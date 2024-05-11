https://sputnikarabic.ae/20240511/خبير-فرنسي-روسيا-تحتفظ-بغموض-استراتيجي-في-منطقة-العملية-العسكرية-1088735034.html

خبير فرنسي: روسيا تحتفظ بغموض استراتيجي في منطقة العملية العسكرية

خبير فرنسي: روسيا تحتفظ بغموض استراتيجي في منطقة العملية العسكرية

سبوتنيك عربي

أفاد الخبير الفرنسي، بيليغ نابلي، بأن روسيا تحافظ على الغموض الاستراتيجي في منطقة العمليات الخاصة، ما يجعل من الصعب معرفة خططها العسكرية الحقيقية. 11.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-11T14:07+0000

2024-05-11T14:07+0000

2024-05-11T14:07+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال نابلي خلال مقابلة: "يحافظ الروس على غموض استراتيجي في العملية الهجومية (بالقرب من خاركوف). اليوم لا نعرف إلى أي نقطة سيتقدمون".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن وحدات من القوات الروسية، حررت بلدات بوريسوفكا وأوغورتسوفو وبليتينيفكا وبيلنايا وستريليتشيا في مقاطعة خاركوف، وبلدة كيراميك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تنفذ ضربة جماعية على منشآت الطاقة والمجمعات العسكرية الأوكرانيةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240511/إعلام-ألماني-الجيش-الروسي-يحرز-تقدما-على-الجبهة-كل-يوم-1088731845.html

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