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القوات الروسية تحرر 6 بلدات في منطقة العملية العسكرية الخاصة
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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240511/القوات-الروسية-تحرر-5-بلدات-بالقرب-من-خاركوف-1088728975.html
القوات الروسية تحرر 6 بلدات في منطقة العملية العسكرية الخاصة
القوات الروسية تحرر 6 بلدات في منطقة العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن وحدات من القوات الروسية، حررت بلدات بوريسوفكا وأوغورتسوفو وبليتينيفكا وبيلنايا وستريليتشيا في مقاطعة خاركوف، وبلدة... 11.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-11T10:19+0000
2024-05-11T10:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية، في بيان: "نتيجة للعمليات الهجومية، حررت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" التابعة للقوات الروسية، بلدات بوريسوفكا وأوغورتسوفو وبليتينيفكا وبيلنايا وستريليتشيا في مقاطعة خاركوف".واضافت: "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 170 عسكريا وثلاث عربات قتالية مدرعة وأربع سيارات".وأشار البيان، بالقول: "دمرت القوات الروسية مركبة قتالية تشيكية الصنع، ومدفعا من طراز "Caesar" فرنسي الصنع، ومدفعا من طراز "بوغدان" عيار 155ملم، وأربعة مدافع هاوتزر من طراز "دي-22" و "دي-30"، ونظامي "بوك" للدفاع الجوي".وبحسب البيان، فإن القوات الروسية "صدت 10 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق متفرقة من جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب البيان، فإن القوات المسلحة الأوكرانية، "فقدت 300 عسكري، ودبابة، ومركبة قتالية مدرعة، و10 مركبات، وتم تدمير مستودعين للذخيرة الميدانية التابعة لها".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديووأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. المدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240510/القوات-الروسية-تنفذ-ضربة-جماعية-على-منشآت-الطاقة-والمجمعات-العسكرية-الأوكرانية-1088705426.html
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روسيا
روسيا

القوات الروسية تحرر 6 بلدات في منطقة العملية العسكرية الخاصة

10:19 GMT 11.05.2024 (تم التحديث: 10:38 GMT 11.05.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورمدينة أفدييفكا المحررة من قبل القوات المسلحة الروسية، العملية العسكرية الخاصة
مدينة أفدييفكا المحررة من قبل القوات المسلحة الروسية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن وحدات من القوات الروسية، حررت بلدات بوريسوفكا وأوغورتسوفو وبليتينيفكا وبيلنايا وستريليتشيا في مقاطعة خاركوف، وبلدة كيراميك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية، في بيان: "نتيجة للعمليات الهجومية، حررت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" التابعة للقوات الروسية، بلدات بوريسوفكا وأوغورتسوفو وبليتينيفكا وبيلنايا وستريليتشيا في مقاطعة خاركوف".

وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، استهدفت المجموعة القوة البشرية والعتاد لأربعة ألوية أوكرانية ومفرزة من حرس الحدود في مناطق فولشانسك وفيسيلي وجلوبوكوي ونيسكوشني وكراسني".

واضافت: "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 170 عسكريا وثلاث عربات قتالية مدرعة وأربع سيارات".
وأشار البيان، بالقول: "دمرت القوات الروسية مركبة قتالية تشيكية الصنع، ومدفعا من طراز "Caesar" فرنسي الصنع، ومدفعا من طراز "بوغدان" عيار 155ملم، وأربعة مدافع هاوتزر من طراز "دي-22" و "دي-30"، ونظامي "بوك" للدفاع الجوي".

ومضت الدفاع الروسية، بالقول: "نتيجة للعمليات الناجحة، حررت وحدات من قوات مجموعة "المركز"، بلدة كيراميك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وحسّنت الوضع التكتيكي وهزمت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوالكساندروفكا وفيشنيفو وكارلوفكا وروزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبحسب البيان، فإن القوات الروسية "صدت 10 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق متفرقة من جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأوضح البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة وهزمت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ماكيفكا، تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبحسب البيان، فإن القوات المسلحة الأوكرانية، "فقدت 300 عسكري، ودبابة، ومركبة قتالية مدرعة، و10 مركبات، وتم تدمير مستودعين للذخيرة الميدانية التابعة لها".
القوات الروسية تدمر مستودع أوكراني للذخيرة في اتجاه كراسنوارميسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تنفذ ضربة جماعية على منشآت الطاقة والمجمعات العسكرية الأوكرانية
أمس, 10:34 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
"درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديو
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
المدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديو
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