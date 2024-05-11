https://sputnikarabic.ae/20240511/رئيس-الوزراء-الروسي-يقدم-التشكيل-الحكومي-الجديد-إلى-الدوما-1088738908.html
رئيس الوزراء الروسي يقدم التشكيل الحكومي الجديد إلى الدوما
رئيس الوزراء الروسي يقدم التشكيل الحكومي الجديد إلى الدوما
سبوتنيك عربي
أفاد مجلس الوزراء الروسي، اليوم السبت، بأن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، قدم مقترحاته لتشكيل حكومة جديدة. 11.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-11T15:27+0000
2024-05-11T15:27+0000
2024-05-11T15:46+0000
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/1c/1048831770_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5bf68a71124f722f283810b00fbdebf1.jpg
وجاء في بيان مجلس الوزراء: "وفقًا لدستور روسيا الاتحادية والقانون الاتحادي "حكومة روسيا الاتحادية"، قدم رئيس حكومة روسيا الاتحادية، ميخائيل ميشوستين، مقترحات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة إلى مجلس الدوما للنظر فيها".وذكر البيان أن ميشوستين اقترح تعيين، أنطون سيلوانوف، في منصب وزير المالية.وأوضح البيان أنه ميشوستين اقترح تعيين حاكم مقاطعة كيميروفو، سيرغي تسيفيليف، وزيرا للطاقة.وأشار البيان إلى أن ميشوستين اقترح تعيين حاكم مقاطعة كالينينغراد،أنطون عليخانوف، في منصب وزير الصناعة والتجارة.وفي وقت سابق من اليوم، وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على مرسوم "حول هيكل الهيئات التنفيذية الفيدرالية"، لتشكيل مجلس الوزراء الجديد، والذي ينص على أن الحكومة الروسية الجديدة ستضم 21 وزارة، وسيستمر لرئيس الوزراء الروسي 10 نواب، بينهم النائب الأول.وبموجب القانون، يتم تعيين رئيس مجلس الوزراء من قبل الرئيس بعد موافقة مجلس الدوما على ترشيحه، ويقدم رئيس مجلس الوزراء الجديد، في موعد لا يتجاوز أسبوع بعد تعيينه، إلى الرئيس مقترحات بشأن هيكل الهيئات التنفيذية الاتحادية، وفي غضون 14 يومًا، يقدم رئيس الوزراء المقترح إلى مجلس الدوما للموافقة على ترشيحات نواب رئيس الوزراء والوزراء الاتحاديين، باستثناء رؤساء الكتلة الأمنية ووزارة الخارجية، الذين ينطبق عليهم إجراء خاص.
https://sputnikarabic.ae/20240510/بوتين-في-لقاء-مع-ميشوستين-مجلس-الوزراء-فعل-الكثير-في-ظروف-صعبة-1088705267.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/1c/1048831770_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c1195f6933e8d3a0aece5c16c2ff0a7c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
رئيس الوزراء الروسي يقدم التشكيل الحكومي الجديد إلى الدوما
15:27 GMT 11.05.2024 (تم التحديث: 15:46 GMT 11.05.2024)
أفاد مجلس الوزراء الروسي، اليوم السبت، بأن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، قدم مقترحاته لتشكيل حكومة جديدة.
وجاء في بيان مجلس الوزراء: "وفقًا لدستور روسيا الاتحادية والقانون الاتحادي "حكومة روسيا الاتحادية"، قدم رئيس حكومة روسيا الاتحادية، ميخائيل ميشوستين، مقترحات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة إلى مجلس الدوما للنظر فيها".
وذكر البيان أن ميشوستين اقترح تعيين، أنطون سيلوانوف، في منصب وزير المالية.
وأوضح البيان أنه ميشوستين اقترح تعيين حاكم مقاطعة كيميروفو، سيرغي تسيفيليف، وزيرا للطاقة.
وأشار البيان إلى أن ميشوستين اقترح تعيين حاكم مقاطعة كالينينغراد،أنطون عليخانوف، في منصب وزير الصناعة والتجارة.
وفي وقت سابق من اليوم، وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على مرسوم "حول هيكل الهيئات التنفيذية الفيدرالية"، لتشكيل مجلس الوزراء الجديد، والذي ينص على أن الحكومة الروسية الجديدة ستضم 21 وزارة، وسيستمر لرئيس الوزراء الروسي 10 نواب، بينهم النائب الأول.
وبموجب القانون، يتم تعيين رئيس مجلس الوزراء من قبل الرئيس بعد موافقة مجلس الدوما على ترشيحه، ويقدم رئيس مجلس الوزراء الجديد، في موعد لا يتجاوز أسبوع بعد تعيينه، إلى الرئيس مقترحات بشأن هيكل الهيئات التنفيذية الاتحادية، وفي غضون 14 يومًا، يقدم رئيس الوزراء المقترح إلى مجلس الدوما للموافقة على ترشيحات نواب رئيس الوزراء والوزراء الاتحاديين، باستثناء رؤساء الكتلة الأمنية ووزارة الخارجية، الذين ينطبق عليهم إجراء خاص.