https://sputnikarabic.ae/20240511/بعد-إجلاء-بعض-سكان-المدينة-الجيش-الإسرائيلي-يوسع-عملياته-العسكرية-في-رفح-1088740670.html

بعد إجلاء بعض سكان المدينة.. الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية في رفح

بعد إجلاء بعض سكان المدينة.. الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية في رفح

سبوتنيك عربي

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، توسيع عملياته العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، بعد إجلاء بعض سكان المدينة. 11.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-11T16:29+0000

2024-05-11T16:29+0000

2024-05-11T16:29+0000

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي يقوم بتوسيع أنشطته وعملياته العسكرية في مدينة رفح، خاصة بعد إجلاء جزء من سكان المدينة نحو المناطق التي حددها الجيش نفسه.وجاء تأكيد القناة الإسرائيلية بعدما أوضح الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم السبت، أن نحو 300 ألف شخص خرجوا من شرقي رفح إلى "منطقة إنسانية"، منذ أن أمر بإخلاء المدينة جنوبي قطاع غزة، هذا الأسبوع.وقال الجيش، في بيان نشره عبر "تلغرام": "استمرارا لعمليات الجيش الإسرائيلي في مناطق محددة في شرق رفح، وفي أعقاب الأنشطة الإرهابية وإطلاق النار الذي نفذته حماس من المنطقة، وفي أعقاب توجيهات الحكومة، دعا الجيش الإسرائيلي السكان من مناطق إضافية في شرق رفح إلى الإخلاء مؤقتا إلى المنطقة الإنسانية الموسعة في المواصي".وأضاف البيان: "حتى الآن، انتقل ما يقرب من 300 ألف من سكان غزة نحو المنطقة الإنسانية في المواصي، كما يتم إرسال نداءات الإخلاء المؤقت إلى السكان من خلال المنشورات والرسائل النصية القصيرة والمكالمات الهاتفية والبث الإعلامي باللغة العربية".في سياق متصل، قرر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، "العودة للعمل عسكريا في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة، وإجلاء سكان بعد محاولات حماس استعادة قدراتها هناك".ودعا الجيش الإسرائيلي، في بيان له، "سكان جباليا والأحياء في محيطها إلى الإجلاء والتوجه إلى غربي مدينة غزة"، مؤكدا أنه "سيقوم بتوسيع العمليات في مدنة رفح الفلسطينية"، داعيا سكان شرقي رفح للتوجه إلى منطقة المواصي جنوبي قطاع غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدًا أن "معبر كرم أبو سالم، مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب" بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماس.وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

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