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بوتين: ستعيد روسيا السلام إلى أراضي دونباس
بوتين: ستعيد روسيا السلام إلى أراضي دونباس
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين بالذكرى العاشرة لتأسيس الجمهوريتين، وأعرب عن ثقته في عودة السلام إلى... 11.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-11T08:06+0000
2024-05-11T08:07+0000
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وقال بوتين في برقية منشورة على موقع الكرملين: "أصدقائي الأعزاء! أهنئكم بالذكرى العاشرة لتأسيس جمهورية دونيتسك الشعبية... أنا متأكد من أننا معًا سنحقق النجاح بالتأكيد، ونعيد السلام إلى أرض دونيتسك، وسنحل أصعب المشكلات معًا".وأكد بوتين أنه ولمدة ثماني سنوات، وفي ظل حصار القصف والاستفزازات من قبل النازيين الجدد، دافع سكان الجمهورية عن دونباس، وفي سبتمبر(أيلول) 2022، أعربوا عن "إرادة لا تتزعزع، أن يكونوا مع وطنهم الأم - روسيا".وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أيضا، سكان جمهورية لوغانسك الشعبية بالذكرى العاشرة لتأسيس الجمهورية، قائلا:وأعرب بوتين عن ثقته في أن روسيا ستعيد السلام إلى دونباس. بالإضافة إلى ذلك، سيتم بناء وترميم الطرق والمباني السكنية والمدارس والمستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية والتعليمية والثقافية والمؤسسات الصناعية في جمهورية لوغانسك الشعبية.وفي 11 مايو الجاري، تحتفل جمهوريتا دونيتسك و لوغانسك الشعبيتان بيوم الجمهورية. في مثل هذا اليوم من عام 2014، أُجري استفتاء نظمه مؤيدو الفيدرالية في دونباس، وفيه صوّت غالبية سكان المنطقة لصالح الاستقلال.أصبحت جمهوريتا دونيتسك و لوغانسك الشعبيتان جزءًا من روسيا بعد استفتاء أجري، في سبتمبر/ ايلول 2022. في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على قوانين دستورية فيدرالية بشأن قبول أراضٍ جديدة في روسيا وتشكيل كيانات تأسيسية جديدة روسيا، وشملت جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20240507/خبير-بالشأن-الروسي-لـسبوتنيك-بوتين-أعاد-بلاده-إلى-العالمية-وهذا-الأمر-يقلق-واشنطن-1088614828.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

بوتين: ستعيد روسيا السلام إلى أراضي دونباس

08:06 GMT 11.05.2024 (تم التحديث: 08:07 GMT 11.05.2024)
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مؤتمر الحركة الأولى1 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2024
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هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين بالذكرى العاشرة لتأسيس الجمهوريتين، وأعرب عن ثقته في عودة السلام إلى أراضي هاتين الجمهوريتين، وسيتم حل المشاكل الأكثر صعوبة.
وقال بوتين في برقية منشورة على موقع الكرملين: "أصدقائي الأعزاء! أهنئكم بالذكرى العاشرة لتأسيس جمهورية دونيتسك الشعبية... أنا متأكد من أننا معًا سنحقق النجاح بالتأكيد، ونعيد السلام إلى أرض دونيتسك، وسنحل أصعب المشكلات معًا".

وأشار إلى أن جمهورية دونيتسك اليوم هي كيان كامل العضوية في روسيا. وباﻹضافة إلى ذلك، وبفضل دعم البلاد والشعب بأسره، يجري تنفيذ برامج مطلوبة هناك، ويجري بناء وترميم الطرق والمنازل ويجري إنشاء وترميم مرافق الرعاية الصحية والتعليم، ويجري إنشاء معامل الإنتاج الصناعي والزراعي.

وأكد بوتين أنه ولمدة ثماني سنوات، وفي ظل حصار القصف والاستفزازات من قبل النازيين الجدد، دافع سكان الجمهورية عن دونباس، وفي سبتمبر(أيلول) 2022، أعربوا عن "إرادة لا تتزعزع، أن يكونوا مع وطنهم الأم - روسيا".

وأوضح أنه، خلال الاستفتاء الذي أجري في 11 مايو (أيار) 2014، أظهر سكان جمهورية دونيتسك الشعبية للعالم أجمع تصميمهم القوي على الدفاع عن حقهم في لغتهم الأم وثقافتهم واستعدادهم للمقاومة الشجاعة لعدوان القوميين الذين استولوا على السلطة في كييف.

وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أيضا، سكان جمهورية لوغانسك الشعبية بالذكرى العاشرة لتأسيس الجمهورية، قائلا:

أصدقائي الأعزاء! أهنئكم بالذكرى العاشرة لتأسيس جمهورية لوغانسك الشعبية... اليوم كل شعبنا يدعمكم بإخلاص، والبلد بأكمله يساعد جمهورية لوغانسك الشعبية. المشاركون في العملية العسكرية الخاصة يقاتلون بشجاعة من أجل تحرير أراضينا التاريخية من أجل استقلال الوطن وأمنه.

وأعرب بوتين عن ثقته في أن روسيا ستعيد السلام إلى دونباس. بالإضافة إلى ذلك، سيتم بناء وترميم الطرق والمباني السكنية والمدارس والمستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية والتعليمية والثقافية والمؤسسات الصناعية في جمهورية لوغانسك الشعبية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدخل حفل التنصيب في الكرملين 7 مايو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
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7 مايو, 14:56 GMT
وفي 11 مايو الجاري، تحتفل جمهوريتا دونيتسك و لوغانسك الشعبيتان بيوم الجمهورية. في مثل هذا اليوم من عام 2014، أُجري استفتاء نظمه مؤيدو الفيدرالية في دونباس، وفيه صوّت غالبية سكان المنطقة لصالح الاستقلال.
أصبحت جمهوريتا دونيتسك و لوغانسك الشعبيتان جزءًا من روسيا بعد استفتاء أجري، في سبتمبر/ ايلول 2022. في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على قوانين دستورية فيدرالية بشأن قبول أراضٍ جديدة في روسيا وتشكيل كيانات تأسيسية جديدة روسيا، وشملت جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
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