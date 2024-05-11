https://sputnikarabic.ae/20240511/الكويت-مشاهد-للحضور-الأمني-حول-مجلس-الأمة-بعد-خطاب-أمير-البلاد-1088727567.html
الكويت... مشاهد للحضور الأمني حول مجلس الأمة بعد خطاب أمير البلاد
الكويت... مشاهد للحضور الأمني حول مجلس الأمة بعد خطاب أمير البلاد
سبوتنيك عربي
تداولت وسائل إعلامية كويتية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من الانتشار الأمني بمحيط مجلس الأمة، مساء أمس الجمعة، عقب الخطاب الذي ألقاه أمير البلاد،... 11.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-11T09:34+0000
2024-05-11T09:34+0000
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ونشرت صفحة المجلس عبر منصة "إكس"، مقطع فيديو لإغلاق مجلس الأمة بعد صدور أمر أميري بحله ووقف العمل ببعض مواد الدستور، فيما نشرت صفحات أخرى الانتشار الأمني والتواجد الكثيف لرجال أمن أمام مبنى مجلس الأمة.ووجه أمير الكويت رسالة مصورة لشعبه من قصر "السيف"، تضمنت الإعلان عن حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.وأكد لاأمير الكويتي، خلال كلمته، أن "ديمقراطية الحكم كأسلوب حياة وعمل تفرض قدرا واسعا من تنظيم السلطات العامة وتوزيع أدوارها ضمن رؤية واضحة تحقق الهدف منها وهذه الرؤية تفرض العديد من الضوابط على السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمان تقيدها بأحكامه".وأدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية أميرا لدولة الكويت، في ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.وفي الشهر الماضي، صدر أمر أميري كويتي، بقبول استقالة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس الوزراء، وتكليف الحكومة بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.وفي 15 فبراير/ شباط الماضي، صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي، وقال الديوان الأميري، إن المرسوم صدر "بناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي، وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".
https://sputnikarabic.ae/20240421/أمير-الكويت-يعين-الشيخ-أحمد-عبدالله-الصباح-نائبا-له-فيديو-1088155355.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الكويت... مشاهد للحضور الأمني حول مجلس الأمة بعد خطاب أمير البلاد
تداولت وسائل إعلامية كويتية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من الانتشار الأمني بمحيط مجلس الأمة، مساء أمس الجمعة، عقب الخطاب الذي ألقاه أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
ونشرت صفحة المجلس عبر منصة "إكس"، مقطع فيديو لإغلاق مجلس الأمة بعد صدور أمر أميري بحله ووقف العمل ببعض مواد الدستور، فيما نشرت صفحات أخرى الانتشار الأمني والتواجد الكثيف لرجال أمن أمام مبنى مجلس الأمة.
ووجه أمير الكويت رسالة مصورة لشعبه من قصر "السيف"، تضمنت الإعلان عن حل مجلس الأمة
ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.
وأكد لاأمير الكويتي، خلال كلمته، أن "ديمقراطية الحكم كأسلوب حياة وعمل تفرض قدرا واسعا من تنظيم السلطات العامة وتوزيع أدوارها ضمن رؤية واضحة تحقق الهدف منها وهذه الرؤية تفرض العديد من الضوابط على السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمان تقيدها بأحكامه".
وأدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية
أميرا لدولة الكويت، في ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وفي الشهر الماضي، صدر أمر أميري كويتي، بقبول استقالة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس الوزراء، وتكليف الحكومة بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.
وفي 15 فبراير/ شباط الماضي، صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي، وقال الديوان الأميري، إن المرسوم صدر "بناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي، وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".