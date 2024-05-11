https://sputnikarabic.ae/20240511/حزب-الله-يستهدف-بطائرات-مسيرة-قاعدة-بيت-هلل-العسكرية-الإسرائيلية-فيديو-1088745561.html

"حزب الله" يستهدف بطائرات مسيرة قاعدة "بيت هلل" العسكرية الإسرائيلية.. فيديو

"حزب الله" يستهدف بطائرات مسيرة قاعدة "بيت هلل" العسكرية الإسرائيلية.. فيديو

سبوتنيك عربي

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، تنفيذ هجومٍ ‏جوي بطائرتين مسيرتين، استهدف قاعدة "بيت هلل" العسكرية الإسرائيلية. 11.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-11T19:53+0000

2024-05-11T19:53+0000

2024-05-11T19:53+0000

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وجاء في بيان "حزب الله": "شَن مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية، يوم السبت، هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضية استهدف قاعدة ‌‏بيت هلل العسكرية ومنصات القبة الحديدية المستحدثة، وتمّ إصابتها إصابة مباشرة كما تم تعطيل ‌‏بعضها بشكلٍ كامل".وقال الحزب في بيان لاحق: "بعد الهجوم ‏الجوي الذي استهدف منصات القبة الحديدية ‏في قاعدة ‏بيت هلل، عَاود مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏إطلاق مسيرة انقضاضية لِتستهدف مكان تجمع ضباط العدو الإسرائيلي وجنوده المُتوقع عُقب ‏الهجوم في وسط القاعدة، ورغم محاولة العدو اعتراضها بالطيران الحربي (إف 16) وفشله بذلك، ‏وصلت المسيرة إلى هدفها وأصابته إصابةً دقيقة".‏وفي السياق ذاته، نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، انفجار طائرتين مسيّرتين انتحاريتين في منطقة بيت هلل.وذكرت وسائل إعلام لبنانية أنه "بعد فشل القبب الحديدية وطائرات "إف-15" الإسرائيلية المعادية في اعتراض المسيرات التي استهدفت مستعمرة كفر جلعادي قبل يومين، فشلٌ جديد اليوم سُجّل لطائرة "إف-16" في اعتراض مسيرة انقضاضية أرسلها "حزب الله" عبر الحدود وانفجرت في قاعدة بيت هلل الإسرائيلية".وكانت حركة حماس، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

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