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد أفادت، في يوليو/ تموز الماضي، بانها اعتقلت مواطنا بعد نشر مقاطع "خادشة للحياء"
عبر صفحته على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.
ونشرت الداخلية السعودية صورة للمتهم بعد إلقاء القبض عليه، مؤكدةً، بالقول: "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".