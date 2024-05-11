https://sputnikarabic.ae/20240511/السعودية-ترحب-بتصويت-الأمم-المتحدة-لصالح-عضوية-كاملة-لفلسطين-1088722750.html
السعودية ترحب بتصويت الأمم المتحدة لصالح عضوية كاملة لفلسطين
السعودية ترحب بتصويت الأمم المتحدة لصالح عضوية كاملة لفلسطين
سبوتنيك عربي
أعربت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، عن ترحيبها بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية، قراراً يقرُّ بأن دولة فلسطين مؤهّلة للعضوية الكاملة في الأمم... 11.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-11T01:58+0000
2024-05-11T01:58+0000
2024-05-11T01:58+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، إن هذا القرار "يعبر بكل جلاء عن الإجماع الدولي مع الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة في إطار حل الدولتين".وأمس، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية قرارًا يدعو إلى قبول منح فلسطين العضوية الكاملة للأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب، بعدما منع فيتو أمريكي تبني المجلس لمشروع قرار مماثل قدمته الجزائر الشهر الماضي.وأظهرت نتائج التصويت الذي تقدمت به المجموعة العربية ودول أخرى بالأمم المتحدة، موافقة 143 دولة على القرار، مقابل تصويت 9 دول ضده، وامتناع 25 دولة عن التصويت.ووفقًا لموقع الأمم المتحدة، يؤكد القرار قناعة الجمعية العامة بأن دولة فلسطين مؤهلة تماما لعضوية الأمم المتحدة وفقا لميثاقها، ويشير إلى التأييد واسع النطاق من الدول الأعضاء بالمنظمة لقبول فلسطين عضوا بها.وتقرر الجمعية العامة، وفق القرار على أساس استثنائي- ودون أن يشكل ذلك سابقة- اعتماد عدة طرق تتعلق بمشاركة دولة فلسطين في دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعايتها وسائر أجهزة الأمم المتحدة، اعتبارا من الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة.وتشمل تلك الطرق الحق في الجلوس بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي، وحق التسجيل في قائمة المتحدثين في إطار بنود جدول الأعمال، غير البنود المتعلقة بقضيتي فلسطين والشرق الأوسط، والحق في الإدلاء ببيانات باسم مجموعة ما بما في ذلك إلى جانب ممثلي المجموعات الرئيسية.كما تشمل طرق مشاركة فلسطين في أعمال الجمعية العامة وأجهزة الأمم المتحدة الحق في تقديم والمشاركة في تقديم مقترحات وتعديلات وعرضها بما في ذلك باسم مجموعة ما، والحق في تقديم تعديلات للتصويت باسم الدول الأعضاء في مجموعة ما، وحق الرد فيما يتعلق بمواقف مجموعة ما، والحق في أن يُنتخب أعضاء وفد دولة فلسطين لعضوية مكتب الجمعية العامة ومكاتب اللجان الرئيسية التابعة لها، والحق في المشاركة الكاملة والفعالة في مؤتمرات الأمم المتحدة والمؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة.من جانبه، رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار الداعم لحصول فلسطين على العضوية الكاملة للأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20240510/مجلس-الأمن-يدعو-إلى-إجراء-تحقيق-مستقل-وفوري-في-المقابر-الجماعية-المكتشفة-بغزة-1088721634.html
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السعودية, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
السعودية, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
السعودية ترحب بتصويت الأمم المتحدة لصالح عضوية كاملة لفلسطين
أعربت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، عن ترحيبها بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية، قراراً يقرُّ بأن دولة فلسطين مؤهّلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وفقاً للمادة 4 من ميثاقها، ويمنحها حقوقًا ومزايا إضافية.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، إن هذا القرار "يعبر بكل جلاء عن الإجماع الدولي مع الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة في إطار حل الدولتين".
وأضافت، "وإذ تُثمّن المملكة الموقف الإيجابي للدول التي صوّتت لصالح القرار، لتدعو الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى التحلي بمسؤوليتهم التاريخية وعدم معارضة الإجماع الدولي والوقوف أمام الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني".
وأمس، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية قرارًا يدعو إلى قبول منح فلسطين العضوية الكاملة للأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب، بعدما منع فيتو أمريكي تبني المجلس لمشروع قرار مماثل
قدمته الجزائر الشهر الماضي.
وأظهرت نتائج التصويت الذي تقدمت به المجموعة العربية ودول أخرى بالأمم المتحدة، موافقة 143 دولة على القرار، مقابل تصويت 9 دول ضده، وامتناع 25 دولة عن التصويت.
ووفقًا لموقع الأمم المتحدة، يؤكد القرار قناعة الجمعية العامة بأن دولة فلسطين مؤهلة تماما لعضوية الأمم المتحدة وفقا لميثاقها، ويشير إلى التأييد واسع النطاق من الدول الأعضاء بالمنظمة لقبول فلسطين عضوا بها.
وتقرر الجمعية العامة، وفق القرار على أساس استثنائي- ودون أن يشكل ذلك سابقة- اعتماد عدة طرق تتعلق بمشاركة دولة فلسطين في دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعايتها وسائر أجهزة الأمم المتحدة، اعتبارا من الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة.
وتشمل تلك الطرق الحق في الجلوس بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي، وحق التسجيل في قائمة المتحدثين في إطار بنود جدول الأعمال، غير البنود المتعلقة بقضيتي فلسطين والشرق الأوسط، والحق في الإدلاء ببيانات باسم مجموعة ما بما في ذلك إلى جانب ممثلي المجموعات الرئيسية.
كما تشمل طرق مشاركة فلسطين في أعمال الجمعية العامة وأجهزة الأمم المتحدة الحق في تقديم والمشاركة في تقديم مقترحات وتعديلات وعرضها بما في ذلك باسم مجموعة ما، والحق في تقديم تعديلات للتصويت باسم الدول الأعضاء في مجموعة ما، وحق الرد فيما يتعلق بمواقف مجموعة ما، والحق في أن يُنتخب أعضاء وفد دولة فلسطين لعضوية مكتب الجمعية العامة ومكاتب اللجان الرئيسية التابعة لها، والحق في المشاركة الكاملة والفعالة في مؤتمرات الأمم المتحدة والمؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة.
من جانبه، رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار الداعم لحصول فلسطين على العضوية الكاملة للأمم المتحدة.