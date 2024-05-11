https://sputnikarabic.ae/20240511/خوري-تؤكد-على-ضرورة-التنسيق-مع-كل-الأطراف-السياسية-للوصول-إلى-إجراء-الانتخابات-في-ليبيا-1088732705.html

خوري تؤكد على ضرورة التنسيق مع كل الأطراف السياسية للوصول إلى إجراء الانتخابات في ليبيا

خوري تؤكد على ضرورة التنسيق مع كل الأطراف السياسية للوصول إلى إجراء الانتخابات في ليبيا

سبوتنيك عربي

أكدت نائبة مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، على "ضرورة التنسيق مع كل الأطراف السياسية، وإشراكها في الوصول إلى حلول ناجحة تفضي لإجراء... 11.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-11T12:36+0000

2024-05-11T12:36+0000

2024-05-11T12:36+0000

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وقالت خوري، عقب لقاءها اليوم السبت، عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، إن "الأمم المتحدة مستمرة في دعمها لجهود المجلس الرئاسي، التي تهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا، ومعالجة حالة الانسداد السياسي".ويعد هذا اللقاء أولى تحركات ستيفاني خوري، التي تم تكليفها برئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعد استقالة المبعوث السابق عبد الله باتيلي.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.

https://sputnikarabic.ae/20240429/رئيس-البرلمان-الليبي-جاهزون-لإجراء-الانتخابات-الرئاسية-والبرلمانية-بالبلاد-قبل-نهاية-العام-1088372128.html

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