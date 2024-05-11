https://sputnikarabic.ae/20240511/خبير-فرنسي-روسيا-تحتفظ-بغموض-استراتيجي-في-منطقة-العملية-العسكرية-1088735034.html
خبير فرنسي: روسيا تحتفظ بغموض استراتيجي في منطقة العملية العسكرية
خبير فرنسي: روسيا تحتفظ بغموض استراتيجي في منطقة العملية العسكرية
سبوتنيك عربي
أفاد الخبير الفرنسي، بيليغ نابلي، بأن روسيا تحافظ على الغموض الاستراتيجي في منطقة العمليات الخاصة، ما يجعل من الصعب معرفة خططها العسكرية الحقيقية. 11.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-11T14:07+0000
2024-05-11T14:07+0000
2024-05-11T14:07+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال نابلي خلال مقابلة: "يحافظ الروس على غموض استراتيجي في العملية الهجومية (بالقرب من خاركوف). اليوم لا نعرف إلى أي نقطة سيتقدمون".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن وحدات من القوات الروسية، حررت بلدات بوريسوفكا وأوغورتسوفو وبليتينيفكا وبيلنايا وستريليتشيا في مقاطعة خاركوف، وبلدة كيراميك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تنفذ ضربة جماعية على منشآت الطاقة والمجمعات العسكرية الأوكرانيةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240511/إعلام-ألماني-الجيش-الروسي-يحرز-تقدما-على-الجبهة-كل-يوم-1088731845.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
خبير فرنسي: روسيا تحتفظ بغموض استراتيجي في منطقة العملية العسكرية
أفاد الخبير الفرنسي، بيليغ نابلي، بأن روسيا تحافظ على الغموض الاستراتيجي في منطقة العمليات الخاصة، ما يجعل من الصعب معرفة خططها العسكرية الحقيقية.
وقال نابلي خلال مقابلة: "يحافظ الروس على غموض استراتيجي في العملية الهجومية (بالقرب من خاركوف). اليوم لا نعرف إلى أي نقطة سيتقدمون".
وأوضح نابلي أن مثل هذه المناورة تزيد من قلق القيادة الأوكرانية، التي ستجد صعوبة في التنبؤ بتصرفات الطرف المقابل.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن وحدات من القوات الروسية، حررت بلدات بوريسوفكا وأوغورتسوفو وبليتينيفكا وبيلنايا وستريليتشيا في مقاطعة خاركوف، وبلدة كيراميك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.