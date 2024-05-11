https://sputnikarabic.ae/20240511/باحث-سياسي-فلسطيني-حلفاء-نتنياهو-يهددون-بالاستقالة-من-الحكومة-1088727707.html

باحث سياسي فلسطيني: حلفاء نتنياهو يهددون بالاستقالة من الحكومة

باحث سياسي فلسطيني: حلفاء نتنياهو يهددون بالاستقالة من الحكومة

سبوتنيك عربي

كشف الباحث السياسي الفلسطيني، إبراهيم المدهون، أن "الولايات المتحدة الأمريكية، أعطت رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الفرصة لإنهاء الحرب على غزة... 11.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-11T09:44+0000

2024-05-11T09:44+0000

2024-05-11T09:44+0000

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وقال المدهون في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "نتنياهو يحاول الهرب من الاستحقاقات الداخلية، وتمرد على شروط الهدنة وذهب باتجاه اجتياح رفح، لأنه أدرك أنه غير قادر على تحقيق أي إنجاز، وهو يخاف من حل الحكومة، خصوصاً وأن حلفاءه وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، يهددانه بالاستقالة في حال قبل بشروط الهدنة".وتابع: "البيت الأبيض يحاول أن يوجد بعض الضمانات لعدم إسقاط حكومة نتنياهو، وحصلت واشنطن على بعض التعهدات، وعلى الرغم من ذلك يبقى واقع الداخل الإسرائيلي معقدا وهناك جمهور غاضب وشخصيات طامحة".وفي و قت سابق، صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بأنه لن يسمح بمرور أو توقيع أي صفقات "غير مشروعة" مع حركة حماس الفلسطينية.بن غفير يطلب إجراء تصويت في "الكابينيت" ​​على إلغاء إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة من المعابروصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، أن سلفه بنيامين نتنياهو، يقود إسرائيل إلى الهاوية والفشل أمام حركة حماس، بحسب قوله.وطالب إيهود باراك، في تغريدة له، كلا من بيني غانتس وغادي آيزنكوت، عضوا "كابينيت الحرب" على غزة، بتقديم استقالتهما من حكومة نتنياهو أو من "كابينيت الحرب" الدائرة على قطاع غزة.بعد الهجوم على موقع كرم أبو سالم... بن غفير يدعو نتنياهو إلى اجتياح رفح بشكل فوريوفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.ليبرمان داعيا زملاءه السياسيين: "اصمتوا"

https://sputnikarabic.ae/20240430/عضو-في-كابينيت-الحرب-على-غزة-بن-غفير-وسموتريتش-يستخدمان-الابتزاز-للإضرار-بأمن-إسرائيل-1088410348.html

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