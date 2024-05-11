https://sputnikarabic.ae/20240511/بوتين-معا-سنعيد-السلام-إلى-أراضي-دونباس-1088726385.html

بوتين: ستعيد روسيا السلام إلى أراضي دونباس

بوتين: ستعيد روسيا السلام إلى أراضي دونباس

سبوتنيك عربي

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين بالذكرى العاشرة لتأسيس الجمهوريتين، وأعرب عن ثقته في عودة السلام إلى... 11.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-11T08:06+0000

2024-05-11T08:06+0000

2024-05-11T08:07+0000

روسيا

العالم

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وقال بوتين في برقية منشورة على موقع الكرملين: "أصدقائي الأعزاء! أهنئكم بالذكرى العاشرة لتأسيس جمهورية دونيتسك الشعبية... أنا متأكد من أننا معًا سنحقق النجاح بالتأكيد، ونعيد السلام إلى أرض دونيتسك، وسنحل أصعب المشكلات معًا".وأكد بوتين أنه ولمدة ثماني سنوات، وفي ظل حصار القصف والاستفزازات من قبل النازيين الجدد، دافع سكان الجمهورية عن دونباس، وفي سبتمبر(أيلول) 2022، أعربوا عن "إرادة لا تتزعزع، أن يكونوا مع وطنهم الأم - روسيا".وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أيضا، سكان جمهورية لوغانسك الشعبية بالذكرى العاشرة لتأسيس الجمهورية، قائلا:وأعرب بوتين عن ثقته في أن روسيا ستعيد السلام إلى دونباس. بالإضافة إلى ذلك، سيتم بناء وترميم الطرق والمباني السكنية والمدارس والمستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية والتعليمية والثقافية والمؤسسات الصناعية في جمهورية لوغانسك الشعبية.وفي 11 مايو الجاري، تحتفل جمهوريتا دونيتسك و لوغانسك الشعبيتان بيوم الجمهورية. في مثل هذا اليوم من عام 2014، أُجري استفتاء نظمه مؤيدو الفيدرالية في دونباس، وفيه صوّت غالبية سكان المنطقة لصالح الاستقلال.أصبحت جمهوريتا دونيتسك و لوغانسك الشعبيتان جزءًا من روسيا بعد استفتاء أجري، في سبتمبر/ ايلول 2022. في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على قوانين دستورية فيدرالية بشأن قبول أراضٍ جديدة في روسيا وتشكيل كيانات تأسيسية جديدة روسيا، وشملت جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

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