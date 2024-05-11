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الجيش الروسي يعلن أسر 34 عسكريا أوكرانيا في مقاطعة خاركوف
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التسلسل الزمني لطلب عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة
التسلسل الزمني لطلب عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة 10 مايو/ أيار الجاري، على مشروع قرار يقضي بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة بأغلبية 143 صوتا. 11.05.2024, سبوتنيك عربي
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وأوصت الجمعية مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية فلسطين بشكل إيجابي.ووجه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، الشكر إلى الدول التي صوتت لصالح فلسطين "وانحازت إلى الحق والعدل"، معتبرًا "التصويت الكاسح" لصالح فلسطين، دليلًا على أن "العالم يقف مع حرية وحقوق الشعب الفلسطيني ويرفض الاحتلال الإسرائيلي"، على حد تعبيره.
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التسلسل الزمني لطلب عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة

11:16 GMT 11.05.2024 (تم التحديث: 11:17 GMT 11.05.2024)
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وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة 10 مايو/ أيار الجاري، على مشروع قرار يقضي بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة بأغلبية 143 صوتا.
وأوصت الجمعية مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية فلسطين بشكل إيجابي.
ووجه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، الشكر إلى الدول التي صوتت لصالح فلسطين "وانحازت إلى الحق والعدل"، معتبرًا "التصويت الكاسح" لصالح فلسطين، دليلًا على أن "العالم يقف مع حرية وحقوق الشعب الفلسطيني ويرفض الاحتلال الإسرائيلي"، على حد تعبيره.
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