https://sputnikarabic.ae/20240511/تونس-قيادات-فلسطينية-وشخصيات-تونسية-في-اجتماع-عام-تضامني-مع-الشعب-الفلسطيني--فيديو-وصور-1088747891.html

تونس.. قيادات فلسطينية وشخصيات تونسية في اجتماع عام تضامني مع الشعب الفلسطيني.. فيديو وصور

تونس.. قيادات فلسطينية وشخصيات تونسية في اجتماع عام تضامني مع الشعب الفلسطيني.. فيديو وصور

سبوتنيك عربي

احتضنت العاصمة التونسية اجتماعا عاما تضامنيا مع الشعب الفلسطيني بحضور قيادات من حركة فتح وحماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وشخصيات عالمية مناضلة ومساندة... 11.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-11T22:18+0000

2024-05-11T22:18+0000

2024-05-11T22:22+0000

طوفان الأقصى

تونس

أخبار تونس اليوم

أخبار فلسطين اليوم

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

إسرائيل

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/05/0b/1088746840_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_205bf5d117b703eef240c967cc08cb4c.jpg

وحضر الاجتماع الذي انعقد أمس الجمعة، قيادات من الأحزاب السياسية والجمعيات التونسية التي كانت من أبرز المساندين للقضية الفلسطينية في الشوارع التونسية، من ضمنها: "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين"، والتي نفذت قبل انطلاق الاجتماع مسيرة شعبية جددت فيها دعوتها إلى وقف إطلاق النار على قطاع غزة.مظاهرة في الشارع تتزامن مع انعقاد الاجتماع التضامنيوأفاد الناشط السياسي في تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، وائل نوار في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، بأن التونسيين يرحبون اليوم بالمقاومة الفلسطينية ويدعمونها في روايتها التي تقدمها حول الوضع في مدينة رفح.وتابع قائلا: "ما يحدث في قطاع غزة هو إبادة جماعية يقوم بها الجيش الإسرائيلي أمام أنظار العالم، الذي اكتفى ببيانات التنديد".كما أشار الناشط السياسي إلى أنه رغم الدمار ونزيف الدماء ظل الشعب الفلسطيني صامدا أمام هذه المذبحة ومصرا على البقاء.المسيرة الشعبية التي انطلقت من محطة الجمهورية بالعاصمة تونس وصولا إلى قاعة قصر المؤتمرات بالعاصمة، مكان انعقاد الاجتماع التضامني، رفعت خلالها شعارات تطالب بوقف إطلاق النار ومساندة للشعب الفلسطيني من خلال لافتة كبيرة كتب عليها "من تونس ..هنا فلسطين".المقاومة تنتصر لفلسطينومن جانبه، أكد إحسان عطايا عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد "لسبوتنيك"، بأن هذا الاجتماع يأتي كمقدمة للخروج بقرارات مهمة وليؤكد بأن فلسطين حاضرة في تونس دائما.وأضاف عطايا بأن إسرائيل ومن خلال هجماتها الغير بريئة تحاول اجتثاث الشعب الفلسطيني من أرضه، وتحاول القضاء والسيطرة على المقاومة وشطب هوية فلسطين العربية.وشدد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد، على أن " المقاومة ستحقق انتصارات وإنجازات مهمة وستكسر المشروع الإسرائيلي والأمريكي في المنطقة وعلى أرض غزة، وستتحطم أحلام العدو على أمواج بحر غزة، بعد أن بين الشعب الفلسطيني المعطاء بسالته وتضحياته ولقن الجيش الاسرائيلي درسا قاسيا في الصمود".كما أشار أيضا إلى أن هذا الملتقى يؤكد على أن فلسطين تعود إلى حضنها العربي، مهما حاولت إسرائيل سلخها واخراجها من حاضنتها لدى الدول العربية .واعتبر أن اسرائيل انهارت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول أي مع بداية عملية "طوفان الأقصى".وفي ذات الصدد، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي"لـسبوتنيك": "الاضطرابات في فلسطين تهز العالم وليس الأقليم".ويواصل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الحديث مع "سبوتنيك"، "نحن بحاجة إلى وقف هذا النزيف الدموي والحرب الظالمة ورفع الحصار في قطاع غزة وإعادة إعمارها، ويجب أن تتوفر الإرادة لمواجهة كل من أمريكا واسرائيل".من جهته، اعتبر القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، بأن إسرائيل سترضخ لشروط المقاومة في نهاية الأمر بعد أن اكتشف الجميع دمويتها.وأضاف أبو زهري في تصريح لـ "سبوتنيك"، بأن المقاومة مازالت صامدة وكشفت خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الفاشلة، والتي حاول من خلالها إقناع شعبه بأنه قضى على المقاومة وعلى كتائب القسّام التي برهنت أنها تزداد قوة كل يوم.وتخللت الاجتماع مظاهرات داخل القاعة نظمها عدد من الطلبة الذين رفعوا شعارات تطالب بتجريم التطبيع والضغط على الدول الغربية ومقاطعتها دبلوماسيا واقتصاديا .معركة غزة ستحدد مصير العالممن جهته، قال هايل الفاهوم، سفير فلسطين بتونس في تصريح لـ "سبوتنيك"، بأن المطلوب اليوم مواصلة النضال والدعم والإسناد للشعب الفلسطيني. مؤكدا أن "معركة غزة ستحدد مصير العالم وهو ما يدعو إلى مزيد الوقوف مع المقاومة الفلسطينية".وحول تطورات الوضع في مدينة رفح وصف سفير فلسطين بتونس، الوضع بأنه مأساوي ومشاهد التهجير "موجعة". مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل سياسة الإجرام وقتل الأبرياء .كما أفاد هائل الفاهوم، بأن إسرائيل اهتزت من داخلها وبدأت تفقد ثقتها بذاتها، ولذلك تزداد جرائمها لمحاولة استعادة الثقة بالنفس.

https://sputnikarabic.ae/20240511/مقتل-19-فلسطينيا-في-قصف-إسرائيلي-على-دير-البلح-وحي-الصبرة-1088746524.html

تونس

أخبار تونس اليوم

غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, حصري, تقارير سبوتنيك