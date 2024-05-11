https://sputnikarabic.ae/20240511/حماس-تدعو-دول-العالم-لتقديم-قادة-إسرائيل-إلى-العدالة-كـمجرمي-حرب-1088725889.html
"حماس" تدعو دول العالم لتقديم قادة إسرائيل إلى العدالة كـ"مجرمي حرب"
"حماس" تدعو دول العالم لتقديم قادة إسرائيل إلى العدالة كـ"مجرمي حرب"
سبوتنيك عربي
دعت حركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، دول العالم لتقديم قادة إسرائيل إلى العدالة كـ"مجرمي حرب" ومحاسبتهم. 11.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-11T07:24+0000
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وقالت "حماس"، في بيان لها عبر "تلغرام": "نثمن قرار المجلس الرئاسي الليبي الانضمام للدعوى المرفوعة من جمهورية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في قضيتي الإبادة الجماعية وانتهاكات وممارسات الكيان الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه".وأضافت: "ونعد هذا القرار تأكيداً للمواقف الأصيلة للشعب الليبي الشقيق، تجاه شعبنا الذي يتعرض لأبشع المجازر بفعل آلة القتل الصهيونية".وأعلنت السفارة الليبية في هولندا، أمس الجمعة، استيفاء شروط تقدم دولة ليبيا رسميا إلى محكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية الوقاية والمعاقبة بشأن جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.وأعلنت محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، تقديم ليبيا "إعلان تدخل" في القضية، التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أمام المحكمة والمتعلقة بتطبيق اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية"، في غزة.وهذه هي المرة الثالثة، منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي تقوم فيها جنوب أفريقيا بإجراءات ضد إسرائيل بسبب الحرب في غزة، وأدانت تل أبيب مزاعم جنوب أفريقيا بأنها شنت إبادة جماعية ضد الأراضي الفلسطينية.
https://sputnikarabic.ae/20240504/الصحة-الفلسطينية-تطالب-محكمة-الجنايات-الدولية-والأمم-المتحدة-بالتحقيق-في-تعذيب-واغتيال-أحد-أطبائها-1088528488.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار ليبيا اليوم
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار ليبيا اليوم
"حماس" تدعو دول العالم لتقديم قادة إسرائيل إلى العدالة كـ"مجرمي حرب"
دعت حركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، دول العالم لتقديم قادة إسرائيل إلى العدالة كـ"مجرمي حرب" ومحاسبتهم.
وقالت "حماس"، في بيان لها عبر "تلغرام": "نثمن قرار المجلس الرئاسي الليبي الانضمام للدعوى المرفوعة من جمهورية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في قضيتي الإبادة الجماعية وانتهاكات وممارسات الكيان الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه".
وأضافت: "ونعد هذا القرار تأكيداً للمواقف الأصيلة للشعب الليبي الشقيق، تجاه شعبنا الذي يتعرض لأبشع المجازر بفعل آلة القتل الصهيونية".
وتابع البيان: "ندعو دول العالم كافة، وفي المقدمة منها الدول العربية والإسلامية، إلى العمل على عزل هذا الكيان المارق عن الأنظمة والقوانين الدولية، والضغط لوقف جرائمه بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ في قطاع غزة، وفي كل مكان من أرضنا الفلسطينية، ودعم كافة سبل محاسبته وتقديم قادته الإرهابيين إلى العدالة كمجرمي حرب".
وأعلنت السفارة الليبية في هولندا، أمس الجمعة، استيفاء شروط تقدم دولة ليبيا رسميا إلى محكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية الوقاية والمعاقبة بشأن جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وذكرت السفارة، في بيان لها، أن "الجانب الليبي تم إخطاره رسميا من المحكمة بأن التقديم قد جرى على النحو الواجب، وفقًا للمادة 83 من قواعد المحكمة"، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.
وأعلنت محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، تقديم ليبيا "إعلان تدخل" في القضية، التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أمام المحكمة والمتعلقة بتطبيق اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية"، في غزة.
وكانت جنوب أفريقيا قد طلبت،أمس الجمعة، من محكمة العدل الدولية، اتخاذ إجراءات طارئة جديدة ضد إسرائيل، بسبب هجومها الأخير على مدينة رفح في قطاع غزة، حسبما ذكرت المحكمة في بيان لها.
وهذه هي المرة الثالثة، منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي تقوم فيها جنوب أفريقيا بإجراءات ضد إسرائيل بسبب الحرب في غزة، وأدانت تل أبيب مزاعم جنوب أفريقيا بأنها شنت إبادة جماعية ضد الأراضي الفلسطينية.