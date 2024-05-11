https://sputnikarabic.ae/20240511/القوات-الروسية-تعترض-12-قذيفة-لمنظومة-فامبير-الصاروخية-فوق-بيلغورود-1088742468.html
القوات الروسية تعترض 12 قذيفة لمنظومة "فامبير" الصاروخية فوق بيلغورود
القوات الروسية تعترض 12 قذيفة لمنظومة "فامبير" الصاروخية فوق بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعتراضت 12 قذيفة من طراز "فامبير" الصاروخية أطلقتها أوكرانيا فوق مقاطعة بيلغورود. 11.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-11T17:56+0000
2024-05-11T17:56+0000
2024-05-11T17:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 11 أيار/ مايو، حوالي الساعة 19.20 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف على أراضي روسيا باستخدام نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "فامبير".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وحدات من القوات الروسية حررت بلدات بوريسوفكا وأوغورتسوفو وبليتينيفكا وبيلنايا وستريليتشيا في مقاطعة خاركوف، وبلدة كيراميك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ضابط أوكراني: وجود "سلاح معجزة" غربي يمكن استخدامه لكسب الصراع "كذبة"ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240511/حاكم-المقاطعة-إصابة-8-مدنيين-إثر-اعتراض-عدة-أهداف-جوية-أوكرانية-قرب-بيلغورود-1088722179.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تعترض 12 قذيفة لمنظومة "فامبير" الصاروخية فوق بيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعتراضت 12 قذيفة من طراز "فامبير" الصاروخية أطلقتها أوكرانيا فوق مقاطعة بيلغورود.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 11 أيار/ مايو، حوالي الساعة 19.20 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف على أراضي روسيا باستخدام نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "فامبير".
وأضاف البيان: "تم تدمير 12 صاروخا فوق مقاطعة بيلغورود بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المناوبة".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وحدات من القوات الروسية حررت بلدات بوريسوفكا وأوغورتسوفو وبليتينيفكا وبيلنايا وستريليتشيا في مقاطعة خاركوف، وبلدة كيراميك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.