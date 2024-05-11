https://sputnikarabic.ae/20240511/القوات-الروسية-تحرر-5-بلدات-بالقرب-من-خاركوف-1088728975.html

القوات الروسية تحرر 6 بلدات في منطقة العملية العسكرية الخاصة

القوات الروسية تحرر 6 بلدات في منطقة العملية العسكرية الخاصة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن وحدات من القوات الروسية، حررت بلدات بوريسوفكا وأوغورتسوفو وبليتينيفكا وبيلنايا وستريليتشيا في مقاطعة خاركوف، وبلدة... 11.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-11T10:19+0000

2024-05-11T10:19+0000

2024-05-11T10:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية، في بيان: "نتيجة للعمليات الهجومية، حررت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" التابعة للقوات الروسية، بلدات بوريسوفكا وأوغورتسوفو وبليتينيفكا وبيلنايا وستريليتشيا في مقاطعة خاركوف".واضافت: "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 170 عسكريا وثلاث عربات قتالية مدرعة وأربع سيارات".وأشار البيان، بالقول: "دمرت القوات الروسية مركبة قتالية تشيكية الصنع، ومدفعا من طراز "Caesar" فرنسي الصنع، ومدفعا من طراز "بوغدان" عيار 155ملم، وأربعة مدافع هاوتزر من طراز "دي-22" و "دي-30"، ونظامي "بوك" للدفاع الجوي".وبحسب البيان، فإن القوات الروسية "صدت 10 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق متفرقة من جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب البيان، فإن القوات المسلحة الأوكرانية، "فقدت 300 عسكري، ودبابة، ومركبة قتالية مدرعة، و10 مركبات، وتم تدمير مستودعين للذخيرة الميدانية التابعة لها".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديووأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. المدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديو

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