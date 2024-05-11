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رئيس المجلس الأوروبي يدعو إسرائيل إلى عدم تنفيذ عملية في رفح
رئيس المجلس الأوروبي يدعو إسرائيل إلى عدم تنفيذ عملية في رفح
سبوتنيك عربي
دعا رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إسرائيل إلى عدم القيام بعملية عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة، ووصف إجبار المدنيين على السفر إلى مناطق غير آمنة بأنه أمر "غير... 11.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-11T20:33+0000
2024-05-11T20:33+0000
طوفان الأقصى
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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وكتب ميشيل على منصة "إكس": "الأوامر بإجلاء المدنيين من رفح إلى مناطق غير آمنة غير مقبولة، وندعو الحكومة الإسرائيلية إلى احترام القانون الدولي وعدم القيام بعملية برية في رفح".وفي وقت سابق من اليوم، أكد الجيش الإسرائيلي، توسيع عملياته العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، بعد إجلاء بعض سكان المدينة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب" بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماس.وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sputnikarabic.ae/20240511/إعلام-أمريكا-وعدت-إسرائيل-بتحديد-موقع-قادة-حماس-مقابل-وقف-اجتياح-رفح-1088744008.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

رئيس المجلس الأوروبي يدعو إسرائيل إلى عدم تنفيذ عملية في رفح

20:33 GMT 11.05.2024
© AFP 2023 / -مدينة رفح الفلسطينية
مدينة رفح الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2024
© AFP 2023 / -
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دعا رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إسرائيل إلى عدم القيام بعملية عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة، ووصف إجبار المدنيين على السفر إلى مناطق غير آمنة بأنه أمر "غير مقبول".
وكتب ميشيل على منصة "إكس": "الأوامر بإجلاء المدنيين من رفح إلى مناطق غير آمنة غير مقبولة، وندعو الحكومة الإسرائيلية إلى احترام القانون الدولي وعدم القيام بعملية برية في رفح".

وأوضح ميشيل فمن الضروري أيضًا أن تعمل الحواجز (المعابر) بشكل كامل لإيصال المساعدات الإنسانية في ظل ظروف المجاعة بين سكان قطاع غزة.

الدمار الهائل في مدينة رفح الفلسطينية جراء القصف الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2024
إعلام: أمريكا وعدت إسرائيل بتحديد "موقع قادة حماس" مقابل وقف اجتياح رفح
18:54 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أكد الجيش الإسرائيلي، توسيع عملياته العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، بعد إجلاء بعض سكان المدينة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدًا أن "معبر كرم أبو سالم، مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب" بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماس.
وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2024
بعد إجلاء بعض سكان المدينة.. الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية في رفح
16:29 GMT
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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