https://sputnikarabic.ae/20240511/تسلسل-زمني-لطلب-عضوية-فلسطين-الكاملة-بالأمم-المتحدة-1088730621.html
التسلسل الزمني لطلب عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة
التسلسل الزمني لطلب عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة 10 مايو/ أيار الجاري، على مشروع قرار يقضي بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة بأغلبية 143 صوتا. 11.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-11T11:16+0000
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وأوصت الجمعية مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية فلسطين بشكل إيجابي.ووجه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، الشكر إلى الدول التي صوتت لصالح فلسطين "وانحازت إلى الحق والعدل"، معتبرًا "التصويت الكاسح" لصالح فلسطين، دليلًا على أن "العالم يقف مع حرية وحقوق الشعب الفلسطيني ويرفض الاحتلال الإسرائيلي"، على حد تعبيره.
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انفوجرافيك, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأمم المتحدة, инфографика
انفوجرافيك, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأمم المتحدة, инфографика
التسلسل الزمني لطلب عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة
11:16 GMT 11.05.2024 (تم التحديث: 11:17 GMT 11.05.2024)
وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة 10 مايو/ أيار الجاري، على مشروع قرار يقضي بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة بأغلبية 143 صوتا.
وأوصت الجمعية مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية فلسطين بشكل إيجابي.
ووجه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، الشكر إلى الدول التي صوتت لصالح فلسطين "وانحازت إلى الحق والعدل"، معتبرًا "التصويت الكاسح" لصالح فلسطين، دليلًا على أن "العالم يقف مع حرية وحقوق الشعب الفلسطيني ويرفض الاحتلال الإسرائيلي"، على حد تعبيره.