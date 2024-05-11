https://sputnikarabic.ae/20240511/حاكم-المقاطعة-إصابة-8-مدنيين-إثر-اعتراض-عدة-أهداف-جوية-أوكرانية-قرب-بيلغورود-1088722179.html
حاكم المقاطعة: إصابة 8 مدنيين إثر اعتراض عدة أهداف جوية أوكرانية قرب بيلغورود
حاكم المقاطعة: إصابة 8 مدنيين إثر اعتراض عدة أهداف جوية أوكرانية قرب بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم السبت، إصابة 8 مدنيين وتضرر 40 منزلاً في المنطقة بعد إسقاط الدفاع الجوي الروسي لعدة أهداف جوية... 11.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-11T00:00+0000
2024-05-11T00:00+0000
2024-05-11T02:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
قتل وإصابة مدنيين
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وقال غلادكوف في بيان عبر تطبيق "تليغرام"، "نظام الدفاع الجوي الخاص بنا تم تفعيله فوق بيلغورود، حيث تم إسقاط عدة أهداف جوية عند اقترابها من المدينة. وبحسب المعلومات الأولية، أصيب ثمانية مدنيين".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/حزيران العام الماضي.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وكانت روسيا قد أرسلت بوقت سابق مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضالعان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا، "ليس فقط عبر إرسال الأسلحة، بل وأيضًا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".وقد أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف سابقا، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية ولا يسهم في المفاوضات بل وسيكون له أثر سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20240510/مقتل-شخص-وإصابة-7-في-غارة-أوكرانية-على-خزان-نفطي-بجمهورية-لوغانسك-1088722030.html
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روسيا, قتل وإصابة مدنيين, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية
روسيا, قتل وإصابة مدنيين, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية
حاكم المقاطعة: إصابة 8 مدنيين إثر اعتراض عدة أهداف جوية أوكرانية قرب بيلغورود
00:00 GMT 11.05.2024 (تم التحديث: 02:00 GMT 11.05.2024)
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم السبت، إصابة 8 مدنيين وتضرر 40 منزلاً في المنطقة بعد إسقاط الدفاع الجوي الروسي لعدة أهداف جوية أوكرانية.
موسكو - سبوتنيك. وقال غلادكوف في بيان عبر تطبيق "تليغرام"، "نظام الدفاع الجوي الخاص بنا تم تفعيله فوق بيلغورود، حيث تم إسقاط عدة أهداف جوية عند اقترابها من المدينة. وبحسب المعلومات الأولية، أصيب ثمانية مدنيين
".
وأوضح أن أكثر من 40 منزلاً تضرروا في منطقة بيلغورود، منها 21 في قرية نوفوسادوفي و22 في قرية تافروفو. مشيرًا إلى وقوع أضرار مادية طفيفة في 4 شقق داخل إحدى البنايات السكنية في قرية دوبوفو.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/حزيران العام الماضي.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وكانت روسيا قد أرسلت بوقت سابق مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضالعان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا، "ليس فقط عبر إرسال الأسلحة، بل وأيضًا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
وقد أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف سابقا، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية ولا يسهم في المفاوضات بل وسيكون له أثر سلبي.