https://sputnikarabic.ae/20240511/رئيس-المجلس-الأوروبي-يدعو-إسرائيل-إلى-عدم-تنفيذ-عملية-في-رفح-1088746092.html

رئيس المجلس الأوروبي يدعو إسرائيل إلى عدم تنفيذ عملية في رفح

رئيس المجلس الأوروبي يدعو إسرائيل إلى عدم تنفيذ عملية في رفح

سبوتنيك عربي

دعا رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إسرائيل إلى عدم القيام بعملية عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة، ووصف إجبار المدنيين على السفر إلى مناطق غير آمنة بأنه أمر "غير... 11.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-11T20:33+0000

2024-05-11T20:33+0000

2024-05-11T20:33+0000

طوفان الأقصى

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

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وكتب ميشيل على منصة "إكس": "الأوامر بإجلاء المدنيين من رفح إلى مناطق غير آمنة غير مقبولة، وندعو الحكومة الإسرائيلية إلى احترام القانون الدولي وعدم القيام بعملية برية في رفح".وفي وقت سابق من اليوم، أكد الجيش الإسرائيلي، توسيع عملياته العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، بعد إجلاء بعض سكان المدينة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب" بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماس.وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

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https://sputnikarabic.ae/20240511/بعد-إجلاء-بعض-سكان-المدينة-الجيش-الإسرائيلي-يوسع-عملياته-العسكرية-في-رفح-1088740670.html

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طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم